WhatsApp impondrá límites al envío de mensajes en nuevos chats sin respuesta para combatir el spam

WhatsApp incorpora nuevas restricciones para limitar el spam y proteger la privacidad de los usuarios - (WhatsApp)

WhatsApp prepara nuevas barreras para frenar el envío indiscriminado de mensajes en la plataforma y limitar los intentos de contacto no deseado.

De acuerdo con información de WABetaInfo, la app de mensajería trabaja en una función que restringirá la cantidad de mensajes que los usuarios pueden enviar en chats donde no han recibido respuesta, una medida que apunta a reducir el spam en el servicio utilizado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo.

En qué consiste la nueva función lanzada por WhatsApp

Esta función se suma a la reciente actualización implementada en la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.14.15, donde ya se encuentra disponible una opción que limita la cantidad de mensajes de difusión permitidos por usuario cada mes. El objetivo es evitar que las listas de difusión se conviertan en canales de saturación y garantizar que la herramienta siga empleándose para comunicaciones relevantes y responsables.

Nuevas funciones de WhatsApp: control sobre el envío masivo en chats y prevención del spam - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La nueva restricción irá un paso más allá y afectará tanto a usuarios individuales como a empresas. De acuerdo con la versión beta para Android 2.25.31.5, actualmente disponible en Google Play Store, WhatsApp está desarrollando una funcionalidad que impedirá el envío masivo de mensajes en conversaciones nuevas en las que el destinatario no brinda una respuesta.

Cómo funcionara el límite en los envíos de mensajes

En la práctica, esto significa que los usuarios verán notificaciones cuando se acerquen o alcancen el límite mensual de mensajes enviados a nuevos chats sin respuesta. El límite no se aplica a las conversaciones activas ni a los intercambios habituales: las restricciones afectan exclusivamente a los mensajes iniciales a contactos que nunca respondieron. Así, la comunicación habitual permanecerá sin cambios y será posible interactuar libremente en chats donde la conversación es recíproca.

Este desarrollo es parte de un plan mayor para hacer las conversaciones más equilibradas y proteger a los usuarios contra el exceso de mensajes no solicitados. El sistema contribuirá a gestionar el flujo de mensajes en la plataforma y a reducir situaciones de saturación y spam que impactan negativamente en la experiencia de los usuarios.

La compañía recalcó que la medida se dirige tanto a usuarios particulares como a cuentas empresariales y busca proteger la privacidad y el tiempo de quienes utilizan el mensajero. Si bien aún no se han revelado los parámetros exactos que definirán el límite de mensajes, se anticipa que el cambio alcance a toda la base global de usuarios una vez que concluya la fase de pruebas y ajustes técnicos.

Las versiones beta confirman que la aplicación restringirá la cantidad de mensajes en conversaciones donde el destinatario no responde, una apuesta por comunicaciones más responsables y seguras - WHATSAPP OFICIAL

Cuando se supere el límite mensual en nuevos chats, WhatsApp permitirá continuar recibiendo mensajes y llamadas, pero no se podrán enviar nuevos textos iniciales a contactos que no hayan respondido previamente. Las conversaciones habituales, los grupos y los mensajes en contactos con actividad recíproca no se verán restringidos por la nueva política.

Asimismo, WhatsApp sugiere a las empresas y organizaciones que utilicen la app dedicada WhatsApp Business. Esta versión profesional incluye herramientas para la gestión de mensajes comerciales y atención al cliente, optimizadas para responder a las necesidades de negocios de distinto tamaño.

La plataforma específica para empresas garantiza mejores filtros y opciones de comunicación adaptadas al entorno profesional, manteniendo una experiencia segura y transparente para los usuarios finales.

Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat. (WhatsApp)

El cambio responde a una tendencia global que busca regular el volumen de información y preservar la privacidad en los canales digitales más utilizados. La mensajería instantánea es uno de los principales medios para el contacto entre personas, servicios y marcas, y el equilibrio entre accesibilidad y protección contra el abuso es un desafío en constante evolución.

Hasta el momento, WhatsApp no reveló cuál será el umbral exacto de mensajes permitidos en nuevos chats sin respuesta, ya que el sistema está en fase piloto y sometido a ajustes según los resultados de los ensayos iniciales. La compañía mantiene abierta la posibilidad de modificar los parámetros antes de implementar la funcionalidad de manera definitiva.