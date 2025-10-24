Anuel AA en concierto: cuándo viene, cuánto cuesta la entrada en Colombia y más preguntas en Google

El artista de Puerto Rico llega a la capital colombiana, luego de lanzar la segunda versión de su álbum 'Real hasta la muerte'. (Instagram: anuel)

El cantante puertorriqueño Anuel AA regresará a Bogotá, Colombia, el 24 de octubre. El artista no se presentaba en la ciudad desde 2022 y el interés de sus seguidores se evidencia en el aumento de consultas en Google Trends. Una de las preguntas más frecuentes en la plataforma está relacionada con el precio de las entradas para el evento.

Actualmente, el concierto está agotado y no hay boletos disponibles en la página oficial de reventa de Pásala de Tu Boleta. A pesar de ello, cabe destacar que los precios de las entradas iniciaban desde 207.500 pesos colombianos.

Este concierto forma parte del Real Hasta la Muerte 2 Tour, gira con la que Anuel AA se presentó en Estados Unidos y México entre agosto y septiembre.

El artista no realizaba una presentación en solitario desde 2022 en el país. (Instagram: anuel)

Más preguntas sobre el concierto de Anuel AA en Bogotá

Los fanáticos, además de las consultas mencionadas anteriores, también están preguntando:

¿Desde cuándo no venía Anuel AA a Bogotá?

Anuel AA no se presentaba en solitario enBogotádesde 2022, una ciudad donde miles de seguidores han esperado con expectación su regreso. El concierto, organizado porIguana Producciones, ofrecerá un repertorio que incluirá temas como ‘China’, ‘Secreto’, ‘Adicto’ y ‘Hasta Que Dios Diga’, en un formato exclusivo que busca dejar huella entre el público.

La última vez que Anuel AA actuó en Colombia fue en 2024, como invitado especial de Blessd en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat - crédito cortesía Anuel AA

¿Cuál es la setlist del concierto de Anuel AA?

La setlist del concierto de Anuel AA inicia con la canción ‘Little demon‘, seguida por ‘Medusa‘ y ‘Yeezy‘. Finaliza con ‘Yogurcito‘, ‘Nosotros‘ y ‘Fiel‘.

En Spotify, los fanáticos han realizado listas de reproducción con la setlist completa.

¿Qué canciones tiene Anuel AA con Blessd?

Anuel AA y Blessd han colaborado en varias canciones que han captado la atención de sus seguidores en los últimos años. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Pórtate bonito’, sencillo que cuenta con diferentes versiones, incluyendo una especial junto a ambos artistas.

Además, trabajaron juntos en el remix de ‘Yogurcito’, titulado ‘Yogurcito Remix’, y en la nueva versión de ‘Mírame’, bajo el nombre ‘Mírame Remix’.

El repertorio compartido se amplía con ‘WYA Remix Black and Yellow’ y ‘Te canto bajito’, donde combinan sus estilos característicos.

Estas colaboraciones han logrado consolidar una alianza musical que resalta en la escena urbana y refleja la versatilidad de ambos intérpretes.

Después de Anuel, Rauw Alejandro es el próximo artista del género urbano en visitar la capital colombiana. REUTERS/Marco Bello

¿Qué otros conciertos hay en Bogotá durante el mes de octubre?

Además, en Anuel AA, la capital colombiana recibirá a los siguientes artistas en lo que resta del mes de octubre:

Linkin Park: 25 de octubre, Vive Claro, Bogotá

Bubaseta & Friends: 25 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Rauw Alejandro: 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

L’Imperatrice: 29 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá

Polo & Pan: 31 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Qué es Google Trends

Google Trends es una herramienta gratuita desarrollada por Google que permite analizar la popularidad de términos de búsqueda en tiempo real. Mediante gráficos interactivos y filtros, muestra cómo cambian las tendencias de búsqueda de una palabra o frase a lo largo del tiempo y en diferentes regiones del mundo.

En esta plataforma se puede ver lo que la gente está buscando sobre algún tema. (Google Trends)

Los usuarios pueden comparar varios términos, explorar las consultas relacionadas más frecuentes e identificar picos de interés en fechas específicas. Esta plataforma es utilizada por mercadólogos, investigadores y público en general para comprender el comportamiento de los usuarios en internet.

Uno de sus principales usos es anticipar tendencias y analizar el impacto de acontecimientos globales, lanzamientos de productos o eventos mediáticos.

Google Trends también ofrece información sobre búsquedas en distintas categorías, como noticias, deportes o entretenimiento, lo que facilita la realización de análisis más especializados.