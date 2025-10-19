Batería de litio se explota en un avión: por qué sucede esto y cuáles son los riesgos en un vuelo

El vuelo CA139 de la aerolínea Air China, que cubría la ruta entre Hangzhou y Seúl con 160 personas a bordo, protagonizó el pasado sábado 18 de octubre un incidente que ha reavivado el debate sobre los riesgos que implican las baterías de litio en la aviación moderna.

La tranquilidad de la cabina se rompió cuando una explosión en un compartimento superior alertó repentinamente a pasajeros y tripulación, forzando un aterrizaje de emergencia y evidenciando la amenaza latente que representan estos dispositivos en espacios confinados como los aviones.

Qué fue lo que pasó en el avión con la batería que explotó

A las 9:47, hora local, el Airbus A321 despegó del aeropuerto Xiaoshan con destino al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur. La travesía, prevista para durar cerca de dos horas y cubrir casi 900 kilómetros, transcurría con normalidad hasta que, de manera imprevista, una batería de litio almacenada en un portaequipaje se incendió y explotó.

En cuestión de segundos, las llamas y un intenso humo comenzaron a salir del compartimento, como documentaron algunos pasajeros que lograron grabar la escena. Testimonios recogidos por medios locales describen cómo una fuerte detonación precedió a la salida de fuego del portaequipaje, desatando gritos de auxilio y una ola de pánico a bordo.

El incidente reaviva el debate sobre los riesgos de las baterías de litio en la aviación comercial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes difundidas muestran cómo asistentes de vuelo, extintor en mano, corrieron a la zona y, al mismo tiempo, intentaron tranquilizar a los pasajeros y mantener la calma en medio del caos.

El riesgo de que las llamas se propagaran rápidamente por la cabina, con el consiguiente peligro de asfixia y daños mayores, llevó a la tripulación a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái, situado apenas a unos 200 kilómetros de su lugar de origen. El aterrizaje de emergencia se ejecutó con éxito alrededor de las 11:00, sin reportes de heridos graves.

Air China confirmó el incidente a través de su canal en Weibo, asegurando que la rápida actuación de sus empleados logró controlar las llamas antes de que el incendio alcanzara mayor gravedad. Un avión de reemplazo completó el trayecto hasta Seúl, trasladando finalmente a los pasajeros a su destino.

Por qué arden y explotan las baterías de litio

La peligrosidad de las baterías de ion-litio reside en su densidad energética y en el delicado equilibrio químico que las hace funcionar. El núcleo de estas baterías consiste en celdas selladas con un ánodo de grafito y un cátodo compuesto por óxidos metálicos de litio, separados por un electrolito orgánico.

Las baterías de ion-litio presentan riesgos por su alta densidad energética y sensibilidad a factores térmicos y eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia que las volvió imprescindibles para la electrónica de consumo y la movilidad también trae aparejada una alta sensibilidad a factores térmicos, eléctricos y mecánicos.

Las causas más habituales de incendio en estas baterías incluyen sobrecarga eléctrica, cortocircuitos internos, daños físicos (golpes, perforaciones, aplastamientos), fugas térmicas derivadas del envejecimiento y exposición a fuentes de calor externas.

Una sobrecarga puede elevar la temperatura interna de las celdas a niveles peligrosos, generando degradación y desencadenando una reacción exotérmica incontrolada conocida como “fuga térmica” o thermal runaway.

Cuando esta reacción se inicia, la generación de calor dentro de la celda puede superar los límites de contención, liberando gases inflamables y tóxicos, presión interna, y en casos extremos, provocando el estallido de la batería y la dispersión de materiales incandescentes o metal fundido. Los gases liberados incluyen fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y etano, que aumentan el riesgo de explosión y dificultan la extinción del foco ígneo.

Las causas más comunes de incendios en baterías de litio incluyen sobrecargas, cortocircuitos y daños físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la propagación térmica puede alcanzar celdas adyacentes, multiplicando el riesgo y dificultando el control del incendio. En instalaciones densamente ocupadas, o en espacios reducidos como una cabina de avión, la capacidad de respuesta se vuelve crítica.

Cómo minimizar las posibilidades de incendio en un avión

El crecimiento de los incidentes con dispositivos electrónicos y cargadores portátiles en las aerolíneas ha motivado la actualización de normativas por parte de autoridades internacionales. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la TSA han emitido restricciones estrictas, prohibiendo por completo las baterías no instaladas en el equipaje facturado y limitando la capacidad máxima autorizada en cabina a 100 vatios-hora por celda.

Estas normas buscan minimizar los riesgos y facilitar la evacuación en caso de emergencia, aunque la eficacia última depende tanto de la vigilancia de la tripulación como del cumplimiento estricto por parte de los pasajeros.