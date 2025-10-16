Tecno

Estos son los riesgos de usar Magis TV en un teléfono móvil y una computadora

La popularidad de la aplicación crece pese a las advertencias sobre malware, permisos invasivos y ausencia de soporte, peligros que afectan tanto a dispositivos móviles como ordenadores

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Magis TV pone en riesgo
Magis TV pone en riesgo la seguridad digital al instalarse fuera de canales oficiales

La popularidad de Magis TV ha crecido rápidamente entre quienes buscan contenidos gratuitos a través de sus dispositivos móviles y computadoras. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que instalar esta aplicación fuera de canales oficiales implica una exposición considerable a riesgos técnicos y legales, tanto para usuarios particulares como para empresas.

Descarga fuera de tiendas oficiales: puerta abierta al malware

Magis TV no está disponible en Google Play Store ni en App Store, lo que obliga a los usuarios a recurrir a archivos APK descargados de sitios no verificados.

Este método incrementa la probabilidad de instalar software malicioso, como virus, troyanos y spyware, capaces de comprometer la integridad del dispositivo. Numerosos reportes de usuarios documentan la aparición de anuncios invasivos, caídas del sistema, redireccionamientos a páginas fraudulentas y bloqueos persistentes tras la instalación.

Descargas de Magis TV exponen
Descargas de Magis TV exponen a usuarios a malware, robo de datos y sanciones legales

Permisos invasivos y recolección de datos personales

A diferencia de las plataformas oficiales de streaming, Magis TV exige acceso a contactos, ubicación, almacenamiento, cámara y micrófono del dispositivo. Esta recolección indiscriminada de datos representa un riesgo directo de robo de información personal y facilita la aparición de intentos de suplantación de identidad y campañas de phishing orientadas.

Los datos capturados pueden ser vendidos en redes de comercio ilegal o utilizados para futuros ataques virtuales sin el conocimiento del usuario.

Fallos técnicos, bloqueos y exposición a sanciones legales

El uso de Magis TV se basa en servidores IPTV no autorizados, lo que resulta en conexiones inestables, baja calidad de imagen, interrupciones frecuentes y enlaces no funcionales. Los proveedores de internet en distintos países han comenzado a bloquear el acceso a plataformas de IPTV ilegal, lo que puede generar restricciones severas en la navegación de usuarios o enlentecimiento general del acceso a la red doméstica.

Además, el rastro digital dejado por el uso de este tipo de aplicaciones expone la privacidad de la navegación y puede afectar la seguridad de otros dispositivos conectados a la misma red.

La plataforma exige permisos excesivos,
La plataforma exige permisos excesivos, carece de soporte, facilita espionaje y puede implicar consecuencias legales, según informes de expertos en ciberseguridad - (Composición Infobae: datascientest.com / esnota.com)

En el plano legal, el acceso a catálogos de contenidos sin licencia constituye una infracción a los derechos de autor. Según expertos consultados, instalar Magis TV puede derivar en sanciones económicas y responsabilidades legales, que varían según la legislación de cada país. Más allá del consumo personal, las redes y plataformas distribuidoras que facilitan el servicio también incurren en delitos como la piratería audiovisual.

Otro inconveniente relevante es la ausencia de actualización de seguridad. Las aplicaciones distribuidas fuera de tiendas oficiales no reciben parches automáticos ni soporte técnico confiable, aumentando el riesgo de explotación de vulnerabilidades y la obsolescencia funcional rápida. Problemas comunes como bloqueos, pérdida de datos y exposición a nuevas amenazas no encuentran solución adecuada.

Magis TV en computadoras: riesgos de espionaje y robo de credenciales

En entornos de escritorio, el escenario presenta riesgos adicionales. La instalación desde páginas no confiables puede incluir adware, secuestradores de navegador o extensiones ocultas que monitorizan la actividad digital, recogen contraseñas y capturan información sensible. Estas prácticas permiten rastrear hábitos, direcciones IP, ubicación y hasta acceder a archivos personales, todo sin la autorización explícita del usuario.

