Cómo usar estas 3 funciones de Instagram para celebrar Halloween

Los usuarios podrán involucrarse con esta temática para interactuar con sus contactos

Por Renzo Gonzales

Estas funciones podrán ser aprovechadas
Estas funciones podrán ser aprovechadas en las historias y mensajes directos. (Instagram)

Halloween es una de las festividades más comerciales y extendidas en el mundo. Por ello, no es de extrañar su difusión en las redes sociales. Ahora, Instagram, aplicación de Meta, ha introducido algunas funciones adicionales para que los usuarios palpiten la Noche de Brujas con días de anticipación.

Cómo usar las funciones personalizadas de Halloween

En sus redes sociales, la cuenta oficial de Instagram ha dado a conocer tres formas de interactuar con tus contactos con motivo de esta celebración.

  • Una nueva fuente en tus historias
Fuente 'Ghost' para las Historias.
Fuente 'Ghost' para las Historias. (Instagram)

Podrás escribir un título o descripción de tu historia con un tipo de letra alusivo al cine clásico de terror.

-En tu historia, pulsa el ícono ‘+’.

-Selecciona una imagen de tu galería o toma una foto nueva.

-Una vez seleccionada la imagen, ubica la opción ‘Aa’ en la parte superior. Pulsa en ella. Aparecerá una lista de fuentes.

-Selecciona la fuente ‘Ghost’.

-Escribe lo que desees.

  • Revela tu disfraz en tus historias

Crea una historia para que tus amigos tengan que agitar sus teléfonos y descubrir de qué te disfrazaste.

Función 'Marcos' para Historias. (Instagram)
Función 'Marcos' para Historias. (Instagram)

-En tu historia, pulsa el ícono ‘+’.

-Escoge una imagen de tu galería o toma una foto nueva.

-En la parte superior de la imagen seleccionada, pulsa el ícono de sticker.

-Selecciona la opción ‘Marcos’

-Elige la foto donde aparezcas disfrazado.

-Si deseas, agrega una descripción a la foto. Esta será revelada cuando los que vean la historia agiten sus teléfonos, tal como se hacía con las polaroid.

  • Crea notas temáticas

Expresa tu afinidad con esta celebración en el apartado de mensajes directos.

-En la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, pulsa el ícono de mensajes.

-Pulsa en la burbuja que está sobre tu foto de perfil para agregar una nota.

-Puedes elegir una frase alusiva a la festividad, como ‘Feliz Halloween’ o ‘¿Dulce o truco?’

-Automáticamente, aparecerá un efecto especial en la pantalla de tu teléfono. Tu nota adquirirá un color distintivo y estará acompañada de un ícono alusivo a Halloween.

Notas alusivas a Halloween en
Notas alusivas a Halloween en Mensajes directos. (Instagram)

Edición de Historias de Instagram con IA

Distintas formas de personalización y edición creativa llegaron a Instagram gracias a las recientes capacidades integradas de Meta AI.

La compañía anunció en su blog oficial la introducción de una función que utiliza inteligencia artificial generativa para transformar imágenes y vídeos en las historias de la plataforma, expandiendo así las opciones con las que los usuarios pueden modificar el estilo y contenido visual de sus publicaciones.

Mediante estas herramientas agrupadas bajo el nombre de ‘Restyle’, los usuarios pueden realizar tanto ajustes drásticos como modificaciones sutiles en sus imágenes y vídeos antes de compartirlos.Desde

eliminar elementos no deseados y reconstruir fondos hasta sumar objetos decorativos, Meta destaca que todo se ejecuta con la simpleza de otorgar una indicación en texto sobre el cambio deseado.

Instagram ha introducido una serie
Instagram ha introducido una serie de actualizaciones para mejorar sus Historias. (Reuters)

“Con ayuda de una pequeña indicación en texto”, afirma la compañía, se pueden lograr transformaciones relevantes en las piezas audiovisuales.

Los contenidos también pueden ser personalizados seleccionando entre estilos visuales preconfigurados, como efectos de anime, manga o gráficos en 8 bits, y es posible aplicar indicaciones adicionales para una mayor personalización.

La compañía detalló que “es posible cambiar el estilo de la imagen o el vídeo con uno de los efectos predeterminados que incluye... e indicar otros cambios adicionales”, según lo publicado en su blog.

Pensando en quienes buscan incentivar la participación de otros, Meta ha incorporado también la pegatina "Add Yours" (en español, “Añade los tuyos”), que anima a los seguidores a crear y compartir sus propias versiones de un contenido, promoviendo así una interacción más rica y creativa dentro de la red social.

