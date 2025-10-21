Tecno

Equipos de investigación recuperan la cámara del sumergible Titán: qué archivos almacenaba el dispositivo

A pesar de que la carcasa se conservaba casi intacta, la lente de cristal de zafiro se encontraba destruida, reflejo del daño extremo sufrido en el accidente

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Los expertos forenses duplicaron el
Los expertos forenses duplicaron el contenido de la tarjeta y lograron acceder a nueve imágenes y 12 videos. (X de Scott Manley)

A más de dos años del trágico accidente del submarino Titán, los equipos de recuperación han conseguido localizar y analizar la cámara sumergible que formaba parte del vehículo. El análisis del dispositivo reveló la presencia de una tarjeta de memoria en buen estado que contenía archivos de imagen y video, aunque ninguno corresponde al fatídico día de la implosión del sumergible.

El hallazgo arroja nueva luz sobre los detalles técnicos y operativos previos a la tragedia, pero deja abiertas las incógnitas sobre los momentos finales de la expedición.

Hallazgo y estado de la cámara submarina del Titán

El descubrimiento fue reportado por Scott Manley a través de su cuenta de X, donde detalló información clave sobre el estado y contenido de la cámara recobrada. El dispositivo identificado era una Rayfin Mk2 Benthic, diseñada para resistir profundidades de hasta 6.000 metros gracias a su estructura de titanio.

Los rescatistas hallaron una tarjeta
Los rescatistas hallaron una tarjeta SD en una de las placas electrónicas. (X de Scott Manley)

A pesar de que la carcasa se conservaba casi intacta, la lente de cristal de zafiro se encontraba destruida, reflejo del daño extremo sufrido en el accidente. Al desmontar la cámara, los rescatistas hallaron una tarjeta SD en una de las placas electrónicas, lo que permitió preservar parte del material grabado previo al siniestro.

Los expertos forenses duplicaron el contenido de la tarjeta y lograron acceder a nueve imágenes y 12 videos. Sin embargo, debido a la configuración del dispositivo para guardar los datos en una unidad externa, ninguno de estos archivos documenta la inmersión al Titanic.

En su lugar, el material correspondía a pruebas realizadas en el Marine Institute de Terranova, punto de partida habitual para las misiones del Titán. Entre los registros recuperados figuraban imágenes de las instalaciones y algunas tomas submarinas poco profundas.

Hundimiento del sumergible Titán de
Hundimiento del sumergible Titán de OceanGate. (US Coat Guard)

Implosión catastrófica y contexto del accidente del Titán

El sumergible Titán había partido de Terranova el 16 de junio de 2023, con la intención de explorar los restos del Titanic, ubicados a 3.800 metros de profundidad. La pérdida de comunicación ocurrió tras una hora y 45 minutos de inmersión, y los primeros restos del vehículo fueron localizados cuatro días después, confirmando la hipótesis de una implosión catastrófica.

No se hallaron restos de los tripulantes, marcando el episodio como una de las tragedias más sonadas en la exploración marina reciente.

El Titanic reposa bajo el océano en una zona donde la presión alcanza las 380 atmósferas. Aunque existen vehículos capaces de operar a tales profundidades, el Titán arrastraba desde antes del siniestro numerosos antecedentes problemáticos.

Sumergible Titán. OceanGate Expeditions/Handout
Sumergible Titán. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS/

El exdirector de operaciones de la empresa calificó el accidente como “evitable”, y miembros destacados de la comunidad submarina, como James Cameron, advirtieron en una carta enviada a OceanGate que la expedición estaba “yendo por el camino de la catástrofe”.

Es pertinente señalar que tras la tragedia, OceanGate decidió cesar su actividad, poniendo fin a sus operaciones en el sector de inmersión profunda.

El descubrimiento de la cámara y su contenido aporta evidencia documental sobre las actividades y rutinas previas de la tripulación del Titán, aunque no logra ofrecer información visual sobre el desenlace del accidente.

El logo de OceanGate Expeditions
El logo de OceanGate Expeditions se ve en un barco cerca de as oficinas de la compañía en un almacén industrial marino en Everett, Washington. (AP Foto/Ed Komenda)

La extracción exitosa de archivos demuestra la robustez de algunos componentes tecnológicos utilizados en expediciones extremas, pero el hecho de que la cámara no almacenara capturas del fatídico día mantiene el misterio sobre los últimos momentos de la nave y sus ocupantes.

Qué pasó con el Titanic

El Titanic fue un transatlántico británico que se hundió el 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. El barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, lo que provocó graves daños en el casco y la inundación de varios compartimentos estancos, superando la capacidad de flotación del buque.

El hundimiento resultó en la muerte de más de 1.000 personas, convirtiéndose en uno de los peores desastres marítimos de la historia. La tragedia evidenció la falta de suficientes botes salvavidas y originó cambios importantes en las regulaciones de seguridad marítima a nivel internacional.

Temas Relacionados

Sumergible TitánCámaraTitanicTitánLo último en tecnología

Últimas Noticias

Inmo Air 3, las nuevas gafas de realidad aumentada que se controlan con un anillo y compiten con Ray Ban Meta

El nuevo modelo combina una pantalla micro OLED de Sony con un sistema de control por anillo que reemplaza los gestos o toques directos en las gafas

Inmo Air 3, las nuevas

¿La inteligencia artificial vuelve menos inteligentes y peor hablada a las personas?

Investigaciones señalan que la dependencia sistemas automatizados puede debilitar la capacidad de análisis, la toma de decisiones y la expresión personal en jóvenes y adultos, un factor que afecta el desarrollo intelectual

¿La inteligencia artificial vuelve menos

Adolescente demanda a la aplicación ClothOff por desnudarla sin su consentimiento con IA

El aumento de plataformas capaces de crear imágenes pornográficas falsas a partir de fotos reales plantea desafíos para la justicia, la privacidad y la salud mental de las víctimas, que la mayoría de veces son menores de edad

Adolescente demanda a la aplicación

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok para difundir virus que roban contraseñas

Tutoriales virales prometen acceso sin coste a servicios premiun de plataformas como Netflix, Photoshop o Spotify, pero en realidad instalan programas que capturan credenciales y datos privados

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok

Creador de ChatGPT lanza un nuevo buscador con IA: se llama Atlas

Esta herramienta ya está disponible para usuarios de Mac, incluso en la versión gratuita. Permite realizar búsquedas, interactuar con ChatGPT directamente desde el navegador y aprovechar funciones como el modo agente

Creador de ChatGPT lanza un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central asegura que

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

INFOBAE AMÉRICA
El Reino Unido enviará militares

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

La Fiscalía de Bolivia pidió que Evo Morales enfrente un juicio por trata agravada de personas

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

TELESHOW
Adabel Guerrero confesó a quién

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos