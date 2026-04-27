China bloqueó la venta de una compañía de inteligencia artifical a Meta por 2.000 millones de dólares

Xi Jinping está preocupado por las inversiones extranjeras en la IA (Visuales IA/Infobae)

Beijing frenó la compra de Manus por Meta, bloqueó oficialmente la adquisición de esta plataforma de inteligencia artificial valorada en USD 2.000 millones, y ordenó cancelar la operación. Esta resolución, adoptada a pocos días de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping, endurece la postura china ante inversiones extranjeras en tecnología y mantiene a los fundadores de la empresa bajo la prohibición de salir del país.

China detuvo la adquisición con el argumento de proteger su base tecnológica y estableció restricciones excepcionales a los fundadores de Manus, que no pueden cruzar las fronteras del país desde marzo. Esta medida refleja la presión regulatoria creciente y complica los planes de Meta, cuyo proceso de integración técnica con la plataforma china ya está avanzado.

China bloqueó la compra de Manus por Meta para proteger sus tecnologías estratégicas y limitar el acceso de empresas extranjeras al desarrollo de inteligencia artificial. Esto obliga a Meta a reconsiderar la integración de Manus en sus operaciones, a la vez que impacta el entorno global, demostrando la determinación china de controlar transferencias tecnológicas antes de la cumbre de líderes.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping antes de una cumbre en Busan, Corea del Sur. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Tensión tecnológica y proteccionismo chino

El conflicto tecnológico entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial se intensifica con Manus en el centro. Las autoridades chinas, encabezadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), consideraron la adquisición como un intento “conspirativo” de debilitar su base tecnológica y afirmaron que usaron instrumentos legales desde normas de exportación hasta leyes de competencia.

El caso destaca no solo por el veto a Meta, sino también por el contexto pre-cumbre de Trump y Xi Jinping, en la que el sector digital es un tema clave. Altos funcionarios manifestaron que la respuesta china busca frenar operaciones similares y enviar un mensaje sobre las inversiones foráneas que estarán permitidas en el futuro.

Diversos reguladores revisaron la transacción, incluyendo el Ministerio de Comercio y la autoridad antimonopolio china. El proceso se llevó a cabo durante los últimos meses, intensificando el control estatal sobre las adquisiciones extranjeras.

El año pasado, tras una ronda de inversión encabezada por capital estadounidense, Manus trasladó su sede y equipo principal a Singapur, sin romper sus vínculos con China. Este cambio activó más alertas sobre transferencias de tecnología hacia el exterior y profundizó la revisión regulatoria.

Impacto en Meta y en el futuro de Manus

La decisión representa un gran desafío para Meta, que ya ha incorporado capacidades de Manus en sus herramientas tecnológicas. Deshacer la operación obligaría a una compleja desinversión, posiblemente vendiendo la plataforma a inversionistas anteriores o buscando nuevos compradores, todo ello complicado por la integración ya realizada.

Meta ha mantenido que la adquisición cumplió las regulaciones y busca una salida que le permita seguir aprovechando los desarrollos de Manus, cuya tecnología la posicionó como referente entre los nuevos “motores de acción” de la inteligencia artificial.

Manus, fundada en China y pionera en agentes de IA capaces de gestionar archivos y crear software en entornos de escritorio, fue precursora del auge liderado por aplicaciones como OpenClaw. Estas plataformas superan a modelos de referencia como ChatGPT al ofrecer operación autónoma y capacidades ampliadas, dirigidas tanto a usuarios empresariales como individuales.

Este caso ilustra cómo China refuerza el control sobre la transferencia de tecnología en sectores considerados vitales, ampliando la vigilancia sobre los fundadores y los inversores locales que participan en operaciones de alcance internacional. La restricción a la salida del país, vigente desde marzo, evidencia el compromiso de Pekín con los intereses estratégicos en plena competencia global por la innovación.

En definitiva, la medida funciona más como una advertencia para el futuro y como afirmación de fuerza política ante la próxima cumbre bilateral, que como una reversión inmediata y completa de la adquisición.