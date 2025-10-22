La IA de Perplexity llega a los televisores Samsung: qué modelos tendrán esta función

Esta tecnología busca establecer una interacción conversacional fluida. (Samsung)

Samsung ha presentado la nueva aplicación Perplexity TV, que busca transformar los televisores inteligentes en asistentes interactivos con inteligencia artificial y ampliar las funciones más allá del entretenimiento tradicional.

El propósito es convertir cada pantalla en un espacio para resolver dudas, organizar actividades y acceder a información relevante utilizando la voz o el teclado. La herramienta es fruto de la colaboración entre Samsung y Perplexity, el motor de respuestas por IA, e incorporará la función de formular preguntas sobre cualquier tema y obtener respuestas inmediatas en pantalla, sin la necesidad de interrumpir lo que se esté viendo.

Esta tecnología busca establecer una interacción conversacional fluida, posicionándose como una alternativa ante sistemas como Gemini o el modo avanzado de voz de ChatGPT. El sistema admite comandos de voz a través del micrófono integrado y acepta instrucciones escritas en el teclado en pantalla o mediante un teclado USB externo, añadiendo comodidad al proceso.

Logo de Perplexity. (Reuters)

Las funciones comprenden desde búsquedas de películas o series por género, año o plataforma, hasta la creación de listas de reproducción personalizadas. Además, la aplicación permite consultar el pronóstico del tiempo, localizar restaurantes cercanos o mostrar datos específicos, como la fecha de un evento deportivo importante.

Desde la perspectiva de Perplexity, desarrollar una aplicación de inteligencia artificial para televisores resulta lógico, ya que la curiosidad puede aparecer en cualquier momento y los usuarios deberían tener acceso a información por IA sin importar el dispositivo.

La integración de Perplexity TV será total dentro del ecosistema de Samsung. Se ofrecerá como una herramienta independiente y desde el menú de aplicaciones, así como a través del botón de IA en el control remoto. Integrándose con Vision AI Companion, agregará nuevas funciones a los televisores. Para Samsung, esto representa un avance en su estrategia como empresa que evoluciona de la mano de la inteligencia artificial y busca consolidarse en este campo.

Modelos que incorporarán Perplexity TV

Televisor Samsung de 2025. (Europa Press)

En cuanto a los modelos compatibles, la herramienta estará disponible en todos los televisores Samsung de 2025. A finales de ese año, una actualización permitirá la llegada a los modelos de 2023 y 2024, siempre que dispongan del sistema operativo actualizado.

Los usuarios solo deberán mantener actualizado su televisor para acceder a estas características. Perplexity TV estará integrada a Vision AI Companion, aunque también podrá utilizarse de forma independiente para quienes prefieran activar la IA solo cuando sea necesario.

El lanzamiento de Perplexity en los televisores de Samsung ocurre en un contexto en el que Gemini, la IA de Google, comienza a llegar a dispositivos Google TV fabricados por Sony, TCL y Xiaomi, entre otros. Esto refuerza una tendencia de la industria hacia experiencias colaborativas y respuestas instantáneas. Por otro lado, fabricantes como LG conservan su plataforma ThinQ AI en televisores con webOS, aunque la evolución del sector podría impulsar la adopción de nuevas opciones de inteligencia artificial.

En el actual desarrollo de asistentes inteligentes para televisores, destaca la posibilidad de realizar consultas y recibir información en segundos directamente en pantalla, una de las principales funciones señaladas como atractivas en la presentación de Samsung.