PlayStation Plus Essential revela sus juegos gratis de noviembre 2025 para PS5 y PS4

Sony ha revelado los juegos que formarán parte del catálogo gratuito de PlayStation Plus Essential en noviembre de 2025, disponibles para todos los suscriptores, ya sea del plan Essential, Extra o Premium.

Los usuarios podrán añadirlos a su biblioteca sin costo adicional a partir del martes 4 de noviembre. Entre los títulos más esperados de este mes figuran Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator, una selección que combina aventura, simulación deportiva y diversión estratégica.

Los tres juegos estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, periodo en el que podrán reclamarse desde la PlayStation Store. Sony recordó además que los títulos de octubre, entre ellos Alan Wake 2, Cocoon y Goat Simulator 3, podrán descargarse sin costo solo hasta el 3 de noviembre, antes de que sean reemplazados por la nueva tanda mensual.

Los juegos gratis para PlayStation Plus Essential de noviembre

La propuesta de noviembre llega con una combinación de géneros que apunta a distintos tipos de jugadores. En primer lugar, Stray (disponible para PS5 y PS4) es una aventura en tercera persona que se convirtió en un fenómeno mundial desde su lanzamiento original en 2022. En este título, los usuarios controlan a un gato callejero en una ciudad futurista habitada por robots, donde deben resolver acertijos, explorar entornos decadentes y descubrir una historia cargada de emoción.

El segundo título, EA Sports WRC 24 (para PS5), es la más reciente entrega del simulador oficial del Campeonato Mundial de Rally. Desarrollado por Codemasters y distribuido por Electronic Arts, el juego ofrece un realismo mejorado gracias al motor gráfico Unreal Engine, nuevos sistemas de físicas, un modo carrera más profundo y vehículos clásicos de la historia del rally. Se trata de una de las adiciones más potentes al catálogo de PS Plus en lo que va del año, especialmente para los aficionados al automovilismo.

Finalmente, Totally Accurate Battle Simulator (TABS) llega para PS5 y PS4 como la propuesta más ligera y humorística del mes. Este juego de estrategia combina físicas caóticas con batallas absurdas, donde los jugadores pueden crear y observar enfrentamientos entre unidades de distintas épocas, desde guerreros vikingos hasta ejércitos medievales o criaturas fantásticas. Su estética caricaturesca y su estilo de juego sandbox lo han convertido en un título muy popular entre los creadores de contenido y los jugadores casuales.

Disponibilidad y duración de la promoción

Los suscriptores de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium podrán descargar y conservar estos tres juegos mientras mantengan activa su membresía. La promoción estará disponible entre el 4 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Pasado ese periodo, los títulos dejarán de estar disponibles de forma gratuita, aunque seguirán accesibles para quienes los hayan reclamado previamente.

En los últimos meses, Sony ha buscado equilibrar su catálogo mensual, alternando entre grandes producciones y juegos de estudio mediano con alto valor de entretenimiento.

Planes y beneficios del servicio PlayStation Plus

La suscripción PlayStation Plus está disponible en tres niveles diferentes para jugadores de PS5 y PS4, cada uno con características específicas.

Essential : cuesta 9,99 dólares al mes e incluye acceso al multijugador online, descuentos exclusivos y tres juegos gratuitos cada mes.

Extra : tiene un valor de 14,99 dólares al mes e incorpora todos los beneficios del plan anterior, además del acceso al catálogo rotativo de juegos y la colección Ubisoft+ Classics .

Premium: el plan más completo, con un precio de 17,99 dólares al mes, ofrece además la posibilidad de probar juegos antes de comprarlos, jugar títulos clásicos de generaciones anteriores y disfrutar del streaming en la nube.

Sony continúa fortaleciendo su ecosistema con nuevas opciones y beneficios para sus suscriptores, mientras compite directamente con servicios similares como Xbox Game Pass. La llegada de Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator confirma que el catálogo mensual sigue siendo una de las razones principales por las que millones de jugadores mantienen su suscripción activa.