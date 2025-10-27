Tecno

Lista de teléfonos móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

La aplicación de mensajería instantánea exige actualizar el sistema operativo, dejando fuera a equipos sin soporte de fabricantes. Expertos instan a realizar copias de seguridad y migrar antes del corte definitivo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Desde el 31 de octubre,
Desde el 31 de octubre, la app de Meta restringirá funciones en celulares que no reúnan los requisitos actualizados, recomendando copia de seguridad y migración a modelos compatibles para evitar la pérdida de datos - (Foto: WhatsApp)

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de celulares Android y iPhone, debido a que estos dispositivos no cumplirán con los requisitos mínimos de seguridad y software que establece la plataforma, propiedad de Meta Platforms.

La decisión afecta principalmente a equipos antiguos, cuyos fabricantes han dejado de actualizar sus sistemas operativos, lo que limita la posibilidad de acceder a las funciones más recientes y actualizar parches críticos de seguridad.

Lista de teléfonos que perderán soporte de WhatsApp

Desde el 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en todos los dispositivos que operen con Android 5.0 o ediciones anteriores, y en aquellos iPhones que utilicen iOS 15.1 o previos. A quienes posean equipos capaces de instalar una versión superior del sistema operativo se les recomienda actualizar lo antes posible, pues esto permitirá mantener el acceso a la plataforma sin inconvenientes.

Fin de una era: WhatsApp
Fin de una era: WhatsApp suspende el servicio en celulares con sistemas obsoletos - (Fotomontaje Infobae)

Para modelos cuyo hardware impide cualquier tipo de actualización, la única alternativa será transferir la cuenta de WhatsApp a un dispositivo más moderno. No se producirá un bloqueo inmediato, pero la app dejará de recibir actualizaciones y se incrementarán los riesgos de pérdida de información o vulneraciones de privacidad.

Principales modelos que quedarán fuera para Android

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2
  • Huawei: Ascend Mate 2
  • HTC: One M8

Principales modelos afectados en iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Por qué deja de funcionar la app en ciertos dispositivos

El corte de soporte por parte de WhatsApp forma parte de una estrategia para mantener estándares robustos en privacidad y garantizar la correcta protección de la información de sus miles de millones de usuarios.

La compañía implementa nuevas funcionalidades de manera regular y, para ello, exige que el hardware y el software se adapten a esos cambios. Aquellos teléfonos móviles que no logran actualizar sus sistemas ya no podrán utilizar la aplicación líder en mensajería instantánea.

Desde Android 5.0 y iOS
Desde Android 5.0 y iOS 15.1 hacia atrás, numerosos teléfonos quedarán incompatibles tras la actualización de requisitos de WhatsApp. El proceso de migración y respaldo de datos es clave para usuarios afectados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La medida impactará particularmente en dispositivos con más de diez años desde su lanzamiento o que no han recibido actualizaciones recientes de manos de los propios fabricantes. El uso de software obsoleto no solo afecta la experiencia y el acceso a las novedades de WhatsApp, sino que expone a los usuarios a posibles fallas de seguridad, incrementando el riesgo de ataques y brechas de privacidad.

Según los criterios de la empresa, la decisión de interrumpir el soporte no es consecuencia de defectos del dispositivo en sí, sino de una política para resguardar la infraestructura digital de toda la comunidad global.

Esta suspensión del servicio se realizará de manera progresiva. Inicialmente, los dueños de los celulares afectados notarán problemas como errores al enviar mensajes, dificultades para acceder a chats y un rendimiento deficiente. En la fase final, la app dejará de estar disponible por completo en esos terminales.

Recomendaciones para evitar la pérdida de datos

La suspensión progresiva del servicio
La suspensión progresiva del servicio en equipos no actualizados exigirá migrar cuentas y resguardar archivos. Expertos subrayan la importancia de actuar con anticipación para evitar pérdidas de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes posean alguno de los teléfonos incluidos en la lista pueden tomar ciertas precauciones para evitar la interrupción abrupta del servicio y la pérdida de sus archivos y conversaciones. El primer paso es verificar la versión actual del sistema operativo instalada en el equipo. Si existe la posibilidad de actualizarlo a una edición compatible, es fundamental realizar ese proceso y así mantener el acceso a WhatsApp.

En los casos en que el hardware no permita avanzar en actualizaciones, la sugerencia es migrar la cuenta de WhatsApp a un móvil más reciente. Previo a ese proceso, es necesario realizar una copia de seguridad manual de los chats y archivos relevantes, guardando los datos en la nube a través de Google Drive o iCloud, según corresponda al sistema utilizado.

Adoptar estas recomendaciones asegura la conservación de la información personal y el acceso a una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel global.

Temas Relacionados

WhatsAppTeléfono MóvilSmartphoneDejará de funcionarLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp prepara stickers personalizados: la función perfecta que todos esperábamos

Los usuarios podrán elegir cualquier emoji como sticker en sus publicaciones de estado, transformando la interacción con respuestas privadas, creativas y protegidas por cifrado en Android e iOS

WhatsApp prepara stickers personalizados: la

Jeff Bezos reveló de dónde viene el estrés laboral: no es por los jefes o las horas trabajadas

El fundador de Amazon desafió las creencias tradicionales sobre la carga profesional al explicar que la ansiedad y otros problemas de salud mental en el trabajo surgen al no actuar con proactividad ante problemas

Jeff Bezos reveló de dónde

Cómo saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar

Aplicaciones especializadas y el acceso a la configuración del router desde un navegador web permiten identificar monitorear la conexión a internet y facilita la detección de accesos no autorizados

Cómo saber cuántos dispositivos están

Cuánto valen las gafas Ray-Ban Meta (gen 2) con inteligencia artificial

Fotos y videos en calidad 3K, traducción en seis idiomas y conexión WiFi 6E impulsan las prestaciones de la segunda generación para quienes buscan utilidad, conectividad y moda en un solo dispositivo

Cuánto valen las gafas Ray-Ban

Steve Jobs leía este libro todos los años: era el único que tenía descargado en su iPad

Un texto espiritual inspiró la confianza intuitiva, el minimalismo y la claridad en la gestión al cofundador de Apple, y fue clave en las ideas que forjaron dispositivos innovadores como el iPhone

Steve Jobs leía este libro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kim Kardashian sorprendió con otro

Kim Kardashian sorprendió con otro impactante look para su cumpleaños: lencería y diseño experimental

Indagarán este martes al narco acusado de ordenar el triple femicidio: habrá un megaoperativo de seguridad

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

El dólar después de las elecciones: fue de menor a mayor y cerró en el máximo del día en medio de la euforia bursátil

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Maduro amenazó

El régimen de Maduro amenazó con romper acuerdos con Trinidad y Tobago tras la llegada de buques de guerra de Estados Unidos

“No quiero reunirme con él”: Trump congela el diálogo con Mark Carney tras la polémica campaña canadiense contra los aranceles

Censura, renuncias y protestas: gran crisis en el Festival de Teatro de Belgrado

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Hamas entregó a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en Gaza

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo