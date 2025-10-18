Los Labubu se convierten en la carta secreta de Apple: Tim Cook se une a esta moda

Durante su visita a China, Tim Cook se reunió con Kasing Lung, creador de la popular figura Labubu. (Instagram: kasinglung)

Tim Cook, ceo de Apple, estuvo recientemente en China y una de sus actividades más destacadas fue el encuentro con Kasing Lung, creador de la célebre figura Labubu. Durante la reunión, Lung sorprendió a Cook con un muñeco Labubu personalizado, diseñado especialmente para él: pelo blanco, zapatillas y un pequeño iPhone.

La imagen del encuentro fue compartida por Lung en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “¡Genial conocerte Tim! Gracias por visitar la exposición del 10º aniversario de The Monsters by Monsters en Shanghái. Espero que disfrutes del único ‘Tim Cook Labubu’ que hicimos para ti".

Durante su estadía, el CEO de Apple también se acercó a la tienda Apple de Pudong, donde saludó a sus seguidores, recorrió las instalaciones de Lilith Games y formó parte de la grabación de un videoclip con la estrella pop local Wang Feifei, producido íntegramente con un iPhone 17 Pro.

Lung sorprendió a Cook con un Labubu personalizado con cabello blanco, zapatillas y un iPhone en miniatura. (Instagram: kasinglung)

Qué más ocurrió en la visita de Tim Cook a China

La visita de Tim Cook a China coincidió con la autorización oficial de la funcionalidad eSIM por parte de los reguladores locales, lo que permitió a Apple presentar el iPhone Air, un modelo ultradelgado de 5,6 mm que solo admite eSIM.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información aprobó rápidamente las pruebas comerciales de eSIM para China Mobile, China Unicom y China Telecom, facilitando el lanzamiento.

Se prevé que las primeras unidades se entreguen a partir del 22 de octubre, aproximadamente un mes después del lanzamiento mundial.

Esto significa que toda la línea iPhone 17 —Base, Pro, Pro Max y Air— estará disponible en China a tiempo para el último trimestre del año.

El viaje de Cook coincidió con la aprobación oficial del eSIM en China, que permitió a Apple lanzar el iPhone Air, un modelo ultradelgado de 5,6 mm sin ranura física. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Por qué el iPhone Air solo tiene eSIM

El iPhone Air solo admite eSIM, ya que su diseño ultradelgado no deja espacio para una ranura física.

El dispositivo mide 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto y apenas 5,64 mm de grosor, con un peso de 165 gramos, lo que lo convierte en un modelo más ligero y estilizado que la versión estándar. Por su parte, el iPhone 17 estándar tiene 71,5 mm de ancho, 149,6 mm de alto y 177 gramos de peso.

Qué son los Labubus

Los Labubus son figuras de colección creadas por el artista hongkonés Kasing Lung y forman parte del universo “The Monsters”, que él mismo ha desarrollado desde 2011.

Estos personajes destacan por su apariencia inconfundible: cuerpo pequeño, grandes ojos expresivos, orejas largas y una sonrisa traviesa que transmite tanto misterio como simpatía.

Los Labubus, creados por el artista hongkonés Kasing Lung, pertenecen al universo “The Monsters”, desarrollado desde 2011. REUTERS/Go Nakamura

Si bien existen diversas variantes y colaboraciones, el diseño clásico de Labubu lleva pelaje abundante y detalles minuciosos, lo que convierte a cada figura en una pieza codiciada por aficionados al arte y el coleccionismo.

Más allá de ser simples juguetes, los Labubus representan una fusión entre la cultura pop asiática, el diseño contemporáneo y la narrativa fantástica. Cada Labubu suele venir acompañado de una pequeña historia o personalidad particular, lo que genera un vínculo emocional con los coleccionistas.

Su popularidad no solo se limita a China continental o Hong Kong; estas figuras han conquistado seguidores en Japón, Corea, Europa y Estados Unidos, donde se realizan exposiciones, lanzamientos exclusivos y colaboraciones con otros artistas.

La edición limitada de muchos modelos y su producción artesanal incrementan su valor y atractivo.

Su edición limitada y fabricación artesanal aumentan su valor y exclusividad. REUTERS/Jeenah Moon

Esto ha llevado a que algunos Labubus se agoten en minutos y alcancen precios elevados en el mercado secundario, posicionando a la creación de Kasing Lung como un fenómeno global.

Por qué son populares los Labubus

Los Labubus son populares por su diseño único y expresivo, que combina ternura y misterio. Su carácter limitado y las colaboraciones exclusivas los convierten en piezas altamente deseadas entre coleccionistas.

Además, cada figura cuenta con una historia propia, lo que fortalece el vínculo emocional con su público. La producción artesanal y el prestigio de Kasing Lung han consolidado a los Labubus como referentes del arte pop contemporáneo.