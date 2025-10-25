Epic Games celebra Halloween con tres videojuegos gratis, incluye Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Epic Games festeja Halloween ofreciendo tres juegos de terror gratis. REUTERS/Brendan McDermid/

Epic Games celebra Halloween con el lanzamiento gratuito de tres videojuegos de temática terrorífica. Entre ellos destaca Fear the Spotlight, una aventura de terror en tercera persona que invita a los jugadores a desvelar un misterioso secreto.

En el juego, el instituto Sunnyside oculta un pasado oscuro. Durante una sesión de espiritismo junto a la rebelde Amy, Vivian queda atrapada en los pasillos desiertos y se ve obligada a evadir a una extraña criatura que recorre el edificio.

La protagonista debe idear estrategias para ocultarse, localizar a su amiga y descubrir la verdad tras una trágica historia que marcó a la institución hace varias décadas.

Combina narrativa, exploración y enigmas para crear una experiencia de terror envolvente, ideal tanto para los nostálgicos de títulos de los noventa como para quienes buscan adentrarse en este tipo de videojuegos.

Los usuarios ya pueden encontrar este título de forma gratuita. (Epic Games)

Qué otros juegos estarán disponibles por Halloween en Epic Games

Bendy and the Ink Machine.

Videojuego de terror, rompecabezas y acción en primera persona ambientado en los orígenes de la animación y proyectado hacia un futuro sombrío. En la piel de Henry, los jugadores exploran el taller abandonado de Joey Drew Studios, donde resurgen los demonios de su pasado.

La trama, marcada por acontecimientos imprevisibles, propone una experiencia intensa y nostálgica que desafía la percepción sobre los dibujos animados clásicos.

Juego de terror y acertijos en primera persona, inspirado en los inicios de la animación y un futuro oscuro. (Bendy and the Ink Machine | Desarrollador: Rooster Teeth Games | Editor: Maximum Games)

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Invita a los jugadores a descubrir un nuevo capítulo en la saga FNaF, inspirado en el Volumen uno de Escalofríos de Fazbear.

La historia sigue a Oswald, un joven que anhela cambios en su vida y en su ciudad. Su rutina da un giro inesperado cuando explora la piscina de bolas de una pizzería en ruinas y se transporta al pasado. Sin embargo, este viaje tiene consecuencias imprevisibles.

En este título, los jugadores deberán sobrevivir cinco noches llenas de tensión, viajando entre diferentes épocas, recolectando pistas y evadiendo una amenaza persistente.

Presenta un nuevo capítulo de FNaF basado en el Volumen 1 de Escalofríos de Fazbear. (Captura de tráiler oficial)

Es fundamental moverse con rapidez y mantenerse oculto para aumentar las posibilidades de supervivencia. No solo está en riesgo la vida de Oswald, también la de su padre y de niños del pasado, quienes dependen de sus acciones para salvarse.

Estos tres juegos se encontrarán de forma gratuita en los siguientes rangos de fecha:

Fear the Spotlight: gratis hasta el 30 de octubre.

Bendy and the Ink Machine: gratis del 30 de octubre al 6 de noviembre.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit: gratis del 30 de octubre al 6 de noviembre.

Qué otros videojuegos tiene Epic Games

Además de Fortnite, uno de los títulos más reconocidos a nivel mundial, Epic Games cuenta con un extenso historial de videojuegos desarrollados o publicados a lo largo de su trayectoria. Algunos de los más destacados incluyen:

Más allá de Fortnite, Epic Games posee una amplia trayectoria en el desarrollo y publicación de videojuegos. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Unreal Tournament : Una serie pionera de juegos de disparos en primera persona, famosa por su jugabilidad y su papel en el desarrollo de los eSports.

Gears of War : Franquicia de acción en tercera persona centrada en combates tácticos y narrativa cinematográfica. Aunque la propiedad fue adquirida más tarde por Microsoft, Epic Games desarrolló las primeras entregas.

Infinity Blade: Juego de acción y rol lanzado para dispositivos móviles, conocido por aprovechar gráficamente las capacidades de iOS y una mecánica de combate basada en gestos táctiles.

Impulsa cientos de juegos de terceros mediante su motor gráfico Unreal Engine. (Epic Games)

Shadow Complex : Título de acción y exploración estilo “Metroidvania” lanzado inicialmente para Xbox 360, considerado un referente en su género.

Robo Recall : Juego de disparos en realidad virtual, desarrollado para Oculus Rift, que destaca por su acción dinámica y controles inmersivos.

Unreal: Uno de los primeros grandes éxitos del estudio, conocido por su apartado gráfico y su influencia en el desarrollo de motores 3D.

Más allá de estos títulos, Epic Games colabora con otros estudios a través del Unreal Engine, por lo que su huella se extiende por cientos de juegos creados por terceros usando su tecnología.