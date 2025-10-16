Tecno

Los íconos que nunca vimos: Microsoft revela los diseños que rechazó para el nuevo Office

Los diseños conceptuales muestran cómo Microsoft experimentó con iconos más arriesgados antes de elegir la versión actual de Office

Pedro Noriega

Microsoft estuvo muy cerca de recuperar parte de la estética clásica de Office para Mac, con una serie de diseños que evocaban los primeros años de la suite ofimática. Antes de presentar los iconos coloridos y curvos que hoy conocemos, la compañía experimentó con versiones conceptuales que rendían homenaje a los antiguos logotipos de Word, Excel y PowerPoint.

Los bocetos, revelados recientemente, muestran un proceso de exploración más atrevido de lo habitual dentro del equipo de diseño de Redmond. Cada aplicación fue sometida a múltiples pruebas visuales, en las que se jugaron distintas formas, letras y texturas antes de llegar al resultado final.

Los conceptos inéditos fueron compartidos por el periodista especializado Tom Warren, y reflejan un intento de Microsoft por equilibrar nostalgia y modernidad, sin perder la identidad visual que millones de usuarios asocian a la marca Office.

Los iconos que casi reemplazan a los actuales

Entre los diseños más curiosos se encuentra el de Word, cuya evolución pasó por varios enfoques. En algunos borradores, el icono se asemejaba a un bloc de notas o a una pila de documentos apilados. Incluso, el equipo consideró eliminar por completo la letra “W”, algo que fue rápidamente descartado por tratarse de uno de los elementos más reconocibles de la marca.

La versión final conservó la “W”, pero redujo las barras horizontales de cuatro a tres, con un diseño más limpio y centrado en las formas. Microsoft también exploró opciones sin texto, algo que finalmente reservaría para otras plataformas como iOS.

En el caso de Excel, el rediseño fue más conservador. La empresa quiso mantener la esencia de las celdas, elemento visual central de su identidad, aunque se probó una “X” más pronunciada y moderna. El resultado final se mantuvo fiel al verde clásico del programa, pero con un estilo más redondeado y uniforme.

Por su parte, PowerPoint fue el terreno de mayor experimentación. Los diseñadores jugaron con diferentes maneras de representar las diapositivas, integrando la letra “P” dentro de formas de cinta o fusionándola con gráficos circulares. Aunque los prototipos eran visualmente atractivos, Microsoft optó por una imagen más equilibrada y minimalista, coherente con el resto de la familia Office.

Un lenguaje visual más unificado

El rediseño de los iconos no fue un cambio aislado, sino parte de una estrategia mayor para unificar la identidad visual de todos los productos de Microsoft. Con la implementación del Fluent Design System, la compañía busca coherencia entre Windows, macOS, iOS y Android, apostando por formas suaves, colores planos y un aspecto más accesible.

Los nuevos iconos de Teams, Outlook, OneDrive y OneNote ya están alineados con esta línea estética. En Windows, Microsoft mantiene las letras distintivas dentro de cada icono, mientras que en iOS y otras plataformas móviles ha optado por versiones sin texto, priorizando la simplicidad.

Este enfoque responde a una tendencia general de diseño en la industria tecnológica: interfaces más limpias, adaptables y centradas en la claridad visual. La eliminación de bordes rígidos y sombras pesadas busca transmitir modernidad y cohesión dentro del ecosistema Microsoft.

De la nostalgia a la modernidad

El proceso creativo detrás de los iconos de Office muestra cómo Microsoft ha aprendido a evolucionar sin romper del todo con su pasado. Los diseños descartados son una prueba de ello: aunque nunca llegaron a las pantallas de los usuarios, representan la búsqueda constante de equilibrio entre innovación y familiaridad.

Con la llegada definitiva de estos nuevos iconos, Office entra en una nueva etapa visual, más moderna y versátil, pero sin olvidar su legado. Los Redmond no solo rediseñaron una interfaz: también actualizaron el símbolo de una herramienta que sigue siendo esencial para millones de personas en todo el mundo.

