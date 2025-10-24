Tecno

Anuel AA en concierto: cuándo viene, cuánto cuesta la entrada en Colombia y más preguntas en Google

La entrada más económica para el evento tenía un valor inicial de 207.500 pesos colombianos. Esta presentación forma parte del Real Hasta la Muerte 2 Tour, gira con la que el cantante actuó en Estados Unidos y México

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El artista de Puerto Rico llega a la capital colombiana, luego de lanzar la segunda versión de su álbum 'Real hasta la muerte'. (Instagram: anuel)

El cantante puertorriqueño Anuel AA regresará a Bogotá, Colombia, el 24 de octubre. El artista no se presentaba en la ciudad desde 2022 y el interés de sus seguidores se evidencia en el aumento de consultas en Google Trends. Una de las preguntas más frecuentes en la plataforma está relacionada con el precio de las entradas para el evento.

Actualmente, el concierto está agotado y no hay boletos disponibles en la página oficial de reventa de Pásala de Tu Boleta. A pesar de ello, cabe destacar que los precios de las entradas iniciaban desde 207.500 pesos colombianos.

Este concierto forma parte del Real Hasta la Muerte 2 Tour, gira con la que Anuel AA se presentó en Estados Unidos y México entre agosto y septiembre.

El artista no realizaba una
El artista no realizaba una presentación en solitario desde 2022 en el país. (Instagram: anuel)

Más preguntas sobre el concierto de Anuel AA en Bogotá

Los fanáticos, además de las consultas mencionadas anteriores, también están preguntando:

  • ¿Desde cuándo no venía Anuel AA a Bogotá?

Anuel AA no se presentaba en solitario enBogotádesde 2022, una ciudad donde miles de seguidores han esperado con expectación su regreso. El concierto, organizado porIguana Producciones, ofrecerá un repertorio que incluirá temas como ‘China’, ‘Secreto’, ‘Adicto’ y ‘Hasta Que Dios Diga’, en un formato exclusivo que busca dejar huella entre el público.

La última vez que Anuel AA actuó en Colombia fue en 2024, como invitado especial de Blessd en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

Blessd volvió a unir fuerzas
Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat - crédito cortesía Anuel AA
  • ¿Cuál es la setlist del concierto de Anuel AA?

La setlist del concierto de Anuel AA inicia con la canción ‘Little demon‘, seguida por ‘Medusa‘ y ‘Yeezy‘. Finaliza con ‘Yogurcito‘, ‘Nosotros‘ y ‘Fiel‘.

En Spotify, los fanáticos han realizado listas de reproducción con la setlist completa.

  • ¿Qué canciones tiene Anuel AA con Blessd?

Anuel AA y Blessd han colaborado en varias canciones que han captado la atención de sus seguidores en los últimos años. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Pórtate bonito’, sencillo que cuenta con diferentes versiones, incluyendo una especial junto a ambos artistas.

Además, trabajaron juntos en el remix de ‘Yogurcito’, titulado ‘Yogurcito Remix’, y en la nueva versión de ‘Mírame’, bajo el nombre ‘Mírame Remix’.

El repertorio compartido se amplía con ‘WYA Remix Black and Yellow’ y ‘Te canto bajito’, donde combinan sus estilos característicos.

Estas colaboraciones han logrado consolidar una alianza musical que resalta en la escena urbana y refleja la versatilidad de ambos intérpretes.

Después de Anuel, Rauw Alejandro
Después de Anuel, Rauw Alejandro es el próximo artista del género urbano en visitar la capital colombiana. REUTERS/Marco Bello
  • ¿Qué otros conciertos hay en Bogotá durante el mes de octubre?

Además, en Anuel AA, la capital colombiana recibirá a los siguientes artistas en lo que resta del mes de octubre:

  • Linkin Park: 25 de octubre, Vive Claro, Bogotá
  • Bubaseta & Friends: 25 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Rauw Alejandro: 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • L’Imperatrice: 29 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá
  • Polo & Pan: 31 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Qué es Google Trends

Google Trends es una herramienta gratuita desarrollada por Google que permite analizar la popularidad de términos de búsqueda en tiempo real. Mediante gráficos interactivos y filtros, muestra cómo cambian las tendencias de búsqueda de una palabra o frase a lo largo del tiempo y en diferentes regiones del mundo.

En esta plataforma se puede
En esta plataforma se puede ver lo que la gente está buscando sobre algún tema. (Google Trends)

Los usuarios pueden comparar varios términos, explorar las consultas relacionadas más frecuentes e identificar picos de interés en fechas específicas. Esta plataforma es utilizada por mercadólogos, investigadores y público en general para comprender el comportamiento de los usuarios en internet.

Uno de sus principales usos es anticipar tendencias y analizar el impacto de acontecimientos globales, lanzamientos de productos o eventos mediáticos.

Google Trends también ofrece información sobre búsquedas en distintas categorías, como noticias, deportes o entretenimiento, lo que facilita la realización de análisis más especializados.

Temas Relacionados

Anuel AAConciertoGoogleTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo eliminar definitivamente los archivos de la papelera de WhatsApp y optimizar su almacenamiento

La aplicación permite vaciar chats individuales o limpiar todas las conversaciones de una sola vez

Cómo eliminar definitivamente los archivos

Cómo verificar que las aplicaciones del teléfono estén actualizadas

En celulares Android y iPhone es posible revisar versiones recientes y controlar los permisos que se les dan a las plataformas, que ayuda a blindar datos personales y reduce el riesgo de robos o instalación de malware

Cómo verificar que las aplicaciones

El plan de Bill Gates para solucionar los problemas de salud de los países pobres con inteligencia artificial

La estrategia presentada por el cofundador de Microsoft busca acelerar el desarrollo de medicamentos y mejorar la atención sanitaria. Además, la IA será clave para llegar a lugares donde escasean los médicos

El plan de Bill Gates

Por qué debes desactivar el WiFi del celular antes de dormir

Investigaciones advierten que mantener la conexión activa durante el sueño afecta la calidad del descanso, incrementa el consumo de batería y puede generar alteraciones biológicas según experimentos en animales

Por qué debes desactivar el

Elon Musk afirmó que el robot Optimus de Tesla terminará con la pobreza en el mundo

El empresario plantea que los robots humanoides podrán ejecutar labores cotidianas y especializadas en hogares, industrias y centros médicos, que facilitaría el acceso a servicios esenciales en regiones con recursos limitados

Elon Musk afirmó que el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Costa Salguero: la Corte eximió

Costa Salguero: la Corte eximió al Gobierno de la Ciudad de pagar una indemnización de más de $300 millones

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria y dio por terminada la polémica por las listas de La Libertad Avanza

Caputo se reunió con el CEO de JP Morgan antes de la cumbre con Milei y a dos días de las elecciones

La ANMAT inhabilitó a dos laboratorios por irregularidades en su producción

INFOBAE AMÉRICA
“La gran ola” de Hokusai

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

Redes de pesca desechadas se transforman en filamento para impresoras 3D en Reino Unido

Dos naufragios de la dinastía Ming revelan detalles inéditos sobre la Ruta de la Seda

Manicomios abiertos al público: el turismo macabro del siglo XIX donde se vendían entradas para ver a pacientes internados

Ducharse con lentes de contacto eleva el riesgo de infecciones oculares graves

TELESHOW
Habló la hermana de Lourdes

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria