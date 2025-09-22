Apple recibe críticas tras reportes de rayones en iPhone 17 Pro y Pro Max en su lanzamiento

Este fenómeno se presentó a pocas horas de su exhibición. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro y Pro Max se presentó una inesperada polémica: usuarios en Hong Kong, Londres y Nueva York reportaron que algunos modelos exhibidos en tiendas ya presentaban rayaduras visibles, sobre todo en la versión azul oscuro.

Esta situación generó una oleada de comentarios en redes sociales y puso en entredicho la resistencia del nuevo acabado que Apple había promocionado como una de las principales innovaciones de esta generación.

Asimismo, Bloomberg News mientras visitó establecimientos en dichas ciudades, constató que algunos de los teléfonos en exhibición, en particular los iPhone 17 Pro y Pro Max en azul oscuro, ya mostraban marcas superficiales tras solo unas horas de exposición.

Por qué esta situación ha generado mucho revuelo a nivel mediático

Esta es una de las imágenes de los problemas físicos evidenciados en los primeros modelos abiertos al público. (Foto: tomado de X/@Shidomotion)

En China, uno de los mercados donde los nuevos dispositivos se pusieron a la venta en primer lugar, la reacción de los consumidores fue inmediata. Durante la mañana del viernes 19 de septiembre, usuarios comenzaron a compartir en redes sociales fotografías de rayaduras en la parte trasera de sus recién adquiridos iPhone 17.

La compañía había presentado esta generación como la mayor renovación física de sus smartphones en años, destacando el regreso a una carcasa de aluminio y un acabado posterior que, según su publicidad, ofrecía mayor resistencia a las rayaduras.

No obstante, la realidad en las tiendas contradijo estas afirmaciones, al menos en los primeros ejemplares expuestos al público.

Cuál sería la posible causa de la aparición de rayones en el iPhone 17 Pro

La empresa ha enfrentado estas críticas en años anteriores. (Foto: Reuters)

El uso de aluminio para las carcasas del iPhone 17 Pro y Pro Max ha sido señalado como un factor determinante en la aparición de estas marcas, porque este material es conocido por su susceptibilidad a las rayaduras, sobre todo en dispositivos de colores oscuros.

Este fenómeno no es nuevo para la marca: el iPhone 5, lanzado en 2012, recibió críticas similares por parte de usuarios que detectaron rayones en los modelos negro y gris grafito.

En el caso del iPhone 17 Pro, la gama de colores incluye tres opciones, siendo el azul oscuro la más intensa. A diferencia de generaciones anteriores, este modelo no se ofrece en negro, un color tradicional en la línea de Apple.

Qué otros casos similares se han visto en otros modelos de iPhone

El debut comercial del iPhone 17 se mantiene sólido pese a la controversia por el acabado. (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La historia de la compañía muestra que los problemas de durabilidad en el acabado no son inéditos. En lanzamientos previos, los usuarios también manifestaron su descontento con el acabado negro brillante del iPhone 7, que se rayaba con facilidad.

El iPhone 6, por su parte, fue objeto de controversia por su tendencia a doblarse por su diseño ultradelgado. Incluso el iPhone 4 fue recordado por una falla en la antena inalámbrica, que perdía señal al ser sostenida de cierta manera.

A pesar de la controversia generada por las rayaduras, el debut comercial de la línea iPhone 17 ha sido sólido, según lo reportado por Bloomberg News. La empresa deposita grandes expectativas en estos modelos para sostener su crecimiento en un contexto donde enfrenta desafíos para implementar funciones de inteligencia artificial.

Cuáles son las prestaciones del iPhone 17 Pro y Pro Max

La nueva cámara incorpora un teleobjetivo de 200 mm y sensor un 56% más grande. (Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

En cuanto a las prestaciones técnicas, el iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan avances en el sistema de cámaras. Entre las novedades destaca el teleobjetivo de mayor alcance en la historia de la marca, con una distancia focal equivalente de hasta 200 mm, una nueva generación del diseño de tetraprisma y un sensor un 56% más grande.

El rango de zoom óptico alcanza 16x, lo que permite ampliar las posibilidades creativas y obtener composiciones versátiles. Además, la cámara principal ofrece fotos en superalta resolución de 24 MP de forma predeterminada, mientras que la cámara frontal Center Stage alcanza los 18 MP.

El diseño de la cámara frontal permite modificar el encuadre y alternar entre los modos vertical y horizontal sin necesidad de girar el dispositivo. Cuando se trata de selfies grupales, el plano se amplía automáticamente para incluir a todos los participantes.