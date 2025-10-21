Tecno

Esta es la manera adecuada de limpiar una air fryer luego de ser usada

El mantenimiento regular asegura el buen funcionamiento, evita olores y preserva el sabor de los alimentos, con recomendaciones sobre productos y métodos adecuados para cada componente, según expertos y fabricantes

Santiago Neira

Santiago Neira

Cómo limpiar correctamente la freidora
Cómo limpiar correctamente la freidora de aire y prolongar su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular de una freidora de aire es clave tanto para prolongar la vida útil del aparato como para evitar que los residuos y la grasa acumulada afecten el sabor de las recetas. Este tipo de electrodoméstico, cada vez más popular en cocinas de todo el mundo, permite cocinar alimentos con menos aceite, pero su mantenimiento sigue siendo imprescindible para garantizar resultados óptimos y una experiencia segura.

A diferencia de otros hornos o freidoras convencionales, la air fryer requiere un proceso de limpieza minucioso después de cada uso. El aire caliente que circula en su interior distribuye grasas y partículas por distintas superficies, por lo que descuidar la higiene puede provocar la aparición de olores desagradables, ahumar la cocina o reducir la eficiencia del equipo.

Mantener en condiciones todos los componentes ayuda además a evitar el desarrollo de bacterias y la mezcla de sabores entre distintos tipos de alimentos.

Guía práctica: mantenimiento y limpieza
Guía práctica: mantenimiento y limpieza eficaz para la freidora de aire en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de fabricantes para limpiar las freidoras de aire

Algunos fabricantes, como Imusa, recomiendan seguir unas pautas específicas para el mantenimiento de sus freidoras. Por ejemplo, aconsejan esperar a que el aparato esté completamente frío antes de iniciar cualquier limpieza y retirar todas las piezas removibles, como la cesta y el recipiente.

Algunos modelos incluyen componentes aptos para lavavajillas, lo que simplifica el proceso y permite una limpieza más profunda cuando así se requiera.

Paso a paso para limpiar la air fryer

El primer paso antes de manipular cualquier parte es asegurarse de desenchufar la air fryer. Una vez fría, se retiran la cesta y el recipiente, que suelen ser los lugares donde más restos se acumulan. P

ara el lavado de estos componentes se recomienda una esponja suave o un paño húmedo y evitar el uso de utensilios metálicos o abrasivos, ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente. Si existen residuos difíciles de quitar, se puede recurrir a mezclas caseras de agua caliente con vinagre o bicarbonato de sodio, que ayudan a disolver la grasa y facilitar el desprendimiento de restos pegados.

Aplicar directamente agua sobre la
Aplicar directamente agua sobre la freidora podría tener consecuencias desastrosas en el electrodoméstico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interior de la freidora debe limpiarse con delicadeza. Se aconseja pasar la esponja o el paño húmedo por todas las superficies internas, sin saturarlas de agua, prestando especial atención a las esquinas.

En el exterior del aparato basta con un paño ligeramente humedecido y, si el equipo presenta manchas de grasa, es posible añadir unas gotas de detergente suave. Siempre será fundamental secar completamente cada elemento antes de reensamblar la freidora, ya que la humedad puede producir malos olores o favorecer el crecimiento de microorganismos.

Consejos para mantener limpia la freidora de aire

Para reducir la acumulación de grasa y restos de comida, existen algunos hábitos prácticos. Colocar una hoja de papel de cocina o papel aluminio en el fondo de la cesta retiene buena parte de las migas y los jugos desprendidos durante la cocción. Es importante no sobrecargar la air fryer para asegurar una cocción uniforme y evitar que los alimentos suelten demasiada grasa en el proceso.

Es recomendable realizar una limpieza básica cada vez que la air fryer se utilice, aunque sea para cocciones cortas. Limpiar los componentes antes de que los residuos se resequen o solidifiquen previene la transferencia de sabores y facilita el mantenimiento general, además de impedir que los olores penetren en el material del aparato.

Evita sobrecargar de alimentos la
Evita sobrecargar de alimentos la freidora, y desconéctala cuando vayas a realizar la limpieza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar periódicamente el estado del filtro de aire, si el modelo lo tiene, y retirar restos de alimentos de los orificios o rejillas también contribuye a mantener el funcionamiento del equipo. La acumulación de grasa y migajas puede obstruir el flujo de aire caliente, lo que afecta tanto la eficiencia como la seguridad del electrodoméstico.

Resumidamente, la clave para preservar tu air fryer radica en el orden y la constancia: limpieza suave y frecuente, uso de productos adecuados y verificación de que todas las piezas estén perfectamente secas antes de volver a usarlas.

Este proceso no solo mantiene el aparato en buenas condiciones, sino que asegura que todas las preparaciones conserven su sabor y textura, convirtiendo la limpieza en una tarea sencilla e imprescindible para cualquier usuario de freidoras de aire.

