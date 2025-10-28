Tecno

Listado de televisores y teléfonos en los que dejará de funcionar Netflix desde el 31 de octubre de 2025

Solamente los dispositivos con Android 9, iOS 17 o superiores podrán usar la app nativa, afectando a quienes conservan equipos lanzados hace más de una década o sin actualizaciones recientes

Santiago Neira

Por Santiago Neira

La plataforma de streaming Netflix ha decidido limitar el acceso a su aplicación nativa en celulares y televisores antiguos a partir del 31 de octubre de 2025.

Esta medida responde a la necesidad de ofrecer una experiencia de usuario más segura y eficiente, excluyendo a aquellos dispositivos que ya no cumplen con los estándares mínimos requeridos para ejecutar las nuevas funciones y actualizaciones de la app.

La decisión afecta directamente a usuarios que conservan equipos lanzados hace más de una década o no han actualizado su dispositivo a una versión reciente de Android o iOS.

Qué televisores y smartphones se quedarán sin Netflix

La actualización implica que solo los equipos con sistema operativo Android 9.0 o superior, o iOS 17 en adelante, podrán continuar usando la aplicación de forma nativa.

Dispositivos emblemáticos que fueron populares en su momento, como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, o LG G4, dejarán de ser compatibles.

La lista también incluyen modelos como HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2. Estos aparatos, hoy considerados obsoletos en términos técnicos, ya no pueden soportar la carga de actualizaciones y funciones que Netflix considera esenciales para garantizar seguridad y rendimiento.

En el ecosistema de Apple, la restricción abarca modelos como iPhone 6, 6s, 7, 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone SE de primera generación, iPad (quinta generación de 2017) e iPad Pro (primera generación de 2015), así como aquellos que no sean compatibles con iOS 18.

Aunque estos dispositivos pueden seguir siendo funcionales para tareas simples, dejarán de recibir mejoras, herramientas nuevas y parches de seguridad para la aplicación de Netflix.

En televisores, los principales afectados serán los modelos fabricados antes de 2015 de marcas como LG y Panasonic. En el caso de Samsung, el bloqueo incluye los Smart TV EOS producidos en 2012, 2013, 2014 y 2015, mientras que en Sony Bravia quedarán sin soporte las series W95, W85, X85, X9 y X9. Para Apple TV, la medida aplica a las versiones de primera, segunda y tercera generación.

Por qué Netflix deja de funcionar en dispositivos antiguos

La razón principal detrás de la decisión de Netflix es la optimización de recursos y la mejora constante de la calidad del servicio. Los dispositivos antiguos presentan limitaciones técnicas a nivel hardware y software, lo que complica la incorporación de innovaciones y obliga a destinar mayores recursos al soporte técnico de sistemas obsoletos.

Este enfoque responde a una tendencia extendida entre las empresas tecnológicas, que buscan centrarse en equipos capaces de aprovechar plenamente los servicios que ofrecen.

Como consecuencia de la actualización, los usuarios con equipos afectados perderán acceso a nuevas herramientas de personalización, funciones actualizadas y, de forma más crítica, a las más recientes medidas de protección y parches de seguridad.

Para muchos, la incapacidad de acceder a Netflix significa un desafío concreto, especialmente para quienes utilizan su smartphone o Smart TV como dispositivo principal para ver series y películas en streaming.

A pesar de esta restricción, Netflix seguirá estando disponible en computadores, televisores, tablets y móviles más recientes, así como en múltiples dispositivos certificados para soportar la aplicación. Para conservar el acceso, será necesario adquirir equipos que cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la compañía.

Que alternativas hay para ver contenidos de la plataforma de streaming

Quienes no puedan utilizar la app nativa en su celular todavía tendrán otras alternativas, como acceder desde el navegador móvil (Chrome, Safari u otros compatibles) ingresando a Netflix.com, lo que permite ver contenido sin necesidad de instalar la aplicación.

También es posible recurrir a dispositivos externos como Chromecast o Fire TV Stick, mediante los cuales se puede transmitir el contenido desde un teléfono compatible o una computadora hacia una pantalla de televisor sin soporte directo. De esta manera se podrá seguir accediendo a los contenidos de la plataforma, pese a no tener equipos actualizados-

