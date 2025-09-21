Tecno

Este es el modo ideal que se debe configurar el televisor para ver películas

Esta función elimina procesamientos artificiales y respeta la tasa de fotogramas, el color y el contraste auténticos de cada filme

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El Modo Cine, también conocido
El Modo Cine, también conocido como Filmmaker Mode, surge de la colaboración entre cineastas y fabricantes líderes de televisores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de los Smart TV modernos ha transformado la manera en que millones disfrutan de sus películas, series y deportes favoritos. Dentro de las múltiples funciones que hay en estos dispositivos, hay una que es esencial para quienes buscan una experiencia cinematográfica auténtica en el hogar: el Modo Cine, también conocido globalmente como Filmmaker Mode.

Elegir el modo de imagen adecuado puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de las películas vistas en casa, acercando la experiencia doméstica a la visionada en una sala profesional.

Cuál es el mejor modo de imagen para ver películas en el televisor

El Modo Cine, Filmmaker Mode o Modo Director es una configuración de imagen integrada en los últimos modelos de televisores de marcas como LG, Samsung, Vizio, Panasonic y Philips. Este ajuste surge de una colaboración entre cineastas de renombre internacional —como Christopher Nolan y Martin Scorsese— e ingenieros de la industria, con el objetivo de que los espectadores disfruten las películas con la misma calidad y fidelidad visual que el director concibió.

A diferencia de los modos
A diferencia de los modos Dinámico o Vivid, el Modo Cine prioriza la fidelidad cromática y la naturalidad de la imagen. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Según la UHD Alliance, la función elimina todo procesamiento que distorsione la señal original, conservando la esencia de cada escena.

En la práctica, el Modo Cine desactiva suavizados de movimiento, sobresaturación de colores y otros efectos visuales frecuentemente activos por defecto en los Smart TV. La finalidad es ofrecer una reproducción natural en términos de color, brillo, contraste y movimiento, respetando la tasa de fotogramas original (por ejemplo, los clásicos 24 fps de las películas).

De esta forma, el televidente accede a una experiencia visual auténtica, libre de artificios diseñados para atraer miradas en las tiendas, pero que muchas veces perjudican los visionados prolongados o los géneros más sutiles.

Los Smart TV actuales pueden
Los Smart TV actuales pueden ajustar automáticamente brillo y contraste según la luz ambiental para optimizar la experiencia visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas del Modo Cine frente a otros modos de imagen

Quienes disfrutan de superproducciones llenas de explosiones, efectos luminosos y combates robóticos pueden encontrar atractivos algunos modos predeterminados de imagen, como Dinámico o Vivid.

Estos realzan el brillo, incrementan la saturación y refuerzan los contornos, pero lo hacen a costa de perder naturalidad y fidelidad cromática. En películas más oscuras, dramas íntimos o producciones de época, estos efectos llegan a resultar agresivos para los ojos y deforman tanto la fotografía como las intenciones del director.

Otra función relevante asociada a este modo es la detección y ajuste automático según la luz ambiental. Muchos Smart TV actuales integran sensores capaces de adaptar el brillo y el contraste a la cantidad de luz presente en la habitación, optimizando aún más la experiencia y haciendo que el contenido resulte agradable tanto en un salón iluminado como en una sala de cine doméstica oscura.

Activar el Modo Cine es
Activar el Modo Cine es sencillo desde el menú de configuración y permite personalizar parámetros según las preferencias del usuario.(Imágen ilustrativa Infobae)

Cómo activar el Modo Cine y configurarlo correctamente

Activar el Modo Cine es sencillo y puede realizarse en pocos pasos:

  1. Accede al menú principal de tu televisor, ingresando en la sección de Configuración o Ajustes.
  2. Localiza el apartado de Modos de imagen, donde encontrarás opciones como Dinámico, Estándar, Deportes o Películas.
  3. Selecciona “Cine”, “Película”, “True Cinema” o, preferentemente, “Filmmaker Mode”.
  4. El televisor ajustará automáticamente parámetros como brillo, contraste, saturación y desactivará suavizados indebidos. Si lo deseas, puedes personalizar detalles como el nivel de brillo o el contraste específico según tu preferencia individual y las condiciones lumínicas del entorno.
  5. En dispositivos con sensores de luz ambiental, activa esta función para que el televisor regule la pantalla en tiempo real según la iluminación de la sala.

En algunos modelos y servicios de streaming, el Modo Cine puede activarse automáticamente al iniciar una película. Por ejemplo, plataformas como HBO Max o Amazon Prime transmiten metadatos que ordenan al televisor cambiar a esta configuración ideal sin intervención del usuario, asegurando la máxima fidelidad desde el primer minuto.

Temas Relacionados

TelevisoresPelículasSeriesCineHogarElectrodomésticosSmart TVTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Para qué sirve cada una de las letras de la transmisión automática de un vehículo

No usar adecuadamente las posiciones de la palanca de cambios puede provocar fallas mecánicas costosas, como el desgaste prematuro de los engranajes o la ruptura de componentes internos del auto

Para qué sirve cada una

Tres juegos con los que entendí cómo enseñarle a mi hija a disfrutar de los videojuegos

El tiempo de juego de los niños debe tener un acompañamiento constante de los padres y no todas las experiencias sirven de igual manera

Tres juegos con los que

Cinco consejos de Bill Gates a los recién graduados de la universidad para que sean exitosos

El cofundador de Microsoft reveló pautas para quienes inician su vida profesional. Destacó la adaptabilidad, el aprendizaje constante y la importancia de las conexiones personales en un mercado laboral en transformación

Cinco consejos de Bill Gates

Tres aplicaciones gratuitas y seguras para ver películas y series en lugar de Magis TV

El aumento de amenazas como virus y robo de información lleva a usuarios a preferir plataformas disponibles en tiendas oficiales, y así mantener la privacidad de sus datos intacta

Tres aplicaciones gratuitas y seguras

OpenAI y las grandes tecnológicas de Silicon Valley: ambición imperial, fervor mesiánico y el costo oculto de la inteligencia artificial

El desarrollo de la IA ha reactivado el debate ético sobre la distribución del poder y la apropiación de recursos

OpenAI y las grandes tecnológicas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos votos sumaron LLA, el

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

INFOBAE AMÉRICA
El opositor Partido Republicano del

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

TELESHOW
El inesperado blooper de Georgina

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas