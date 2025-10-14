Tecno

Sora 2, la nueva herramienta de OpenAI que genera videos con inteligencia artificial: cómo funciona y qué precauciones tomar

Sora 2 alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días y ya genera debate por los riesgos de privacidad y la creación de deepfakes

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Conoce cómo funciona Sora 2,
Conoce cómo funciona Sora 2, la IA de OpenAI que genera videos. (OpenAI)

OpenAI presentó Sora 2, su más reciente avance en generación de contenido audiovisual mediante inteligencia artificial. La aplicación, que convierte descripciones escritas en videos con movimiento, sonido y personajes, alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días en la App Store, consolidándose como una de las herramientas más virales del año.

Con esta nueva versión, OpenAI da un paso más allá de ChatGPT al ofrecer una plataforma visual y participativa. Los usuarios pueden crear clips de hasta un minuto de duración, interactuar con otros creadores y personalizar los resultados con su propia imagen o la de sus amigos. Sin embargo, el entusiasmo también llega acompañado de advertencias sobre privacidad, derechos de imagen y posibles usos indebidos.

El lanzamiento de Sora 2 marca un punto de inflexión en la relación entre la inteligencia artificial y la creatividad digital. Su capacidad para generar videos hiperrealistas plantea nuevas oportunidades en el entretenimiento, la educación y la comunicación, pero también reabre el debate sobre los límites éticos del uso de datos personales y la manipulación audiovisual.

OpenAI lanza una red social
OpenAI lanza una red social tipo TikTok pero hecha con IA. (Foto: OpenAI)

Una herramienta que convierte texto en video

Sora 2 funciona a partir de un modelo de inteligencia artificial que transforma texto en videos de alta calidad, con movimiento de cámara, sonido sincronizado y escenas dinámicas. Basta con escribir una descripción —por ejemplo, “una niña corriendo por un campo de girasoles al atardecer”— para que la aplicación genere un clip completo, con iluminación, profundidad de campo y efectos realistas.

A diferencia de versiones anteriores, Sora 2 puede producir video y audio de manera simultánea, incorporando música, voces y efectos ambientales. También utiliza una marca de agua visible para identificar el contenido generado con IA y así evitar su uso fraudulento o engañoso.

El sistema permite ajustar la duración del video, los ángulos de cámara y los estilos visuales. Además, su diseño está pensado para funcionar como una red social: los usuarios pueden desplazarse por un feed personalizado, dar “me gusta”, comentar y compartir los videos creados por otros.

Sora 2 te permite crear
Sora 2 te permite crear videos con IA usando solo texto. (OpenAI)

Cameo, la función más polémica

Una de las características más llamativas de Sora 2 es Cameo, que permite grabar breves clips con la cámara frontal para que la IA cree una versión digital del rostro, la voz y los gestos del usuario. Esa réplica virtual puede integrarse en los videos generados, interactuando con otros personajes o escenas.

Sin embargo, esta función generó preocupación entre especialistas y reguladores por su potencial uso en la creación de deepfakes. Ante esto, OpenAI aseguró que Sora 2 bloquea de forma automática las representaciones de figuras públicas y que los usuarios conservan el control total sobre sus cameos: pueden decidir quién los utiliza, eliminar su versión digital y restringir su aparición en cualquier momento.

La empresa subraya además que ha incorporado mecanismos de seguridad orientados a prevenir abusos, incluyendo un sistema de moderación automatizada y revisiones humanas para detectar contenido inapropiado.

Sora 2. (OpenAI)
Sora 2. (OpenAI)

Seguridad y control parental

OpenAI ha diseñado la aplicación con protecciones específicas para adolescentes y jóvenes. El feed de Sora 2 está moderado para mostrar únicamente material apropiado, y la interacción entre adultos y menores está restringida. Los perfiles juveniles no son visibles para usuarios adultos, y las funciones de mensajería directa están limitadas para evitar contactos no deseados.

Según la compañía, el objetivo es que Sora 2 sea “una herramienta creativa para usar con amigos y familiares”, no una red social abierta sin control. Estas medidas buscan evitar los problemas de seguridad y privacidad que han afectado a otras plataformas basadas en IA o contenido generado por usuarios.

Disponibilidad y expansión internacional

Por el momento, Sora 2 está disponible únicamente por invitación y en exclusiva para dispositivos iOS (iPhone y iPad). La app se encuentra activa en Estados Unidos y Canadá, aunque OpenAI adelantó que planea una expansión gradual hacia otros mercados, con prioridad para América Latina, Europa y Asia.

La empresa no detalló fechas concretas para su lanzamiento global, pero anticipó que abrirá un registro anticipado para creadores y desarrolladores interesados en experimentar con la tecnología.

