Modo tigre blanco en WhatsApp: cómo se puede activar

El modo tigre blanco es una serie de configuraciones que se activan de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

El modo tigre blanco en WhatsApp permite personalizar la experiencia en la aplicación tanto en dispositivos Android como en iPhone, especialmente pensado para quienes sienten afinidad por este animal.

A través de Meta AI, los usuarios pueden generar fotografías personalizadas con inteligencia artificial directamente desde la app móvil y establecer estas imágenes como fondo de los chats.

Es importante señalar que el modo tigre blanco consiste en un conjunto de configuraciones personalizables que se activan manualmente por el usuario. No se trata de una función oficial de la plataforma de mensajería, sino de una forma creativa de aprovechar las opciones de personalización disponibles.

Meta AI cuenta con la capacidad de entender las indicaciones del usuario. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo hacer fotos con IA en WhatsApp

Para hacer fotos con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo tigre blanco, se deben seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono del círculo azul con morado que hace referencia a Meta AI. Iniciar una conversación Meta AI para pedirle las imágenes.

Algunos prompts que los usuarios pueden utilizar son:

“Crea una imagen de un tigre blanco en una selva nevada con mirada intensa”.

“ Genera una foto realista de un tigre blanco descansando bajo la luz de la luna ”.

“Muestra un tigre blanco corriendo entre árboles cubiertos de hielo”.

“Diseña una imagen de un tigre blanco con ojos azules brillantes mirando a la cámara”.

“Haz una foto artística de un tigre blanco en un bosque místico con neblina”.

“Crea un retrato de un tigre blanco rugiendo con gotas de agua cayendo alrededor”.

Es importante que el prompt del usuario sea muy claro para que la IA entienda la indicación. (WhatsApp)

“Genera una escena de un tigre blanco acompañado de cachorros sobre la nieve”.

“Muestra un tigre blanco en un paisaje montañoso con auroras boreales al fondo”.

“Crea una imagen estilo retrato de un tigre blanco con una corona de flores”.

“Diseña un tigre blanco futurista con detalles metálicos y luces azules”.

Cómo cambiar el fondo de chats de WhatsApp

Para cambiar el fondo de chats de WhatsApp en el modo tigre blanco, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

El usuario puede utilizar las imágenes generadas por la IA como fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo crear un chatbot de IA en WhatsApp

Para crear un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en el i¿tigre blanco se debe seguir este proceso:

Abrir la aplicación móvil. Ir a 'Contactos'. Seleccionar 'Chatear con las IA'. Pulsar el ícono de +. Empezar a crear el chatbot.

Cabe señalar que el usuario debe crear el chatbot basándose en la temática del tigre blanco, lo que implica darle una personalidad fuerte, misteriosa y protectora, inspirada en este animal conocido por su elegancia, poder y carácter solitario.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como un tigre blanco. (WhatsApp)

Para cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp en el modo tigre blanco, es necesario descargar un audio con el rugido característico de este animal. Luego seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado. Guardar los cambios.

Para quién es el modo tigre blanco en WhatsApp

El modo tigre blanco en WhatsApp está pensado para usuarios que disfrutan personalizar su experiencia dentro de la aplicación y buscan un estilo más imponente y distintivo.

Está dirigido a quienes se identifican con la fuerza, el misterio y la elegancia de este animal, símbolo de poder y equilibrio. Ideal para quienes desean que sus chats reflejen una personalidad firme y decidida, este modo combina elementos visuales, sonidos y tonos inspirados en la naturaleza salvaje del tigre blanco.