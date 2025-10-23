Tecno

Ahora se puede usar Meta AI para editar las historias de Instagram

la nueva función restyle ofrece herramientas creativas y accesibles que permiten cambiar elementos visuales y aplicar estilos únicos en segundos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Los usuarios de Instagram podrán
Los usuarios de Instagram podrán modificar imágenes y clips directamente en la aplicación mediante instrucciones de texto. (Meta)

Editar fotos y videos en las historias de Instagram es ahora más sencillo y creativo gracias a la integración de Meta AI, la inteligencia artificial desarrollada por la empresa matriz de la red social.

Ahora, los usuarios pueden modificar imágenes y clips directamente en la aplicación mediante instrucciones de texto para añadir, eliminar o transformar elementos visuales, lo que representa un avance notable en la accesibilidad y personalización de los contenidos.

Cómo editar una historia con Meta AI

La nueva función se encuentra en el menú Restyle, accesible al pulsar el icono de pincel en la parte superior del compositor de historias. Al seleccionar una imagen, los usuarios pueden escribir en la barra de instrucciones lo que desean cambiar, con opciones como “añadir”, “eliminar” o “cambiar”.

La nueva función de Instagram
La nueva función de Instagram se encuentra en el menú Restyle. (Meta)

Por ejemplo, es posible pedir a Meta AI que altere el color del cabello, coloque una corona sobre la cabeza o inserte un fondo de atardecer. La herramienta también permite eliminar objetos no deseados del fondo o modificar la vestimenta de una persona en la foto. Para quienes buscan resultados más llamativos, la inteligencia artificial puede transformar por completo el entorno, como convertir el fondo en un escenario espacial para una mascota.

Opciones y efectos disponibles

Además de las instrucciones personalizadas, Meta AI ofrece efectos predefinidos que modifican el estilo general de la imagen, con opciones como acuarela, anime o gráficos de 8 bits. Entre los presets disponibles, se incluyen elementos como gafas de sol o chaquetas de cuero, y para los videos cortos, la plataforma permite aplicar efectos como nieve o llamas. Aunque la edición de videos está en fase de despliegue y algunos usuarios solo ven opciones para fotos, la tendencia apunta a una expansión progresiva de estas capacidades.

También se han incorporado efectos para el texto dentro de las historias, lo que amplía las posibilidades creativas más allá de las fuentes tradicionales de Instagram. Por ejemplo, se puede solicitar que las palabras parezcan bloques de juguete, diversificando la apariencia de los mensajes.

Meta ha añadido efectos predefinidos
Meta ha añadido efectos predefinidos capaces de modificar el estilo de la imagen completa. (Meta)

Accesibilidad y mejoras respecto a versiones anteriores

La principal diferencia respecto a versiones anteriores radica en la integración directa de estas herramientas en las historias, sin necesidad de interactuar con el chatbot de Meta AI. Antes, los usuarios debían recurrir a conversaciones con el asistente para acceder a funciones de edición basadas en inteligencia artificial.

Ahora, la experiencia resulta más fluida y rápida, ya que las modificaciones se aplican en cuestión de segundos y el acceso está disponible para todos los usuarios desde el propio compositor de historias. Instagram también incentiva la participación mediante la función add yours, que permite compartir los prompts utilizados para que otros puedan experimentar y crear a partir de ellos.

El uso de Meta AI en Instagram implica la aceptación de los términos de servicio específicos para inteligencia artificial. Al editar imágenes o videos, los usuarios consienten que la plataforma analice los contenidos y los rasgos faciales mediante algoritmos de IA. Según estos términos, Meta puede resumir el contenido de las imágenes, modificarlas y generar nuevos elementos visuales a partir de los archivos subidos. Esta política plantea interrogantes sobre la privacidad y el tratamiento de los datos personales, especialmente en lo que respecta al reconocimiento facial y la generación de contenido derivado.

El uso de Meta AI
El uso de Meta AI en Instagram implica la aceptación de los términos de servicio específicos para inteligencia artificial. (Reuters)

La incorporación de estas herramientas de edición con inteligencia artificial se enmarca en una estrategia más amplia de innovación tecnológica por parte de Meta. La compañía ha lanzado recientemente otras funciones basadas en IA, como la generación automática de videos y sugerencias de comentarios para publicaciones.

El crecimiento en el número de usuarios activos, que alcanzó los 2,7 millones diarios en la aplicación Meta AI a mediados de octubre, refleja el interés creciente por estas novedades y la apuesta de la empresa por mantenerse a la vanguardia en el competitivo sector de la inteligencia artificial aplicada a redes sociales.

Con cada actualización, Meta refuerza su posición en el mercado, impulsando la creatividad de los usuarios y adaptando sus plataformas a las tendencias emergentes en inteligencia artificial.

Temas Relacionados

InstagramMetaInteligencia artificialMeta AILo último en tecnología

Últimas Noticias

Meta recorta 600 empleos en sus laboratorios de superinteligencia

Un memorando de Alexandr Wang, director de IA, señala que la mayoría de los empleados despedidos serían elegibles para aplicar a otras vacantes en la compañía

Meta recorta 600 empleos en

Uber lanza Zonas de Alerta, la nueva función para avisar a los conductores sobre zonas inseguras

Esta herramienta busca que los arrendadores tomen decisiones más informadas al aceptar un servicio mediante la aplicación móvil

Uber lanza Zonas de Alerta,

Top de los juegos que no puedes perderte en PlayStation Plus

La plataforma de Sony promete horas de entretenimiento y diversión para sus usuarios

Top de los juegos que

Nicolás de Zubiría vuelve con ‘Aventura gastronómica Colombia’ por Sony Channel: entrevista exclusiva

Esta nueva temporada tiene como eje la ciudad de Bogotá y sus alrededores, con un énfasis especial en los productos locales

Nicolás de Zubiría vuelve con

OnePlus confirma la capacidad de batería del OnePlus 15: es la mayor de más de 7000 mAh

El fabricante suma compatibilidad con carga rápida de 120 W a través de cable, lo que permite reabastecer por completo la batería en apenas minutos

OnePlus confirma la capacidad de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llegó a Rosario y

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Un auto que llevaba hinchas de Belgrano chocó en la Ruta 9: hubo un muerto y varios heridos

Qué pasó con el carpincho brutalmente golpeado por un grupo de hombres en un country de Canning

Identifican una posible señal de materia oscura en el centro de la Vía Láctea

El video del robo al reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo y murió

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea postergó la

La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El Partido Comunista impulsa la transformación tecnológica y ecológica para impulsar una economía china que se desacelera

Un ambicioso proyecto editorial mexicano busca revitalizar la lectura entre los jóvenes latinoamericanos

Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance

El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó a Evo Morales de “celebrar” el triunfo de Rodrigo Paz

TELESHOW
Mario Pergolini contó la increíble

Mario Pergolini contó la increíble reacción de Daniel Grinbank cuando renunció a la Rock & Pop: “Vino con una Filcar”

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La intimidad del cumpleaños de Charly García: invitados famosos, regalos musicales y una emotiva dedicatoria

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”