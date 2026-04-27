Mundo

China bloqueó la venta de una compañía de inteligencia artifical a Meta por 2.000 millones de dólares

El régimen impuso una fuerte medida proteccionista y le prohibió la salida del país a los socios de Manus, cuyos servicios ya estaban integrados en varias herramientas del gigante estadounidense

Guardar
Xi Jinping con una computadora moldeando su internet ideal (Visuales IA)
Xi Jinping está preocupado por las inversiones extranjeras en la IA (Visuales IA/Infobae)

Beijing frenó la compra de Manus por Meta, bloqueó oficialmente la adquisición de esta plataforma de inteligencia artificial valorada en USD 2.000 millones, y ordenó cancelar la operación. Esta resolución, adoptada a pocos días de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping, endurece la postura china ante inversiones extranjeras en tecnología y mantiene a los fundadores de la empresa bajo la prohibición de salir del país.

China detuvo la adquisición con el argumento de proteger su base tecnológica y estableció restricciones excepcionales a los fundadores de Manus, que no pueden cruzar las fronteras del país desde marzo. Esta medida refleja la presión regulatoria creciente y complica los planes de Meta, cuyo proceso de integración técnica con la plataforma china ya está avanzado.

China bloqueó la compra de Manus por Meta para proteger sus tecnologías estratégicas y limitar el acceso de empresas extranjeras al desarrollo de inteligencia artificial. Esto obliga a Meta a reconsiderar la integración de Manus en sus operaciones, a la vez que impacta el entorno global, demostrando la determinación china de controlar transferencias tecnológicas antes de la cumbre de líderes.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping antes de una cumbre en Busan, Corea del Sur. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping antes de una cumbre en Busan, Corea del Sur. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Tensión tecnológica y proteccionismo chino

El conflicto tecnológico entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial se intensifica con Manus en el centro. Las autoridades chinas, encabezadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), consideraron la adquisición como un intento “conspirativo” de debilitar su base tecnológica y afirmaron que usaron instrumentos legales desde normas de exportación hasta leyes de competencia.

El caso destaca no solo por el veto a Meta, sino también por el contexto pre-cumbre de Trump y Xi Jinping, en la que el sector digital es un tema clave. Altos funcionarios manifestaron que la respuesta china busca frenar operaciones similares y enviar un mensaje sobre las inversiones foráneas que estarán permitidas en el futuro.

Diversos reguladores revisaron la transacción, incluyendo el Ministerio de Comercio y la autoridad antimonopolio china. El proceso se llevó a cabo durante los últimos meses, intensificando el control estatal sobre las adquisiciones extranjeras.

El año pasado, tras una ronda de inversión encabezada por capital estadounidense, Manus trasladó su sede y equipo principal a Singapur, sin romper sus vínculos con China. Este cambio activó más alertas sobre transferencias de tecnología hacia el exterior y profundizó la revisión regulatoria.

Imagen WXNI4HNOCBCMTKFHUFW42KEIVQ

Impacto en Meta y en el futuro de Manus

La decisión representa un gran desafío para Meta, que ya ha incorporado capacidades de Manus en sus herramientas tecnológicas. Deshacer la operación obligaría a una compleja desinversión, posiblemente vendiendo la plataforma a inversionistas anteriores o buscando nuevos compradores, todo ello complicado por la integración ya realizada.

Meta ha mantenido que la adquisición cumplió las regulaciones y busca una salida que le permita seguir aprovechando los desarrollos de Manus, cuya tecnología la posicionó como referente entre los nuevos “motores de acción” de la inteligencia artificial.

Manus, fundada en China y pionera en agentes de IA capaces de gestionar archivos y crear software en entornos de escritorio, fue precursora del auge liderado por aplicaciones como OpenClaw. Estas plataformas superan a modelos de referencia como ChatGPT al ofrecer operación autónoma y capacidades ampliadas, dirigidas tanto a usuarios empresariales como individuales.

Este caso ilustra cómo China refuerza el control sobre la transferencia de tecnología en sectores considerados vitales, ampliando la vigilancia sobre los fundadores y los inversores locales que participan en operaciones de alcance internacional. La restricción a la salida del país, vigente desde marzo, evidencia el compromiso de Pekín con los intereses estratégicos en plena competencia global por la innovación.

En definitiva, la medida funciona más como una advertencia para el futuro y como afirmación de fuerza política ante la próxima cumbre bilateral, que como una reversión inmediata y completa de la adquisición.

Temas Relacionados

ManusMetaChina Estados UnidosTransferencia TecnológicaInteligencia artificial

Últimas Noticias

De Japón a Brasil: los 15 rincones del mundo donde las flores protagonizan paisajes únicos

El ranking de Travel + Leisure revela que cada continente esconde destinos botánicos extraordinarios, con características propias que explican por qué se convirtieron en referencias del turismo internacional

De Japón a Brasil: los 15 rincones del mundo donde las flores protagonizan paisajes únicos

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El Palacio de Buckingham confirmó el domingo que la visita seguiría adelante pese al tiroteo registrado la noche anterior durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La casa real señaló que el monarca se mostró “muy aliviado” porque Trump, Melania y el resto de los invitados resultaron ilesos

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

Tras aterrizar, Abbas Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a San Petersburgo “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales”. También afirmó “será una buena oportunidad para repasar la situación actual” con Washington

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

En un reciente informe el organismo explica cómo los conflictos armados afectan la economía más allá del corto plazo. Cambian prioridades fiscales y presionan presupuestos públicos en todo el mundo. La dinámica de la escalada de los gastos de defensa

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro en Manta: detalles exclusivos del viaje secreto a Ecuador durante la búsqueda de ‘Fito’ y la pugna narco

Gustavo Petro en Manta: detalles exclusivos del viaje secreto a Ecuador durante la búsqueda de ‘Fito’ y la pugna narco

ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Resultados de La Tinka hoy 26 de abril de 2026: números ganadores y pozo millonario

Temperaturas invernales y fuertes vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

La canela puede ser clave para controlar la glucosa en adultos mayores de 50 años con prediabetes

INFOBAE AMÉRICA

Por qué un láser que se opera solo durante horas entusiasmó a la comunidad científica mundial

Por qué un láser que se opera solo durante horas entusiasmó a la comunidad científica mundial

De Japón a Brasil: los 15 rincones del mundo donde las flores protagonizan paisajes únicos

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

ENTRETENIMIENTO

La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

Rodrigo de la Serna protagoniza “Gordon”, el thriller argentino de Netflix que promete sacudir 2026

Por qué “Tron” fue rechazada en los Oscar de 1982 y cómo cambió para siempre los efectos visuales en el cine

El impactante entrenamiento de Luke Grimes para transformarse en Kayce Dutton en “Yellowstone”

La serie ‘Spider-Noir’ se alejará de la franquicia ‘Spider-Man’ a modo de thriller: apostará por una versión en color y otra en blanco y negro