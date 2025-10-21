Tecno

Apple obtiene los derechos exclusivos para transmitir la Fórmula 1 en Estados Unidos

La obtención de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 posiciona a la compañía como un rival de peso frente a gigantes del entretenimiento como ESPN

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

La compañía retransmitirá todos los
La compañía retransmitirá todos los entrenamientos, clasificaciones, sesiones de sprint y los codiciados Grandes Premios.

Apple ha dado un paso decisivo en la industria del streaming deportivo al asegurar los derechos exclusivos de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos, fortaleciendo la presencia de Apple TV en el sector y ampliando su portafolio de contenidos en vivo.

El acuerdo, vigente durante cinco años a partir de la próxima temporada, representa un movimiento estratégico para captar nuevos suscriptores, incrementar el alcance de su plataforma y aprovechar el impresionante crecimiento de la F1 en el mercado estadounidense.

Impulso al streaming deportivo con Fórmula 1 en Estados Unidos

La obtención de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 posiciona a Apple como un rival de peso frente a gigantes del entretenimiento como ESPN, propiedad de Walt Disney, y Netflix. Aunque los términos económicos no se revelaron oficialmente, medios como CNBC señalaron un valor estimado de 140 millones de dólares anuales, cifra notablemente superior al costo que pagaba ESPN hasta la actualidad.

19 de octubre de 2025;
19 de octubre de 2025; Austin, TX, EE. UU.; Los pilotos buscan la luz verde para iniciar el Circuito de las Américas en Austin.

Este salto refleja tanto el atractivo del deporte para las audiencias jóvenes como la competencia creciente por contenidos exclusivos en la batalla del streaming.

A través de Apple TV, la compañía retransmitirá todos los entrenamientos, clasificaciones, sesiones de sprint y los codiciados Grandes Premios. Parte del contenido, incluidas algunas carreras y entrenamientos, estará accesible de manera gratuita en la app de Apple TV, ampliando el alcance entre los fanáticos y potenciales nuevos usuarios.

Según Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, “estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en EU acceso privilegiado a uno de los deportes más emocionantes y de mayor crecimiento del planeta”.

19 de octubre de 2025;
19 de octubre de 2025; Austin, TX, EE. UU.; Los autos y los equipos se alinean en la parrilla antes del inicio del Circuito de las Américas en Austin.

Éxito de la película de F1 y nuevas estrategias de Apple para ganar suscriptores

El acuerdo entre Apple y la Fórmula 1 se inscribe en un contexto de crecimiento sin precedentes para el automovilismo. Impulsada por el éxito de ‘F1: La Película’, protagonizada por Brad Pitt y producida por Apple, que ha recaudado más de 628 millones de dólares a nivel global según Box Office Mojo, la marca busca aprovechar el fervor renovado en torno a la categoría.

La película, con estreno en streaming previsto para el 12 de diciembre en Apple TV, potencia la sinergia entre el atractivo audiovisual y la transmisión en vivo.

La F1 ha sumado cerca de 90 millones de nuevos aficionados en el último año. China destaca como el mercado de mayor crecimiento tras el regreso del circuito a Shanghái, evidencia del alcance mundial y la versatilidad del deporte como contenido premium en plataformas digitales, según Nielsen Sports.

El aterrizaje de la Fórmula
El aterrizaje de la Fórmula 1 en Apple TV ocurre en un momento clave para el sector.

Este movimiento refuerza la apuesta de Apple TV por los deportes en vivo, complementando la incorporación de la Major League Soccer y “Friday Night Baseball” a su catálogo. La firma reconoce el valor diferencial de los eventos deportivos como herramienta para reducir la pérdida de suscriptores, aumentar el tiempo de visualización y consolidar nuevas vías de ingresos a través de la publicidad y la venta de derechos asociados.

El aterrizaje de la Fórmula 1 en Apple TV ocurre en un momento clave para el sector. Pese a su catálogo de calidad, avalado por 22 premios Emmy recientes, la plataforma aún busca la escala necesaria para rivalizar en suscriptores e influencia con Netflix y Disney+.

Qué es la Fórmula 1

La Fórmula 1 es una competición internacional de automovilismo que reúne a los equipos y pilotos más destacados del mundo. Consiste en una serie de carreras, conocidas como Grandes Premios, que se disputan en diferentes circuitos y países a lo largo de una temporada. Cada carrera otorga puntos que se suman en las clasificaciones de pilotos y constructores, determinando a los campeones de cada categoría.

Los vehículos de Fórmula 1 se distinguen por su tecnología avanzada, alta velocidad y diseño aerodinámico, desarrollados por ingenieros de equipos especializados. La competencia exige precisión, estrategia y habilidades por parte de los pilotos, convirtiéndose en uno de los deportes más exigentes y seguidos a nivel global.

