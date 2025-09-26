Tecno

Descargar Magis TV desde el smartphone expone el dispositivo a amenazas de seguridad y robo de datos

Descargar la aplicación implica aceptar permisos invasivos y posibles ataques de virus, así como la inestabilidad técnica y bloqueos por parte de proveedores de internet, advierten expertos en ciberseguridad

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Descargar Magis TV desde sitios
Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

La popularidad de Magis TV entre quienes buscan acceder sin costo a películas, series o eventos deportivos crece a pesar de los riesgos serios que representa para la seguridad de los teléfonos móviles.

Qué es Magis TV y por qué es tan popular en streaming gratuito

Presentada como una alternativa atractiva a las plataformas oficiales de streaming, esta aplicación no solo vulnera la legalidad en la distribución de contenidos, sino que expone a los usuarios a amenazas que incluyen malware, robo de datos personales y posibles fallos en el funcionamiento del dispositivo.

Magis TV solicita acceso a
Magis TV solicita acceso a información sensible y aumenta los riesgos de suplantación e identidad digital

El principal motivo de alerta radica en el modo de instalación. Como Magis TV no está disponible en las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, quienes buscan utilizarla deben descargar archivos APK desde sitios de terceros de dudosa procedencia.

Esta práctica incrementa de manera significativa la posibilidad de que el archivo descargado contenga software malicioso. Numerosos usuarios han reportado que, tras instalar la aplicación, el móvil presenta publicidad invasiva, redireccionamientos a páginas inseguras, bloqueos del sistema operativo y comportamientos anómalos, todos síntomas clásicos de la presencia de virus, spyware o troyanos.

Cómo el malware de Magis TV afecta el funcionamiento del celular

Otro aspecto crítico es la solicitud de permisos excesivos que realiza Magis TV. A diferencia de las aplicaciones de streaming legal, este software exige acceso a elementos sensibles del teléfono como contactos, ubicación, almacenamiento, cámara y micrófono.

Con estos privilegios, se facilita la recolección masiva de información personal, que puede ser comercializada en redes de datos, utilizada en campañas de phishing o, incluso, ocasionar robos de identidad y suplantaciones de cuentas. La preocupación por la privacidad y la ciberseguridad es creciente, especialmente ante la falta de control sobre lo que ocurre con los datos recolectados clandestinamente.

Descargar la aplicación implica aceptar
Descargar la aplicación implica aceptar permisos invasivos y posibles ataques de virus, así como la inestabilidad técnica y bloqueos por parte de proveedores de internet, advierten expertos en ciberseguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piratería y consecuencias legales por usar Magis TV en el móvil

El funcionamiento técnico de la aplicación tampoco es garantía de estabilidad ni calidad. Dado que Magis TV opera gracias a servidores IPTV no autorizados, la transmisión de contenidos carece de garantías en cuanto a resolución, disponibilidad de subtítulos, estabilidad del enlace o presencia de controles parentales. Resulta común encontrarse con emisiones interrumpidas, enlaces rotos y baja calidad de imagen, situaciones que dificultan o imposibilitan muchas veces el disfrute real del servicio prometido.

Esta informalidad técnica además expone el tráfico de datos de los usuarios a bloqueos o restricciones por parte de los proveedores de Internet. En países como Argentina, diversos prestadores ya han comenzado a filtrar y restringir el acceso a recursos de IPTV ilegales, ya sea ralentizando la conexión o impidiendo el acceso directo.

Además, utilizar aplicaciones de este tipo deja rastros evidentes en la red doméstica, lo que puede comprometer tanto la privacidad de la navegación como el rendimiento general del resto de dispositivos conectados al hogar.

Usuarios de Magis TV enfrentan
Usuarios de Magis TV enfrentan posibles bloqueos, mala calidad de imagen y exposición a sanciones legales

Un peligro adicional se relaciona con el modelo mismo de distribución de contenidos de Magis TV, basado en la piratería. La app promete acceso gratuito a catálogos similares a los de Netflix, Disney+ u otras plataformas, pero lo hace sin poseer los derechos de transmisión pertinentes. Esto no solo expone al usuario a problemas legales dependiendo de la legislación local, también apoya la vulneración de los derechos de creadores y distribuidoras.

El uso de Magis TV conlleva otro riesgo a largo plazo: la ausencia total de soporte técnico y actualizaciones seguras. Las aplicaciones distribuidas fuera de las tiendas oficiales no reciben parches de seguridad ni mejoras automáticas, lo que incrementa la vulnerabilidad ante ataques y la obsolescencia técnica.

En suma, la aparente gratuidad y el atractivo de una amplia oferta de contenidos esconden un precio real para quienes descargan Magis TV en el celular. Entre la exposición a malware, el robo de datos, las fallas operativas y los posibles problemas legales, instalar aplicaciones de fuentes no autorizadas como Magis TV es una decisión que pone en juego la integridad del dispositivo y la privacidad del usuario.

Temas Relacionados

Magis TVSmartphoneCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a la confusión: Gemini explica fórmulas en las hojas de cálculo de Google

Esta nueva función es útil para aquellos usuarios que buscan comprender las fórmulas propuestas por la inteligencia artificial y así, aprender su lógica

Adiós a la confusión: Gemini

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una IA diseñada para ejecutar trabajos mientras duermes

La nueva función de OpenAI genera cada mañana tarjetas visuales con recordatorios y recomendaciones personalizadas

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una

iPhone permitirá agregar el pasaporte de EE.UU. en formato digital

El documento digital permitirá validar la identidad directamente desde el iPhone en vuelos nacionales, con datos encriptados y acceso exclusivo mediante Face ID o Touch ID según la nueva actualización del sistema operativo

iPhone permitirá agregar el pasaporte

Alerta de nueva estafa para pagar comparendos con el 50% de descuento: así es el engaño

El fraude inicia con un mensaje de texto que incluye un enlace falso que dirige a una página web que simula ser un portales oficial, donde aparecen los datos reales de multas de tránsito

Alerta de nueva estafa para

Estafas en WhatsApp: expertos alertan sobre fraude con concursos ficticios y robo de cuentas

Una nueva ola de engaños utiliza votos simulados y páginas web fraudulentas para captar usuarios, comprometer sus cuentas e iniciar ataques de suplantación de identidad, según la advertencia de Kaspersky

Estafas en WhatsApp: expertos alertan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo tratamiento para el

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

Los vaivenes del dólar reanimaron la venta de autos 0 km en septiembre: cuánto crecen los patentamientos este mes

El cerebro ajusta su atención como un zoom, según un estudio

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones 2025: cómo pueden votar

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

Por qué Netanyahu llevaba un código QR en un pin durante su intervención en la ONU

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

TELESHOW
La explicación de Cecilia Milone

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán