Microsoft mejora Windows 11 con nuevas funciones de Copilot

Uno de los pilares de esta actualización es la integración de Copilot Voice y Copilot Vision, tecnologías que habilitan la comunicación con el sistema operativo a través de lenguaje natural

Rafael Montoro

Rafael Montoro

Copilot Vision, disponible a nivel
Copilot Vision, disponible a nivel global, añade un asistente visual capaz de analizar en tiempo real el contenido visible en pantalla. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Microsoft ha dado un paso en su estrategia de inteligencia artificial al presentar una importante actualización para Windows 11, centrada en potenciar la plataforma mediante herramientas avanzadas de Copilot. Esta iniciativa busca transformar las PC tradicionales en sistemas inteligentes capaces de ofrecer mayor productividad, seguridad y personalización a cada usuario, preparando el terreno para una nueva era de interacción cotidiana con el sistema operativo.

Copilot Voice y Vision: la revolución del lenguaje natural en Windows 11

Uno de los pilares de esta actualización es la integración de Copilot Voice y Copilot Vision, tecnologías que habilitan la comunicación con el sistema operativo a través de lenguaje natural. Con solo pronunciar ‘Hey, Copilot’, la computadora responde, ejecutando comandos, sugiriendo acciones o guiando al usuario en múltiples tareas, todo ello sin depender del teclado.

Copilot Vision, disponible a nivel global, añade un asistente visual capaz de analizar en tiempo real el contenido visible en pantalla. Este recurso facilita la redacción de documentos, la enseñanza interactiva sobre nuevas aplicaciones y la interpretación inmediata de información en programas como Word, Excel y PowerPoint, eliminando la necesidad de abrir documentos uno a uno. Además, permite mejorar imágenes y resolver dudas contextuales de forma instantánea, aumentando la eficiencia en el entorno digital.

Con solo pronunciar ‘Hey, Copilot’,
Con solo pronunciar ‘Hey, Copilot’, la computadora responde. REUTERS/Dado Ruvic

Productividad y experimentación mediante Copilot Labs y Windows Insider

Microsoft impulsa también la productividad con propuestas experimentales para quienes participan en los programas Windows Insider y Copilot Labs. Estas comunidades podrán probar antes que nadie herramientas enfocadas en optimizar el trabajo diario. Destaca allí la función Ask Copilot, accesible directamente desde la barra de tareas, que brinda soporte inmediato y permite búsquedas personalizadas, además de acceso fácil a las capacidades Voice y Vision.

Otra innovación es la vista previa de Copilot Actions. Esta funcionalidad permite a los usuarios ejecutar operaciones directamente sobre archivos del dispositivo, como clasificar imágenes, extraer datos relevantes de documentos PDF o automatizar actividades repetitivas, todo sin salir de Windows 11.

Integración con servicios externos: conectividad y flexibilidad

El ecosistema de Windows 11 se expande con la llegada de los Conectores de Copilot, que permiten la integración fluida de servicios personales y profesionales, como OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive y Google Calendar. La inteligencia artificial facilita búsquedas inteligentes en diferentes plataformas y posibilita exportar los resultados directamente a Word, Excel o PowerPoint, agilizando el flujo de trabajo.

Microsoft mostró los modelos de
Microsoft mostró los modelos de Office que rechazó antes de su diseño final. (Microsoft)

Además, las novedades en la Configuración de Windows brindan al usuario la posibilidad de gestionar su dispositivo usando comandos de voz o texto. Otra herramienta destacada, Manus AI, posibilita la creación de sitios web a partir de archivos locales, eliminando la necesidad de conocimientos técnicos de programación y democratizando así el acceso al desarrollo digital.

La actualización de Windows 11 refleja también el compromiso de Microsoft con la seguridad y el control ético en la implementación de inteligencia artificial. A través de la Iniciativa de Futuro Seguro, la empresa garantiza que las acciones automatizadas por Copilot permanezcan desactivadas por defecto y solo se activen con aprobación expresa del usuario, brindando transparencia y soberanía total sobre el manejo de sus datos y recursos digitales.

Windows 11 como plataforma de futuro: actualización y acceso a las nuevas funciones

Microsoft reafirma así la relevancia de migrar a Windows 11, especialmente considerando el cierre progresivo del soporte para Windows 10. El nuevo sistema operativo no solo promete mayor velocidad y estabilidad, sino que asegura compatibilidad total con las innovaciones de inteligencia artificial que definirán el futuro de las PC.

“Queremos que cada persona experimente lo que significa tener una PC que no solo sea una herramienta, sino un verdadero socio digital”, manifestó Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de consumo de la compañía. Las nuevas funciones se habilitarán de manera gradual para el público general, y los participantes de Windows Insider tendrán acceso anticipado para explorar todas las capacidades de Copilot y su impacto en la vida diaria.