El uso de Magis TV en computadoras expande el peligro del espionaje digital. Scripts y exploits invisibles integrados en el software pueden activar la vigilancia a distancia, exponer cuentas institucionales, acceder a cuentas bancarias o realizar transferencias no autorizadas.

La descarga desde fuentes no
La descarga desde fuentes no oficiales expone a los usuarios a anuncios invasivos, bloqueos, pérdida de datos y rastreo, sin opción de recuperar el control tras un incidente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la exposición de la dirección IP y la instalación de cookies no reguladas y tecnologías de rastreo elevan las probabilidades de vigilancia y suplantación de identidad digital.

Navegación insegura y peligros a largo plazo

Uno de los mayores riesgos es que el usuario carece de respaldo frente a cualquier incidente. El entorno de descarga y uso de Magis TV está plagado de enlaces fraudulentos, publicidad no deseada y páginas de contenido explícito o malicioso que ponen en jaque la seguridad de todos los dispositivos con acceso a la red local.

Ante fallos de funcionamiento, robo de datos o infección, no existe canal disponible para solicitar ayuda, reclamar garantías o restaurar la integridad del sistema afectado.

En conclusión, la aparente gratuidad de Magis TV esconde graves riesgos para la privacidad, la información personal y el funcionamiento de los dispositivos. Elegir fuentes oficiales y seguras para acceder a contenidos digitales sigue siendo la única opción efectiva para garantizar la protección frente a amenazas cibernéticas actuales.

Temas Relacionados

Magis TVStreamingTeléfono MóvilComputadoraCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

El 98% de los incidentes de seguridad en empresas comienzan con acciones de los empleados

El factor humano sigue siendo el eslabón más vulnerable frente al phishing, el robo de identidad y ataques con ransomware, con graves consecuencias económicas y operativas, advirtieron especialistas internacionales

El 98% de los incidentes

Microsoft llega con Windows 11: esta actualización permite controlar el ordenador con voz gracias a la IA

Para usar Copilot Voice, solo es necesario habilitar la función “Hey, Copilot” desde la configuración de la app en el computador

Microsoft llega con Windows 11:

Desactiva estas opciones del celular cuando estés en un lugar público para evitar que roben tus datos

Expertos en ciberseguridad alertan sobre cómo la conectividad inalámbrica en espacios concurridos facilita la extracción de información personal y bancaria

Desactiva estas opciones del celular

Avances en interfaces cerebro-computadora y descubrimiento de fármacos con IA marcan un nuevo hito en la mayor feria de tecnología del mundo

El evento tecnológico reúne a líderes y startups de más de 180 países, destacando implantes cerebrales, edición genética y simuladores cuánticos como las grandes promesas del futuro médico y digital

Avances en interfaces cerebro-computadora y

No limpiar el celular puede costarte caro: así afecta la suciedad al rendimiento del dispositivo

Los celulares pueden acumular más bacterias que un asiento de inodoro si no se limpian con frecuencia, advierten los expertos

No limpiar el celular puede
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dieta cerebral: los 7

La dieta cerebral: los 7 alimentos que previenen el deterioro cognitivo y la demencia

Cuál es el modelo que siguen Argentina y EEUU para diseñar el swap por USD 20.000 millones

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Temor en Santa Fe: apareció un puma en el patio de una casa

Alejandro Díaz, CEO de AmCham: “Es un momento impensado y de una dualidad que no se vio nunca entre Argentina y de EEUU”

INFOBAE AMÉRICA
El oro bate otro récord

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: “Logramos grandes avances”

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

TELESHOW
Excarcelaron a la madre de

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”

El desopilante ida y vuelta entre Jimena Barón y Matías Palleiro por dormir con su bebé en la cama: “Separados”

Luisana Lopilato repasó su trayectoria desde Chiquititas hasta Pepita la pistolera: “Me emociona lo que viví”

Cinthia Fernández y Matías Defederico homenajearon por separado a sus gemelas en su cumpleaños número 12