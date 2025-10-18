Apple hace historia junto a la Fórmula 1: dónde ver las carreras desde 2026

Apple y la Fórmula 1 firmaron un acuerdo de cinco años que hará de Apple TV la plataforma exclusiva para transmitir las carreras en Estados Unidos desde el próximo año. (Apple)

Apple y la Fórmula 1 firmaron una alianza de cinco años que convertirá a Apple TV en la plataforma exclusiva para la transmisión de todas las carreras de F1 en Estados Unidos a partir del próximo año.

El servicio ofrecerá cobertura completa, incluyendo entrenamientos, clasificación, sesiones sprint y Grandes Premios, disponibles para los suscriptores. Además, algunas carreras y todas las sesiones de entrenamiento podrán verse gratuitamente en la app de Apple TV durante toda la temporada.

La compañía indicó que, junto a la transmisión en Apple TV, ampliará la experiencia con contenido relacionado en Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+.

F1 TV Premium seguirá disponible en EE. UU. solo a través de Apple TV y será gratuita para nuevos suscriptores. REUTERS/Jakub Porzycki

La aplicación gratuita Apple Sports para iPhone brindará actualizaciones en vivo de cada clasificación, sprint y carrera.

Los usuarios accederán a clasificaciones en tiempo real, la tabla de pilotos y constructores de la temporada, notificaciones en la pantalla de bloqueo y un widget especial para la pantalla de inicio del iPhone.

La opción F1 TV Premium, el servicio premier de la Fórmula 1, seguirá disponible en Estados Unidos únicamente mediante suscripción a Apple TV, siendo gratuita para nuevos suscriptores.

Según Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple: “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos acceso privilegiado a uno de los deportes de mayor crecimiento”.

Próximamente se revelarán más detalles sobre la producción, mejoras y nuevas experiencias para los fanáticos dentro del ecosistema Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Próximamente, se comunicarán detalles adicionales sobre la producción, mejoras del producto y nuevas formas en que los fanáticos podrán disfrutar el contenido de la Fórmula 1 en el ecosistema de Apple.

La nueva alianza refuerza la relación entre ambas entidades, consolidada tras el éxito global de F1 The Movie, una producción de Apple Original Films que se convirtió en la película deportiva más taquillera.

Apple TV+ desaparece: ahora se llamará Apple TV

Apple anunció que ha simplificado el nombre de su servicio de streaming, pasando de Apple TV+ a Apple TV, una actualización que ya se refleja en el logotipo de la app móvil.

La empresa señaló que este ajuste responde a la adopción de una nueva identidad para la plataforma.

La película es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

Al mismo tiempo, se anunció que la película ‘F1: La película’, protagonizada por Brad Pitt, estará disponible en la plataforma a partir del 12 de diciembre.

Tras su estreno en cines el 27 de junio de 2025, la cinta consiguió un desempeño sobresaliente: encabezó la cartelera y alcanzó una recaudación de USD 629 millones a nivel mundial.

La cinta no solo logró transformarse en la película deportiva con mayor recaudación, también se posicionó como el largometraje original más exitoso del año y el lanzamiento más importante para una producción original de acción real en Estados Unidos durante los últimos cinco años. Asimismo, marcó el mayor éxito en la trayectoria profesional de Brad Pitt.

‘F1: La película’ recibió una calificación A en CinemaScore y alcanzó un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, siendo valorada como la representación más auténtica de las carreras automovilísticas hasta el momento.

El tema principal, Just Keep Watching de Tate McRae, dos veces nominada a los VMA, fue clave en el éxito del proyecto. REUTERS/Steve Marcus

En el plano musical, el film impulsó un fenómeno global con el álbum F1 The Album, una banda sonora conformada por artistas reconocidos, que superó las 650.000 unidades vendidas y sobrepasó los mil millones de reproducciones a nivel internacional.

Actualmente, el álbum lidera la lista Top Movie Songs de Billboard, con siete de las diez canciones principales. El tema central, ‘Just Keep Watching‘ de Tate McRae, nominada en dos ocasiones a los VMA, fue determinante en este éxito.

Con más de cuatro mil millones de visualizaciones en plataformas de videos cortos, F1 The Album se estableció como uno de los grandes fenómenos musicales de 2025 y se volvió un elemento esencial en el impacto cultural generado por la película.