YouTube lanza un temporizador diario que limita el tiempo en Shorts

Esta función se inspira en la dinámica de plataformas como TikTok, donde la dificultad para poner freno al scroll puede llevar a que los usuarios pasen más minutos de los deseados

Rafael Montoro

Rafael Montoro

La incorporación del temporizador se
La incorporación del temporizador se suma a otros recursos de bienestar digital que YouTube ya ofrece. (Imagen ilustrativa)

YouTube ha dado un paso en la gestión del consumo digital al introducir un temporizador experimental que restringe el tiempo dedicado a los videos Shorts, su formato de contenido corto. Con esta nueva herramienta, la plataforma busca que los usuarios puedan establecer límites diarios para evitar el consumo prolongado e incontrolado de este tipo de videos, que suelen generar sesiones continuas similares a las que se viven en TikTok.

Temporizador en Shorts de YouTube: cómo funciona el límite de visualización diaria

El temporizador en Shorts de YouTube permite a cada usuario definir un periodo máximo que pretende destinar a este formato. Tras alcanzarse el tiempo asignado, la aplicación interrumpe el desplazamiento automático y muestra una notificación, informando que se ha llegado al límite preestablecido.

Si bien el usuario puede optar por hacer caso omiso y seguir mirando, el recordatorio sirve de alerta y promueve el bienestar digital. Así lo dio a conocer TechCrunch.

El temporizador en Shorts de
El temporizador en Shorts de YouTube permite a cada usuario definir un periodo máximo que pretende destinar a este formato. REUTERS/Dado Ruvic

Esta función se inspira en la dinámica de plataformas como TikTok, donde la dificultad para poner freno al scroll puede llevar a que los usuarios pasen más minutos de los deseados. Con el temporizador, YouTube apuesta por fomentar hábitos más saludables, animando a parar y reconsiderar el uso intensivo durante las sesiones de shorts.

YouTube y las herramientas de bienestar digital

La incorporación del temporizador se suma a otros recursos de bienestar digital que YouTube ya ofrece, como los recordatorios de ‘tómate un descanso’, que permiten pausar la reproducción en intervalos configurables entre 15 y 180 minutos, y la opción ‘hora de dormir’, que ayuda a establecer una hora límite para dejar de ver videos y descansar.

Estas medidas reflejan el interés de la plataforma por facilitar una experiencia más equilibrada y consciente, especialmente ante el auge de formatos que favorecen el consumo por impulso.

Tras alcanzarse el tiempo asignado,
Tras alcanzarse el tiempo asignado, la aplicación interrumpe el desplazamiento automático y muestra una notificación. YOUTUBE

YouTube informó que planea incorporar el temporizador al sistema de controles parentales en una próxima actualización, con el objetivo de que los padres puedan gestionar el tiempo que los menores dedican a ver Shorts. Esta iniciativa busca ofrecer herramientas preventivas ante el uso excesivo y responder a la demanda social de soluciones digitales más responsables, enfocadas en el bienestar y la salud mental de los usuarios.

En qué consiste el nuevo reproductor de YouTube

YouTube presentó una actualización en su reproductor de video, enfocada en minimizar distracciones y ofrecer una experiencia más limpia y envolvente para quienes consumen contenido en la plataforma. A través de un mensaje en su página de soporte, la compañía informó que este rediseño integra nuevos íconos y controles, todos pensados para que la atención del usuario se centre exclusivamente en el video que está viendo.

El objetivo principal del rediseño es simplificar la interfaz gráfica, integrando los menús y opciones de manera más discreta. Dependiendo del dispositivo, algunas de estas novedades pueden variar en apariencia y funcionalidad, pero todas buscan una mayor inmersión.

Si bien el usuario puede
Si bien el usuario puede optar por hacer caso omiso y seguir mirando, el recordatorio sirve de alerta. (YouTube)

La renovación se nota especialmente en Smart TVs, donde los datos relacionados con el video ahora se ubican en la esquina superior izquierda, dejando el resto de la pantalla despejada. Los paneles de control muestran más grandes los íconos para suscribirse, visitar canales y acceder a descripciones, mientras que las opciones de “Me gusta”, comentarios y guardado han sido desplazadas a la derecha, permitiendo un acceso más directo y reorganizando la relevancia visual de las funciones más usadas.

En teléfonos móviles, aunque la distribución básica de los elementos sigue siendo familiar para el usuario, la apariencia general ha mejorado gracias a íconos de estilo más suave, agrupados en formatos con bordes redondeados y líneas gruesas, facilitando no solo la lectura, sino también la interacción táctil.

El rediseño de YouTube también se orienta a mejorar la participación: los nuevos hilos en los comentarios facilitan el seguimiento y la participación en conversaciones, optimizando el orden y la legibilidad en el panel de respuestas, particularmente en la app móvil.

Además, el clásico botón de “Me gusta” ahora ofrece animaciones temáticas personalizadas según el tipo de video, como una nota musical en clips musicales o efectos deportivos en material de esa índole. A estos cambios se suman nuevas animaciones en los botones de suscripción, pensadas para motivar aún más la interacción del público con los creadores de contenido.

