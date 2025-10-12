Tecno

Descargar Magis TV: por qué no debes hacerlo y qué alternativas seguras y gratuitas existen

El endurecimiento de restricciones y preocupaciones por la seguridad digital llevan a miles a elegir aplicaciones que no requieren datos personales ni bancarios para acceder a su contenido

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Este servicio pirata se ha
Este servicio pirata se ha popularizado, pero varias autoridades han lanzado alertas sobre las consecuencias de acceder a esta opción. (Fotocomposición Infobae)

El reciente cierre de Magis TV, una de las plataformas piratas más populares para ver películas gratis, ha llevado a varios usuarios a reconsiderar sus hábitos de consumo digital y a buscar alternativas legales y gratuitas que no comprometan la seguridad de sus dispositivos ni la protección de sus datos personales.

Este fenómeno responde tanto al endurecimiento de las restricciones contra servicios ilegales como a la creciente preocupación por los riesgos asociados al uso de aplicaciones no autorizadas.

Por qué es peligroso descargar Magis TV en un dispositivo

Un análisis realizado por ESET sobre Magis TV reveló que la instalación de esta aplicación implica la concesión de permisos críticos e invasivos, muy alejados de los requerimientos habituales de una plataforma streaming legítima.

Estos programas pueden ocasionar fallos
Estos programas pueden ocasionar fallos y riegos en la privacidad de la información almacenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe de la compañía, “puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”. Esta situación expone a los usuarios a amenazas como el robo de información, la infección por virus y las estafas digitales.

Qué alternativas a Magis TV existen para ver gratis pelçiulas y series

Frente a estos peligros, han surgido opciones accesibles y seguras que permiten disfrutar de películas y series sin incurrir en infracciones legales ni poner en riesgo la integridad digital de televisores, celulares u ordenadores.

Entre las alternativas más reconocidas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas disponibles en las tiendas oficiales Google Play Store y App Store. Estas plataformas ofrecen compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, desde Smart TV hasta computadoras y teléfonos.

Son plataformas que se pueden
Son plataformas que se pueden descargar desde tiendas de aplicaciones como Google Play Store. (Foto: Europa Press

Pese a que estas aplicaciones no incluyen los estrenos más recientes, presentan catálogos extensos que abarcan películas, series y documentales en varios idiomas.

Cómo ver contenido gratuito desde la aplicación de YouTube

La plataforma de Google destaca por su repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

El acceso a este contenido legítimo, respaldado por los titulares de derechos, se realiza sin necesidad de descargar archivos que puedan comprometer la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

Aplicaciones legítimas no solicitan información
Aplicaciones legítimas no solicitan información privada sin alguna razón. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que disminuye considerablemente el riesgo de estafas.

Qué es Pluto TV y cómo ver películas y series gratis

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde sobresalen películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos. A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales.

Ofrece catálogos sin costo respaldados
Ofrece catálogos sin costo respaldados por publicidad y sin procesos de registro complejos. (Foto: Pluto TV)

Su modelo de financiamiento se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un espacio digital seguro.

Cuál opción es útil para el público latinaomericano

Vix se ha consolidado como una de las opciones gratuitas más conocidas entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

Asimismo, el acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma asegura que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

Temas Relacionados

Magis TVDescargaAlternativas segurasGratisAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo utilizar la IA para encontrar empleo: optimizar búsquedas y currículum

Soluciones inteligentes permiten personalizar documentos, simular entrevistas y aumentar la visibilidad ante reclutadores

Cómo utilizar la IA para

La opción del celular que debes desactivar al salir de casa que protegerá todos tus datos de robos

Expertos advierten sobre el incremento de intrusiones digitales en lugares concurridos por el uso indiscriminado de conexiones inalámbricas, un hecho que expone datos personales y bancarios a delincuentes sin que los usuarios lo noten

La opción del celular que

Vida útil del smartphone: cómo detectar el desgaste y alargar el funcionamiento del celular

Los expertos advierten que señales como lentitud, fallos recurrentes y autonomía reducida en la batería indican el fin del ciclo de vida útil del smartphone y la conveniencia de planificar su sustitución

Vida útil del smartphone: cómo

Cuál es el mejor lugar de la casa para ubicar el router de WiFi y evitar que el internet funcione lento

Ajustar la posición y la altura del módem permite que la señal llegue con mayor fuerza a todos los pisos y habitaciones, y así garantizar una conexión estable incluso en hogares grandes o con varios usuarios

Cuál es el mejor lugar

Señales de alarma y recomendaciones para hombres frente a la ansiedad y el aislamiento

Investigaciones advierten que el aislamiento, la depresión, los cambios en el sueño o apetito, la baja autoestima y la pérdida de deseo sexual son señales de alarma en la salud mental masculina

Señales de alarma y recomendaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cortes y autopistas cerradas hasta

Cortes y autopistas cerradas hasta las 12 complican el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires por el Gran Fondo Argentina

El embajador de EEUU en Argentina anticipó el encuentro entre Milei y Trump: “Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades”

Hackearon a una empresa, le robaron $425 millones y compraron criptomonedas: “Es un monto sin precedentes para una ciberestafa”

Alto voltaje: la primera Ferrari eléctrica tendrá un motor por rueda y un sistema novedoso de alojar la batería en el chasis

Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

INFOBAE AMÉRICA
El Papa León XIV pidió

El Papa León XIV pidió “valor” para avanzar en el plan de paz para Gaza antes de la cumbre en Egipto

Denle el Nobel a Trump por Gaza si logra las partes más difíciles que están por venir

Cristóbal Colón y la primera gran noticia viral: así se difundió el descubrimiento del “Nuevo Mundo”

10 libros sobre la tragedia de los Andes

Crimen organizado y democracia en Latinoamérica: el caso de Chile

TELESHOW
Wanda Nara se emocionó al

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición