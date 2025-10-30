GTA 6: por qué la IA aún no puede desarrollar un videojuego de este tipo, según Take-Two

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, afirmó que la IA aún no tiene la capacidad para crear un videojuego de esa magnitud. (Rockstar Games)

A varios meses de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya genera expectativas entre sus seguidores. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, sostuvo que la inteligencia artificial todavía no alcanza la capacidad de desarrollar un videojuego de ese nivel, explicó a CNBC.

Incluso si lo lograra, explicó Zelnick, el resultado no estaría a la altura de los estándares actuales.

Para el ejecutivo, la innovación en el desarrollo sigue dependiendo del talento humano, más allá del avance de las herramientas digitales.

Según Zelnick, la creación de videojuegos sigue dependiendo del talento humano, pese al avance tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la IA no puede crear un juego como GTA VI

La inteligencia artificial aún no puede crear un videojuego como GTA, según Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, la empresa responsable de su publicación. Zelnick identifica dos obstáculos principales para la IA en este campo.

El primero es la propiedad intelectual, un tema que cada vez genera más conflicto entre las empresas de IA, Hollywood, músicos y otras industrias creativas. “Debemos proteger nuestra propiedad intelectual, pero también considerar a los demás”, explicó Zelnick. “Si se crea propiedad intelectual con IA, no es protegible”, dijo.

El enfrentamiento por los derechos sobre los datos ha desatado numerosos acuerdos de licencia, demandas y críticas, mientras las compañías de inteligencia artificial buscan más fuentes para entrenar sus modelos.

La disputa por los datos ha generado múltiples acuerdos, demandas y críticas. (Rockstar Games)

Zelnick subrayó que, para empresas como Take-Two, la prioridad no es solo cumplir la ley de derechos de autor, es también proteger los derechos de las personas. “Existen limitaciones”, afirmó.

Sin embargo, el mayor desafío para la IA en la creación de videojuegos, según Zelnick, radica en la esencia misma del éxito de la compañía.

“Supongamos que no hubiera limitaciones para la IA. ¿Podríamos mañana pulsar un botón y crear algo similar al plan de marketing de ‘Grand Theft Auto’?”, planteó. “La respuesta es no. Primero, no es posible, y segundo, el resultado no sería bueno”.

Zelnick sostiene que esto ocurre porque la IA es esencialmente retrospectiva, ya que procesa grandes cantidades de datos antiguos. A menudo, la inteligencia artificial puede generar resultados que parecen novedosos gracias a sus modelos predictivos, ya que muchos aspectos de la vida se predicen a partir de datos y estos pueden solucionar numerosos problemas.

Zelnick destacó la creatividad del equipo de Rockstar y aseguró que la perfección que buscan no puede ser replicada por la IA. REUTERS/Andrew Kelly

Esto facilita desde el desarrollo de tratamientos para enfermedades hasta la resolución de ejercicios académicos.

Pero, sostiene Zelnick, crear universos complejos y originales como los videojuegos de Take-Two demanda algo distinto. “La IA funciona muy bien con tareas basadas en análisis de datos pasados, y eso se aplica a numerosas áreas”, señaló. “En Take-Two, cualquier tarea más allá de eso resultará muy pobre”.

“La creatividad de nuestro equipo es extraordinaria, y lo que Rockstar Games busca —y ha conseguido una y otra vez— es crear algo que roza la perfección”, afirmó Zelnick. “Por definición, ningún modelo de inteligencia artificial puede capturar la creatividad, porque se basa en datos”, concluyó.

La nueva protagonista de GTA es una exconvicta. (YouTube: Rockstar Games)

Qué detalles se conocen de GTA VI

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está programado para el 26 de mayo de 2026, una fecha que supone un atraso respecto al calendario original de la empresa, que preveía el estreno en el otoño de 2025 (entre septiembre y diciembre de ese año).

El primer tráiler, presentado en diciembre de 2023, confirmó que la acción transcurrirá en Vice City, una metrópolis ficticia situada en el estado de Leonida e inspirada en la ciudad de Miami, Florida.

El avance también presentó a Lucía, una exconvicta que regresa a la ciudad junto a su pareja. Ambos se verán envueltos en asaltos a estaciones de servicio, persecuciones automovilísticas y enfrentamientos armados, así como en escenas de fiesta, todo enmarcado en el característico mundo abierto de este videojuego.

Cabe señalar que la saga Grand Theft Auto está destinada al público adulto y cuenta con restricciones de edad que pueden variar según la región.