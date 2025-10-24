Glosario de tecnología: qué significa Javascript

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Javascript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos, diseñado para crear contenido dinámico en sitios web. Está basado en el lenguaje ECMAScript y se utiliza mayormente para añadir interactividad a las páginas web, mejorar la experiencia del usuario, validar formularios o realizar solicitudes asíncronas.

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más populares. Esta potente herramienta se ha convertido en una pieza fundamental para el desarrollo web y el diseño de aplicaciones modernas. A continuación, profundizaremos en la importancia de JavaScript para el desarrollo web, su historia y algunos ejemplos interesantes a tener en cuenta.

Origen e historia de JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación creado por Brendan Eich en 199Anteriormente, había sido creado por Netscape Communications Corporation para desarrollar sus aplicaciones web. El objetivo original de JavaScript era hacer que la web fuera más interactiva, permitiendo a los usuarios controlar y manipular el contenido de una página web.

Desde su creación, JavaScript ha evolucionado rápidamente y se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares del mundo. Esto se ha debido principalmente a sus características únicas, como la capacidad de automatizar tareas y la facilidad con la que se pueden crear interfaces gráficas para el usuario.

Además, JavaScript también es ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. Estas aplicaciones son capaces de interactuar con los usuarios, proporcionando contenido personalizado y experiencias ricas en contenido. Por ejemplo, algunos sitios web permiten a los usuarios realizar búsquedas avanzadas o ver videos en línea sin recargar la página completa. Esta funcionalidad no sería posible sin JavaScript.

En los últimos años, JavaScript también se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo móvil. Se utiliza para crear aplicaciones nativas que sirven como alternativa al desarrollo nativo tradicional para dispositivos móviles basados en iOS y Android. Además, algunos frameworks permiten construir apps híbridas que se ejecutan en ambos sistemas operativos sin necesidad de codificación adicional.

Hoy día, hay muchas herramientas disponibles para ayudarnos a escribir código JavaScript más rápida y fácilmente (como jQuery). Estas herramientas nos permiten crear sitios web profesionales con menor tiempo y esfuerzo invertidos por parte del programador.

¿Para qué sirve JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación creado para mejorar la interacción entre usuarios y sitios web. Le permite a los desarrolladores crear páginas web dinámicas, ricas en contenido y más interactivas. Esto significa que los usuarios no tienen que esperar a que una página se cargue completamente para ver el contenido, sino que el contenido se actualizará cuando sea necesario.

JavaScript también le permite a los desarrolladores crear juegos y otras aplicaciones interactivas para sitios web. Estas herramientas permiten a los usuarios realizar acciones como hacer clic en botones para navegar por un sitio web sin recargar la página cada vez, abrir ventanas emergentes e incluso guardar información del usuario en la computadora del usuario mediante cookies.

Aquí hay algunas cosas increíbles que puedes hacer con JavaScript.

Creación de animaciones y gráficos . JavaScript te permite crear animaciones y gráficos interactivos para tu sitio web, lo que le da al diseño de tu sitio un toque profesional. Validación de formularios . JavaScript también te permite validar formularios antes de enviarlos, lo que reduce el riesgo de errores humanos comunes al rellenarlos. Creación de juegos . JavaScript te permite crear todo tipo de juegos divertidos e interactivos para tu sitio web, lo que mejora la experiencia del usuario al visitarte. Uso de APIs externas . Puede utilizarse JS para conectar su sitio con servicios externos mediante APIs como Google Maps o Twitter, permitiéndole ofrecer contenido más informativo y útil a sus visitantes.

¿Cómo funciona JavaScript?

Los creadores de JavaScript lo hicieron para que sea fácil de aprender y usar. Utiliza sintaxis similar a lenguajes como C, Java o PHP, lo que significa que si tienes alguna experiencia con lenguajes de programación, te resultará familiar.

Aquí hay algunas cosas básicas sobre cómo funciona JavaScript:

Se ejecuta en el navegador del usuario, lo que significa que no necesitas un servidor web para ejecutarlo. Esto significa que puede ser accedido desde cualquier parte del mundo sin tener que instalarlo en su computadora. Puede detectar eventos como clics del ratón, movimientos del ratón y más. Esto le permite interactuar con los usuarios sin la necesidad de refrescar la página web. Puede interactuar con el HTML y CSS para modificarlos dinámicamente en respuesta a los eventos detectados por el usuario o la lógica interna del programa. Puede utilizarse para crear animaciones simples o complejas basadas en reglas predefinidas.

Con estas características básicas, es fácil ver por qué JavaScript se ha convertido en uno de los lenguajes más populares entre los desarrolladores web. Esto, ya que proporciona una forma rápida y sencilla de agregar contenido interactivo y animaciones a sus proyectos web sin tener que aprender un nuevo lenguaje desde cero.

Ventajas y desventajas de JavaScript

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo y se usa en la mayoría de las páginas web. JavaScript ofrece muchas ventajas, pero también viene con algunas desventajas.

Ventajas de usar JavaScript:

Es fácil de aprender . JavaScript es un lenguaje de programación relativamente sencillo, por lo que es fácil para los principiantes aprenderlo. Esto hace que sea el lenguaje perfecto para los desarrolladores principiantes. Ejecución rápida . JavaScript es un lenguaje interpretado y no compilado, lo que significa que se pueden ejecutar sin tener que compilar el código primero. Esto significa que el código se ejecuta mucho más rápido en comparación con otros lenguajes como Java o C++. Amplia compatibilidad . Una de las mayores ventajas de usar JavaScript es su amplia compatibilidad con varios navegadores web diferentes, lo que significa que se puede usar sin problemas en casi todos los navegadores web modernos disponibles hoy en día. Flexibilidad . Debido a su diseño modular, JavaScript ofrece gran flexibilidad al permitir a los desarrolladores crear scripts personalizados y aplicaciones web complejas utilizando herramientas como NodeJS y ReactJS. Fácilmente escalable . La mayoría de las veces, cuando necesita agregar funcionalidades a su sitio web, solo tendrá que escribir algunos scripts adicionales en JavaScript para lograrlo sin necesidad de reescribir todo el código existente o rehacer la estructura del sitio web desde cero.

Desventajas de usar JavaScript:

Seguridad limitada . Aunque hay formas en las que se pueden implementar mecanismos de seguridad robustos cuando se trabaja con JavaScript, la verdad es que no hay muchos recursos disponibles para ayudarte a proteger tu sitio web contra ataques secundarios comunes como ataques DDoS o intentos maliciosos por parte del usuario final. Rendimiento limitado . El rendimiento del código escrito en JavaScript depende fuertemente del navegador utilizado por el usuario final. Si un navegador no está bien optimizado. entonces hay una buena posibilidad de que el rendimiento general será muchísimamente más lento. Por lo tanto. debes estar preparado para lidiar con este problema si decides trabajar con este lenguaje. Errores difíciles . Debido a su diseño modular. encontrar errores dentro del código escrito en JavaScript puede ser extremadamente difícil ya veces incluso imposible si no sabes exactamente qué buscar o qué partes revisitar para encontrar errores potencialmente peligrosos.

En última instancia, la decisión sobre si elegir o no elegir Javascript dependerá completamente del tipo y la complejidad del proyecto.

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.