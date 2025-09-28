Por qué guardar celulares antiguos en casa puede provocar incendios

Esta situación puede traer pérdidas materiales y tragedias personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de incendios domésticos asociados a la acumulación de celulares antiguos ha cobrado relevancia en países como Alemania, donde en 2023 se reportaron más de 500 incidentes vinculados a baterías de litio en desuso, según datos recogidos por el medio T3N a partir de un informe del Instituto de Investigación Social (IFS).

Este fenómeno, impulsado tanto por el coleccionismo como por la nostalgia, ha llevado a que varios hogares almacenen dispositivos que, lejos de ser inofensivos, pueden convertirse en una amenaza latente si no se gestionan adecuadamente.

Aunque muchos consideran los dispositivos antiguos como simples objetos olvidados, la experiencia alemana demuestra que su acumulación puede acarrear consecuencias graves.

Muchos usuarios olvidan que tienen guardados estos dispositivos en un cajón. (Foto: Europa Press)

La adopción de medidas preventivas y una gestión responsable de estos aparatos resultan fundamentales para reducir el riesgo de accidentes, muchos de los cuales pueden evitarse mediante una supervisión adecuada.

Qué peligros puede ocasionar tener un celular antiguo en casa

El auge del coleccionismo de teléfonos antiguos ha coincidido con una falta de conciencia sobre los riesgos que implica conservar baterías de iones de litio fuera de uso.

Estas baterías no están diseñadas para permanecer inactivas durante largos periodos y su exposición a condiciones adversas, como temperaturas extremas o humedad, puede acelerar su deterioro. En situaciones críticas, este proceso puede desembocar en fugas o incluso en incendios.

La Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania ha hecho hincapié en la importancia de informarse al adquirir un dispositivo, sobre la posibilidad de sustituir la batería y el coste de hacerlo en un servicio autorizado.

Es necesario mantener cargada la batería del celular así no se use. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la agencia sugiere cargar los teléfonos a temperatura ambiente, preferiblemente cuando están apagados, y desconectarlos una vez que hayan alcanzado el nivel de carga adecuado.

Por qué estas alertas cobran relevancia en el contexto actual

Una encuesta realizada en abril de 2025 revela que en Alemania existen alrededor de 195 millones de celulares sin uso, lo que equivale a que cerca del 89% de la población adulta conserva al menos uno en casa. Esta cifra eleva la probabilidad de incidentes domésticos, sobre todo si los dispositivos no se revisan periódicamente.

Los especialistas aconsejan evitar almacenar los terminales en cajones húmedos o en zonas expuestas al calor. La pauta es guardarlos en lugares secos y ventilados, inspeccionar su estado de forma regular y, en caso de detectar deformaciones o fugas, llevarlos a un punto de recogida autorizado para su correcta gestión.

Cómo debe gestionarse adecuadamente un celular antiguo para reducir accidentes

Se debe evitar almacenar en lugares con temperaturas altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de almacenar un dispositivo, es fundamental retirar la batería si existe la posibilidad, porque esto evita una posible fuga o explosión por la degradación interna.

Las baterías que se extraen requieren ser llevadas a centros de reciclaje especializados, donde personal capacitado se encarga de manejar los residuos peligrosos que contienen.

Además, los dispositivos deben resguardarse lejos de fuentes de calor, radiadores, sistemas de calefacción o luz solar directa, y nunca colocarse sobre superficies inflamables. Los expertos sugieren evitar amontonar varios dispositivos juntos, porque el contacto entre baterías dañadas puede incrementar la probabilidad de cortocircuitos.

La revisión periódica de los dispositivos es una medida útil: buscar hinchazón, manchas o signos de corrosión ayuda a detectar un posible problema antes de que se agrave.

Qué formas seguras existen para reutilizar o reciclar teléfonos antiguos

Es clave optar por el aprovechamiento sostenible de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples caminos para dar nueva vida a los celulares que ya no se utilizan, evitando los peligros asociados a su almacenamiento. Programas de recompra o intercambio ofrecidos por fabricantes y operadores permiten entregar el dispositivo antiguo a cambio de descuentos o incentivos en la adquisición de productos nuevos.

Otra opción es la donación a organizaciones benéficas, que reciclan dispositivos en buen estado para fines educativos o de comunicación en comunidades vulnerables. Para los que no funcionan, el reciclaje es la vía porque los puntos especializados separan y procesan los materiales de manera ambientalmente responsable.

Todas estas alternativas ayudan a evitar la acumulación doméstica de aparatos, mitigan el impacto ambiental y reducen el riesgo de accidentes en el hogar relacionados con baterías deterioradas.