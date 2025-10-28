Tecno

Google reactivará una planta nuclear para alimentar su IA: qué cambiará para la nube desde 2029

El proyecto busca reducir la huella de carbono de los centros de datos de Google y responder al aumento del consumo energético provocado por el crecimiento de la IA

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Google reactivará una planta nuclear
Google reactivará una planta nuclear para alimentar de energía sus centros de datos. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo/File Photo/File Photo

Google dio un nuevo paso en su estrategia energética para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. La compañía anunció un acuerdo con la empresa eléctrica NextEra Energy para reactivar una planta nuclear en Iowa (Estados Unidos), que abastecerá parte de la infraestructura de nube e IA de la tecnológica a partir de 2029.

El proyecto contempla devolver a operación la planta Duane Arnold Energy Center, cerrada desde 2020, con el fin de garantizar un suministro eléctrico estable y sin emisiones de carbono. La medida busca responder al rápido aumento en la demanda energética que implica el entrenamiento y funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial.

Con un contrato de compra de energía a 25 años, Google se compromete a adquirir toda la electricidad generada por la central una vez que vuelva a funcionar. NextEra, por su parte, será la propietaria absoluta de la instalación, luego de comprar las participaciones minoritarias existentes y asumir la inversión para su modernización.

Google llegó a un acuerdo
Google llegó a un acuerdo con la empresa eléctrica NextEra Energy. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

Energía nuclear para la era de la IA

La reactivación de Duane Arnold marca una nueva etapa en la relación entre las grandes tecnológicas y el sector energético. Según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico de los centros de datos y servicios en la nube podría duplicarse antes de 2030, impulsado por el desarrollo de modelos cada vez más grandes y complejos.

Google, que ha sido una de las compañías más activas en la búsqueda de energías limpias, reconoció en sus últimos informes que la inteligencia artificial está incrementando su consumo total de electricidad. Por eso, su apuesta por la energía nuclear combina dos objetivos: garantizar estabilidad de suministro y reducir la dependencia de fuentes fósiles.

“Este acuerdo ayudará a satisfacer la creciente demanda energética de nuestra infraestructura de nube e IA mientras avanzamos hacia una red más limpia”, señaló la compañía en el anuncio. La elección de Iowa no es casual, el estado alberga varios centros de datos de Google y cuenta con una red eléctrica interconectada con fuerte presencia de energías renovables.

Google reactivará una planta nuclear
Google reactivará una planta nuclear para generar energía en el 2029. REUTERS/Steve Marcus/

Una planta con historia y una nueva tecnología

La planta Duane Arnold Energy Center fue construida en 1975 y permaneció activa durante 45 años hasta su cierre definitivo en 2020. Su clausura se produjo tras sufrir daños estructurales a causa de una tormenta severa que afectó la región, lo que llevó a los operadores a desmantelar el antiguo reactor de agua en ebullición (BWR).

La nueva etapa no implicará reactivar ese sistema original. En su lugar, NextEra y Google planean instalar reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología que la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) aprobó en 2023. Estos reactores prometen mayor seguridad, eficiencia y una menor huella ambiental, ya que pueden construirse en serie, ocupan menos espacio y presentan menos riesgo ante fallos.

Aunque aún no existen SMR operativos en el país, varios proyectos están en fase avanzada de desarrollo. Para Iowa, la iniciativa significará no solo la recuperación de una instalación industrial emblemática, sino también la incorporación de una tecnología que podría convertirse en la base de la próxima generación de energía nuclear civil.

Logo de Google. REUTERS/Brendan
Logo de Google. REUTERS/Brendan McDermid

Seguridad energética y descarbonización

El acuerdo entre Google y NextEra también tiene un componente estratégico. En los últimos años, el crecimiento de la inteligencia artificial ha multiplicado la cantidad de centros de datos en Estados Unidos y Europa, generando preocupación por su huella ambiental y por la presión sobre las redes eléctricas.

Con esta alianza, Google busca fortalecer la seguridad energética de su infraestructura y asegurar que sus operaciones sigan alineadas con los compromisos de descarbonización que la empresa mantiene desde 2017. La energía nuclear, al no emitir gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, permite compensar parte del impacto del consumo eléctrico asociado al entrenamiento de modelos de IA como Gemini o al funcionamiento de Google Cloud.

Si el cronograma se cumple, Duane Arnold volverá a producir energía en 2029. Será la primera planta nuclear de Estados Unidos reactivada con el propósito explícito de alimentar operaciones de inteligencia artificial y computación en la nube, marcando un precedente para el resto de la industria tecnológica.

