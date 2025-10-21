Tecno

Tres plantas perfectas para decorar la cocina, según la IA

La lengua de suegra es una buena opción para este espacio del hogar, pues requiere poco mantenimiento y solo necesita riego ocasional

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Algunas plantas toleran la poca luz, ideal para cocinas sin sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decorar con plantas es una excelente manera de aportar frescura y vida a espacios del hogar, como la cocina. Según la inteligencia artificial, la lengua de suegra se destaca como una opción ideal para este ambiente.

Esta planta posee varias ventajas: tolera muy bien la poca luz, una característica especialmente útil si la cocina no recibe luz solar directa durante todo el día. Además, su estructura vertical y hojas firmes aportan un estilo moderno y ordenado al entorno.

Otro de sus atractivos es su bajo mantenimiento, ya que solo necesita riego ocasional, lo que la convierte en una opción práctica para lugares de alto tránsito. Para aprovechar sus cualidades, se recomienda ubicarla en un rincón, ya sea directamente en el suelo o en un estante bajo, asegurándose de que reciba luz indirecta y no interfiera con las actividades diarias.

La lengua de suegra es una excelente opción para decorar este ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras plantas sirven para decoración en la cocina

La inteligencia artificial sugiere varias plantas ideales para decorar la cocina y aportar frescura, color y funcionalidad. Una de las más recomendadas es el Spathiphyllum wallisii o lirio de la paz, famoso por sus hojas verdes brillantes y flores blancas, que aportan un aire de elegancia al ambiente.

Su resistencia a la luz media e indirecta la hace perfecta para cocinas donde la luz natural no es abundante.

Se aconseja colocarla sobre una mesa auxiliar, cerca de una ventana o en un estante medio, donde reciba luz suave. El riego debe mantenerse moderado: procura que la tierra nunca esté demasiado seca, pero también evita el exceso de agua.

Decorar con plantas aporta frescura y vitalidad a espacios del hogar como la cocina. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otra buena opción es el aloe vera, que destaca no solo por su apariencia, también por su utilidad en la cocina: sus hojas contienen un gel que puede emplearse en caso de pequeñas quemaduras o irritaciones.

Esta planta necesita bastante luz, por lo que se desarrollará mejor en el alféizar de una ventana o en un lugar donde reciba luz directa o semidirecta. Además, solo exige riegos espaciados, lo que simplifica su mantenimiento. Es recomendable mantenerla alejada de fuentes de calor intenso, como la estufa.

ChatGPT también señala algunos consejos generales para el cuidado de las plantas en la cocina:

La inteligencia artificial facilita el cuidado de las plantas de manera simple y eficaz. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
  • Utiliza macetas con buen drenaje para evitar el exceso de agua.
  • Limpia las hojas regularmente para que respiren correctamente.
  • Considera el nivel de humedad: la cocina suele tener más vapor, lo que beneficia a algunas especies, pero otras prefieren que la tierra se seque un poco entre riegos.
  • Evita ubicar las plantas justo al lado de la estufa o del extractor, ya que el calor y la grasa pueden dañarlas.

Estas recomendaciones permiten combinar estilo, frescura y practicidad en la decoración de la cocina, creando un ambiente más natural y agradable.

Cómo la IA puede ayudar a cuidar plantas

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada clave para quienes desean cuidar sus plantas de forma sencilla y eficiente. Herramientas como ChatGPT, Grok, Meta AI, Gemini o Copilot ofrecen consejos personalizados sobre cómo regar, abonar o ubicar cada especie según sus necesidades.

Algunas plantan logran combinar estética y funcionalidad dentro de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con escribir una consulta sobre el tipo de planta que tienes y la IA puede sugerir la frecuencia de riego ideal, alertar sobre posibles plagas o enfermedades y recomendar productos para su tratamiento.

Estos asistentes también ayudan a identificar plantas a través de fotos y brindan guías sobre trasplante, poda y luz adecuada para cada especie. Incluso pueden elaborar calendarios de cuidado, recordando cuándo regar o fertilizar, y adaptar las rutinas según el clima y la estación.

Además, si surge algún problema, la IA analiza síntomas descritos o imágenes para ofrecer soluciones rápidas, lo que facilita la prevención y el tratamiento precoz.

De esta manera, la inteligencia artificial transforma el cuidado de las plantas en una experiencia más accesible, brindando orientación confiable y personalizada tanto a principiantes como a aficionados experimentados.

