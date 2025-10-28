Tecno

Experto en IA dice que buscar conocimiento en ChatGPT es el mayor error: por qué

El especialista Jon Hernández propone transformar la relación con la inteligencia artificial, dejar de verla como un simple ejecutor de tareas a integrarla como un socio activo en la generación de ideas y soluciones

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta herramienta se ha masificado
Esta herramienta se ha masificado y ya es usada por millones de personas de todo el mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La percepción de la inteligencia artificial (IA) como un simple asistente que ejecuta órdenes limita su verdadero potencial, según el análisis de Jon Hernández, especialista en IA.

Durante su intervención en el podcast Roca Project, Hernández advirtió que el uso extendido de ChatGPT como si fuera un buscador tradicional constituye, en su opinión, el mayor error que cometen los usuarios.

La gente está utilizando ChatGPT en su mayor parte para buscar conocimiento, como si fuese Google, y ese es el mayor error. ChatGPT no sirve para eso; puede servir más o menos, pero tengamos en cuenta que, las IA alucinan y a veces se inventan cosas, con lo cual no es la fuente de conocimiento más precisa del mundo”, explicó.

Cuál debe ser el valor real del uso de herramientas como ChatGPT

El uso del chatbot como
El uso del chatbot como buscador tradicional limita el verdadero potencial de la inteligencia artificial, advierte el especialista en IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según señala El Confidencial, el especialista subrayó que la popularidad de ChatGPT ha crecido de manera exponencial, convirtiéndose en una herramienta habitual para millones de personas que la emplean para resolver dudas, redactar textos o generar ideas.

Sin embargo, insistió en que la función principal de esta tecnología no debe ser la de proporcionar información precisa, porque las IA pueden generar respuestas incorrectas o inventadas. En su opinión, el valor real de estas herramientas reside en la interacción que posibilita entre el usuario y la tecnología.

“Lo que funciona realmente bien con la inteligencia artificial es esa interacción, que crees una relación con la inteligencia artificial. Sé que suena como una locura, pero la realidad está en que ese es el punto clave”, afirmó, según consignó El Confidencial.

Qué se necesita para mejorar la interacción entre el humano y la IA

El valor real de la
El valor real de la inteligencia artificial reside en su capacidad para potenciar la creatividad y la productividad en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el experto, es fundamental modificar la mentalidad con la que se aborda el uso de estas herramientas. Propone dejar de verlas como simples asistentes a los que se delegan tareas rutinarias o búsquedas de información, y empezar a considerarlas como colaboradoras activas en los procesos creativos y laborales.

“El punto está en pasar de pensar que tienes un mono atado en la mesa, al que le tiras las tareas que no quieres hacer o al que le pides que te busque algo porque crees que es lo que sabe hacer, a pasar a tener un coworker que está contigo mano a mano y que te ayuda en todos los procesos”, sostuvo Hernández durante la entrevista.

El especialista propone integrar la
El especialista propone integrar la inteligencia artificial como una extensión del grupo laboral y no solo para tareas rutinarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, considera que la inteligencia artificial debe integrarse como una extensión del grupo de trabajo, capaz de potenciar tanto la productividad como la creatividad.

Para mí el mayor valor que me aporta la inteligencia artificial suele ser un tema de validación de ideas, de compartir información, de brainstorming, simplemente interactuar con la inteligencia artificial para que juntos hagamos un trabajo mejor y más rápido”, aseguró el especialista en el podcast.

Cuál rol debe cumplir la inteligencia artificial en la ejecución de trabajos

Hernández enfatizó que el objetivo no es delegar tareas a la IA, sino establecer flujos de trabajo en los que la inteligencia artificial participe activamente, como si se tratara de un compañero más.

Establecer flujos de trabajo con
Establecer flujos de trabajo con estos asistentes permite mejorar resultados y optimizar procesos creativos y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata de delegarle tareas, se trata de crear flujos de trabajo en los que consigas que la IA forme parte del día a día, como si tuvieses un compañero de trabajo. Se trata de que cuatro ojos ven más que dos”, añadió.

Asimismo, el experto rechazó la comparación frecuente entre la inteligencia artificial y un becario, porque, a su juicio, esta tecnología debe ser vista como un socio o cofundador que colabora de manera activa y equitativa con el usuario.

“Un becario es alguien al que le das órdenes. Esto es que de repente tienes un co-founder, si quieres, un colaborador, una persona que trabaja contigo, con la que entre los dos vais a hacer una mejor tarea”, dijo el experto.

Temas Relacionados

ExpertoInteligencia artificialChatGPTConocimientoErrorLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si el celular comienza a hacer esto, revisa tu cuenta bancaria para evitar robos de dinero

Autoridades advierten sobre una modalidad delictiva que permite a los ciberdelincuentes tomar el control de líneas telefónicas y acceder a aplicaciones financieras para hacer varios movimientos sin autorización

Si el celular comienza a

Belinda y Airbnb lanzan experiencia gratuita en camerino de Mentiras: All Stars

Ocho seleccionados podrán descubrir el ambiente privado de la artista, participar en actividades interactivas como tutoriales de maquillaje y karaoke

Belinda y Airbnb lanzan experiencia

Listado de televisores y teléfonos en los que dejará de funcionar Netflix desde el 31 de octubre de 2025

Solamente los dispositivos con Android 9, iOS 17 o superiores podrán usar la app nativa, afectando a quienes conservan equipos lanzados hace más de una década o sin actualizaciones recientes

Listado de televisores y teléfonos

No dejes el cajero sin presionar este botón antes: reduce el riesgo de robos a la cuenta bancaria

Olvidar un sencillo paso al finalizar una transacción puede exponer datos financieros y fondos, hasta el punto de permitir que extraños realicen movimientos sin consentimiento

No dejes el cajero sin

WhatsApp incluirá portadas en los perfiles, una función inspirada en Facebook

La actualización, ya en fase beta para Android, ofrece más flexibilidad para personalizar y gestionar la visibilidad de los perfiles, acercando la experiencia a lo que brindan otras plataformas sociales

WhatsApp incluirá portadas en los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

INFOBAE AMÉRICA
La triste historia de la

La triste historia de la cándida Claudia y su despiadado padrino político

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Jo Nesbo explora el lado oscuro de EE.UU., en una novela negra sobre violencia y corrupción

“Firmes con Noboa”: el plan del Gobierno para mitigar el impacto del paro indígena en tres provincias

La ruta de Melissa: hacia dónde irá el devastador huracán luego de atravesar Jamaica

TELESHOW
Lissa Vera habló del enojo

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”

Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manu en Bendita: “Estoy emocionada por volver”

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica