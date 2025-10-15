Tecno

Tres aplicaciones gratuitas y seguras que puedes instalar en el televisor en vez de Magis TV

El aumento de restricciones a servicios ilegales motiva a los usuarios a elegir plataformas oficiales que ofrecen películas y series, sin exponer información privada ni requerir datos financieros

Dylan Escobar Ruiz

El consumo de este tipo
El consumo de este tipo de productos piratas ha crecido en los últimos años pese a las alertas por parte de las autoridades. (Fotocomposición Infobae)

El reciente bloqueo de la plataforma pirata Magis TV ha llevado a varios usuarios a reconsiderar sus hábitos de consumo audiovisual, priorizando la seguridad digital y el acceso legal a contenidos.

La proliferación de servicios ilegales y el aumento de restricciones contra plataformas piratas han puesto en evidencia los riesgos asociados a la utilización de aplicaciones no autorizadas, como la exposición a malware, el robo de información personal y las estafas en línea.

Ante este escenario, han cobrado relevancia varias alternativas gratuitas y legítimas que permiten disfrutar de películas y series, sin comprometer la integridad de los dispositivos ni la privacidad de los usuarios.

Cuáles son las aplicaciones seguras para descargar en lugar de Magis TV

Hay una amplia oferta de
Hay una amplia oferta de servicios que brindan contenido sin costo. (Imagen ilustrativa Infobae).

Entre las opciones más sugeridas para quienes buscan una experiencia segura y sin costo destacan YouTube, Pluto TV y Vix. Estas aplicaciones, disponibles en las tiendas oficiales Google Play Store y App Store, ofrecen compatibilidad con televisores inteligentes, teléfonos móviles y computadoras.

Aunque no incluyen los estrenos más recientes, presentan catálogos amplios que abarcan películas, series y documentales en diversos idiomas, lo que las convierte en alternativas atractivas para un público variado.

Cómo ver contenido gratuito en el televisor a través de la app de YouTube

El servicio de Google sobresale por su extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados.

Tiene producciones para diferente tipo
Tiene producciones para diferente tipo de públicos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos que puedan poner en riesgo la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas, lo que reduce el riesgo de estafas.

De qué forma Pluto TV ofrece películas y series gratuitas

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde destacan películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

Es una plataforma que opera
Es una plataforma que opera bajo publicidad. (Foto: Pluto TV)

A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de financiamiento se basa en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un espacio digital seguro.

Qué opción puede ser llamativa para el público latino

En el caso de Vix, la plataforma es una de las opciones gratuitas más conocidas entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma afirma que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

En qué se diferencian las plataformas streaming pagas

Las opciones premium cuentan con
Las opciones premium cuentan con estrenos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes buscan estrenos, producciones exclusivas y funciones avanzadas, existen servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas alternativas streaming ofrecen repertorios extensos de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, sumado a opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, listas personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de todas estas alternativas se garantiza al instalar las aplicaciones desde tiendas como Google Play o App Store, evitando la descarga desde sitios o archivos desconocidos.

