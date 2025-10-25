Tecno

Apple eliminó una app viral que permitía poner banderas rojas o verdes a hombres ‘lindos’ o infieles

Apple retiró dos aplicaciones populares tras detectar fallas en la protección de datos y recibir denuncias por la difusión de información personal sin consentimiento

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Apple eliminó de su App
Apple eliminó de su App Store un aplicativo que permitía calificar a hombre en citas y relaciones. (Foto: Captura de TikTok)

Apple retiró de su App Store las aplicaciones Tea Dating Advice y TeaOnHer, luego de detectar incumplimientos en sus políticas de privacidad y moderación de contenido. Ambas plataformas habían ganado popularidad en redes sociales por permitir que las usuarias calificaran a hombres en el contexto de citas y relaciones sentimentales mediante “banderas rojas” o “banderas verdes”.

Según informó TechCrunch, la compañía tecnológica confirmó que la medida fue adoptada tras recibir un número elevado de quejas de usuarios, incluidas denuncias por la publicación de información privada y la exposición de datos personales de menores. Apple señaló que los desarrolladores fueron notificados sobre estos problemas, pero no los resolvieron dentro de los plazos establecidos.

La decisión se enmarca en la política de la empresa de reforzar la seguridad de su tienda digital y garantizar el cumplimiento de las normas sobre privacidad, moderación y manejo de datos personales en todas las aplicaciones disponibles en su ecosistema.

Tea Dating Advice y TeaOnHer
Aplicaciones bajo observación

Las aplicaciones Tea Dating Advice y TeaOnHer se lanzaron en 2023 y alcanzaron gran difusión por su dinámica social, que permitía compartir reseñas sobre experiencias personales en citas. Las usuarias podían marcar con indicadores positivos o negativos los comportamientos de sus exparejas o personas con las que habían tenido algún tipo de interacción sentimental.

Sin embargo, el formato comenzó a recibir críticas y denuncias debido a que algunos perfiles publicados incluían información identificable sin autorización. Las quejas señalaban que se difundían nombres, fotografías y datos personales sin mecanismos efectivos de verificación o consentimiento.

Apple inició una revisión interna tras detectar un aumento en las valoraciones negativas y en los reportes de usuarios. Posteriormente, determinó que las aplicaciones infringían las reglas de su plataforma relacionadas con la seguridad y la moderación de contenido sensible.

Tea Dating Advice y TeaOnHer
Motivos de la eliminación

Apple explicó que la decisión de retirar las aplicaciones respondió a “violaciones de las políticas de la App Store sobre privacidad del usuario y control de contenido”. La compañía precisó que se identificaron deficiencias en los mecanismos de moderación y que las aplicaciones no contaban con garantías suficientes para prevenir la publicación de información personal.

El informe detalla que la empresa observó “un número excesivo de críticas negativas y quejas de usuarios”, entre ellas reportes que señalaban la publicación no autorizada de datos personales de menores. Apple afirmó que se comunicó en reiteradas ocasiones con los desarrolladores para corregir las fallas, pero al no obtener respuesta satisfactoria, procedió a eliminar las aplicaciones de manera definitiva.

Política de privacidad y antecedentes

Apple mantiene una política estricta respecto al cumplimiento de normas de seguridad y protección de datos dentro de su App Store. La empresa revisa periódicamente las aplicaciones para verificar que cumplan con los estándares establecidos en sus lineamientos de desarrolladores.

En los últimos años, la compañía ha aplicado medidas similares contra aplicaciones que no garantizan la protección de la información de los usuarios o que presentan sistemas inadecuados de moderación. Estas acciones buscan mantener un entorno digital seguro y prevenir posibles vulneraciones de privacidad.

Apple decidió eliminar de su
En este caso, la decisión de retirar Tea Dating Advice y TeaOnHer representa una aplicación directa de esas políticas. Las apps no podrán volver a la tienda digital hasta que los desarrolladores ajusten su funcionamiento y acrediten el cumplimiento total de las normas de la App Store.

Impacto y próximas acciones

Tras la eliminación, Apple indicó que continuará realizando revisiones sobre aplicaciones con características similares, especialmente aquellas que implican la gestión de datos personales o interacciones entre usuarios. La compañía destacó que su objetivo es “garantizar la seguridad y la confianza en el uso de las plataformas digitales” y mantener un monitoreo activo sobre contenidos sensibles o potencialmente dañinos.

Por el momento, Tea Dating Advice y TeaOnHer permanecen inactivas en la App Store y no están disponibles para descarga en dispositivos iOS. No se ha confirmado si los desarrolladores presentarán una nueva versión que cumpla con los requisitos exigidos por Apple.

