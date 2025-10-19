Precios del iPhone 16 bajaron en América Latina: cuánto valen y características

El nuevo sistema Apple Intelligence optimiza el rendimiento y la personalización en el iPhone 16. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Tras el lanzamiento del iPhone 17 es normal que los precios de los modelos anteriores empiecen a bajar de precio. En el caso del iPhone 16, en varios países de Latinoamérica ya se evidencian ciertas reducciones en lo retails, algo que los usuarios pueden aprovechar si quieren acceder al teléfono lanzado por Apple en 2024.

Esta situación se puede evidenciar en países como Colombia, Perú, Chile y Brasil, mientras que en Argentina se ha visto una alza, en comparación con el valor de agosto de 2025, y en México que se ha mantenido estable.

iPhone 16 baja de precio: cuánto cuesta en Latinoamérica

El porcentaje de reducción de precio no es el mismo en todos los países. Esto se debe a los diferentes factores arancelarios, de ventas y decisiones de los retails, ya que en gran parte de la región Apple no tiene tiendas oficiales, por lo que estos comercios son los que finalmente toman la determinación del precio final.

Por ejemplo, en Colombia el iPhone 16 costaba en agosto 3.338.929 de pesos, actualmente ese precio se redujo a 2.999.929 pesos, lo que representa un ahorro del 339.000 de pesos, aproximadamente.

El iPhone 16 baja de precio en varios países de Latinoamérica tras el lanzamiento del iPhone 17. (REUTERS/Kent J. Edwards)

En el iPhone 16 Pro Max el valor bajó mucho más. Pasando de 6.999.000 a 5.999.000 de pesos.

En el caso de Perú los cambios son los siguientes:

iPhone 16 (128 GB): antes a 4.999 soles y actualmente está en 3.109 soles.

iPhone 16 Pro Max: antes a 7.499 soles y ahora está en 5.999 soles.

Para Chile las modificaciones son:

iPhone 16 (128 GB): antes 899.990 pesos y ahora $797.850 pesos.

iPhone 16 Pro (128 GB): antes 1.299.990 pesos y ahora CLP $1.029.325.

Y en Brasil hay dos casos diferentes, porque en la tienda oficial de Apple el precio sigue siendo el mismo, mientras que en los retails sí ha habido cambios:

iPhone 16 (128 GB): antes 6.799 reales y ahora 4.598 reales.

iPhone 16 Pro: antes 10.499 reales y ahora en 7.999 reales.

Colombia, Perú, Chile y Brasil registran reducciones en el precio del iPhone 16, mientras que en Argentina sube y en México se mantiene estable. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Este panorama es muy diferente en Argentina, donde se ha visto un alza en el precio del dispositivo, pasando de 1.999.990 pesos a 2.030.149 pesos en algunas tiendas, un aumento menor, pero que se aparta de lo que sucede en el resto de la región.

Cuáles son las características del iPhone 16

El iPhone 16 cuenta con mejoras concretas en rendimiento, cámara, diseño y batería, respecto a la generación anterior. Incorpora en profundidad el nuevo sistema de inteligencia artificial Apple Intelligence, optimizando el procesamiento privado y personalizado.

En el apartado técnico, el modelo base incluye el renovado chip A18 Bionic, que proporciona mayor velocidad y eficiencia, resultando ideal para la multitarea y aplicaciones de alto rendimiento. La memoria RAM alcanza ahora los 8 GB, asegurando fluidez bajo la nueva generación de Apple Intelligence. La autonomía se extiende notablemente gracias a la batería mejorada, superando la duración de versiones previas.

En cuanto al diseño, el iPhone 16 luce una carcasa de aluminio con varios acabados de color: azul, verde, rosa, blanco y negro. Se incorporan dos nuevos botones físicos: uno dedicado a la cámara y otro botón de acción para atajos personalizables.

El iPhone 16 ofrece grabación de vídeo espacial, pantalla Super Retina XDR OLED y nuevos botones físicos para cámara y atajos.(EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

El rediseño de las cámaras traseras en formato vertical habilita la grabación de vídeo espacial, pensado para dispositivos como Apple Vision Pro. La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con Dynamic Island y hasta 2.000 nits de brillo, mantiene esquinas redondeadas.

El sistema fotográfico suma una cámara principal de 48 MP, potenciando la nitidez y detalle en las imágenes. El ultra gran angular de 12 MP, ahora con autoenfoque, permite fotografía macro. El zoom óptico de 2x y la opción de vídeo espacial se suman al arsenal de funciones.

El terminal se ofrece en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB, e incorpora conectividad WiFi 7 y 5G. La diferencia clave entre el iPhone 16 y el 16 Plus radica en la pantalla, de 6,1 pulgadas frente a 6,7 pulgadas; mientras, la variante 16e busca usuarios que priorizan costo sin sacrificar potencia. Los modelos Pro destacan por su diseño en titanio, chip A18 Pro y teleobjetivo avanzado.