Tecno

Antenas de Starlink quedarán sin funcionamiento: cuáles son las versiones afectadas

A través de correo electrónico, SpaceX está notificando a los usuarios afectados

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La actualización de software es
La actualización de software es obligatoria para antenas Starlink inactivas con versiones anteriores a la 2024.05.0. (Imagen ilustrativa Infobae)

SpaceX, la empresa detrás del servicio satelital Starlink, ha emitido una advertencia a sus usuarios: algunas antenas podrían quedar definitivamente inutilizables si no reciben una actualización antes del 17 de noviembre de 2025.

Por eso, tanto clientes individuales como revendedores deberán tomar medidas, ya que el funcionamiento del sistema depende de adaptarse a nuevos requisitos de software.

Cuáles antenas se quedarán sin funcionamiento

La compañía ha comenzado a enviar correos electrónicos y notificaciones dentro de la aplicación de Starlink para poner en alerta a quienes poseen receptores inactivos. El riesgo afecta especialmente a quienes han mantenido almacenadas sus antenas durante un período prolongado, específicamente aquellas que llevan 21 meses o más sin activarse y que aún funcionan con versiones de software anteriores a la 2024.05.0.

Según la empresa, estos equipos podrían llegar a quedar “permanentemente inoperables” si el usuario no realiza el procedimiento de actualización antes de la fecha límite. SpaceX ha explicado que el corte responde a mejoras generales de seguridad, rendimiento y confiabilidad en toda la red.

Usuarios que almacenaron sus kits
Usuarios que almacenaron sus kits Starlink por más de 21 meses enfrentan el mayor riesgo de pérdida de servicio. (Imagen ilustrativa)

“Es fundamental que realices esta actualización antes del 17 de noviembre, o tu Starlink dejará de funcionar”, menciona en un comunicado la compañía enviado a los clientes afectados.

El principal grupo vulnerable lo forman quienes, por motivos como mudanzas, viajes o cancelaciones del servicio, almacenaron su kit Starlink y no lo volvieron a poner en funcionamiento durante casi dos años. Los dispositivos susceptibles de quedar inutilizados son aquellos con software anterior a la versión 2024.05.0.

Esta edición del firmware, lanzada alrededor de febrero de 2024, introdujo cambios fundamentales en los mecanismos de actualización (“sideloading”) y sirve de referencia para determinar qué terminales están en riesgo.

Antenas con software entre 2024.05.0
Antenas con software entre 2024.05.0 y 2024.12.26 perderán acceso a Internet hasta actualizarse después del 18 de noviembre. (Starlink)

Un segundo grupo, correspondiente a antenas inactivas, pero con versiones comprendidas entre la 2024.05.0 y la 2024.12.26, también experimentará consecuencias: si bien estos equipos no serán “brickeados” (inutilizados permanentemente), perderán la capacidad de acceder a Internet a partir del 18 de noviembre hasta que se aplique la actualización pendiente.

SpaceX detalla que aquellos con software en ese rango pueden instalar el parche necesario automáticamente al volver a conectarse, pero hasta entonces no podrán restablecer el servicio de datos satelital.

La gestión de quién debe realizar el procedimiento se ha canalizado a través de comunicaciones específicas, ya sea por correo electrónico o notificación en la app. Cada mensaje incluye un número de identificación de terminal (UTID), el cual identifica inequívocamente las unidades impactadas por esta medida.

Cómo actualizar la antena de Starlink y evitar fallas

Para llevar a cabo la actualización, el usuario debe conectar físicamente su antena y asegurarse de que esté ubicada en un lugar donde pueda captar la señal satelital, aunque el fabricante aclara que no se requiere una visión completamente despejada al cielo para que el proceso sea exitoso. Basta con que el plato receptor tenga un acceso básico a la red de satélites para descargar el software más reciente.

Clientes con antenas almacenadas en
Clientes con antenas almacenadas en lugares remotos pueden enfrentar dificultades para cumplir con el plazo de actualización. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El proceso resulta sencillo para quienes conservan la antena en casa. No obstante, SpaceX reconoce el desafío para quienes tienen sus unidades almacenadas en lugares lejanos o de difícil acceso. Algunos afectados han expresado en plataformas como Reddit que el plato receptor permanece guardado en ubicaciones remotas, a veces a miles de kilómetros, y que no podrán acceder físicamente antes del 17 de noviembre.

“Compré mi kit el 31 de julio de 2024 y lo guardé en un depósito al otro lado del país durante mi mudanza. No tengo forma de acceder a él antes de la fecha de corte”, compartió un usuario.

SpaceX ha sugerido que los clientes en esta situación pueden abrir un ticket de soporte, aunque hasta ahora no han detallado públicamente qué tipo de solución pueden ofrecer a quienes no logren cumplir con el plazo.

Temas Relacionados

StarlinkSpaceXInternet satelitalInternetTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dónde ver la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre de 2025: gratis y sin Magis TV

Expertos advierten que la aplicación puede exponer los dispositivos de los usuarios a malware y violaciones de privacidad al instalarse desde fuentes no oficiales

Dónde ver la final de

WhatsApp planea abrirse a otras plataformas: pronto podrás chatear con contactos de otras apps

Esta nueva función responde a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes tecnológicas hacer sus servicios compatibles con servicios externos

WhatsApp planea abrirse a otras

Qué es Halloween y por qué se celebra: la pregunta más buscada en Google hoy

Lo que comenzó como una festividad para ahuyentar espíritus, hoy es una celebración global de disfraces, dulces y misterio

Qué es Halloween y por

Carros: cuál es la diferencia entre torque y potencia

Los vehículos con alto torque suelen ser más pesados, pues necesitan mayor fuerza para poner en marcha su masa

Carros: cuál es la diferencia

Para invertir en criptomonedas: cómo comprar y sus precios este 31 de octubre

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tuvo un cambio de 1,1% en las últimas 24 horas

Para invertir en criptomonedas: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La gripe y el COVID

La gripe y el COVID aumentan el riesgo de ataque cardiaco y ACV, detectó un nuevo estudio

En tensión con Macri, Patricia Bullrich presiona para que sus diputados rompan con el PRO

Escrutinio definitivo: qué va a pasar con la banca de Martín Lousteau y cuándo se conocerá el resultado de provincia de Buenos Aires

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Tras la derrota, Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof por la estrategia: “Fue un error político desdoblar la elección”

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ruso dejó al

Un ataque ruso dejó al menos 11 heridos, entre ellos cuatro niños, en Sumy, Ucrania

Cómo esconde a sus líderes el Comando Vermelho: favelas convertidas en fortalezas de barricadas, armas y bandidos

Quiénes eran Amiram Cooper y Sahar Baruch, los dos rehenes asesinados por Hamas y entregados a Israel

Después de medio siglo, un antibiótico olvidado emerge como posible solución contra superbacterias letales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

TELESHOW
Federico Bal y Yanina Latorre

Federico Bal y Yanina Latorre protagonizan un momento inesperado: “Ambos sellaron una entrevista con un beso” en Sálvese Quien Pueda

Guido Kaczka recibió un fuerte reclamo en vivo en Buenas noches Familia: “No suena el bajo”

Sofía Gonet expuso en Masterchef los secretos de su pasado con Homero Pettinato: “Ya me curé de espanto”

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital