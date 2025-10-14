Tecno

Nintendo podría haber sido víctima de un ciberataque del grupo Crimson Collective

Este colectivo ya se ha adjudicado una brecha masiva en Red Hat, de donde extrajo 570 GB de datos pertenecientes a más de 28.000 repositorios

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La filtración todavía no ha
La filtración todavía no ha sido confirmada de forma oficial por la compañía japonesa REUTERS/Sarah Meyssonnier

Un nuevo episodio en la creciente ola de ataques informáticos sacude a la industria del videojuego. El grupo Crimson Collective, que se ha hecho conocido durante los últimos meses por vulnerar compañías tecnológicas y de software, ha asegurado haber comprometido los sistemas de Nintendo.

La filtración todavía no ha sido confirmada de forma oficial por la compañía japonesa, pero la amenaza añade presión sobre la seguridad digital de firmas globales en un año especialmente sensible para la ciberseguridad empresarial.

Supuesto ataque informático a Nintendo

La noticia del presunto ataque a Nintendo se difundió a través de Hackmanac en X (antes Twitter), donde Crimson Collective publicó una captura de pantalla. Esta imagen mostraría el árbol de directorios de lo que parecen ser archivos internos de Nintendo, entre los que se encuentran recursos administrativos, copias de seguridad de producción y manuales. Según se detalla, las carpetas evidencian acceso a activos y materiales críticos para la gestión y operación de la fabricante de videojuegos.

Nintendo ya registró antes una
Nintendo ya registró antes una filtración masiva de documentos internos. (Reuters)

Crimson Collective ha desarrollado su accionar principalmente a través de Telegram, canal donde comparten evidencia de las incursiones y lanzan demandas de extorsión dirigidas a sus víctimas. De acuerdo con la alerta cibernética, el modus operandi del grupo incluye la explotación de configuraciones erróneas en la nube, la obtención de credenciales expuestas y la identificación de vulnerabilidades en aplicaciones web como vías de acceso.

Este colectivo se ha atribuido anteriormente la brecha masiva a Red Hat —donde extrajeron 570 GB de datos de más de 28.000 repositorios— así como incursiones a Claro Colombia y el defacement al sitio de Nintendo a finales de septiembre de 2025. Sus ataques recientes confirman una tendencia de especialización en empresas de tecnología, software y telecomunicaciones.

Antecedentes de ciberincidentes en Nintendo

Nintendo ya ha sido escenario de filtraciones y vulneraciones de datos en el pasado. En 2020, la firma atraviesa un incidente significativo que afectó a aproximadamente 160.000 cuentas de usuario. Las debilidades en el sistema Nintendo Network ID condujeron a la exposición de datos personales y a la posibilidad de compras sin autorización a través de cuentas asociadas.

La noticia del presunto ataque
La noticia del presunto ataque a Nintendo se difundió a través de Hackmanac en X. REUTERS/Benoit Tessier

Como reacción, Nintendo implementó un esquema de restablecimiento de contraseñas y estableció la autenticación de dos factores, junto con la suspensión del soporte de plataformas legadas para reducir la superficie de ataque.

La historia de la compañía revela un patrón de firmeza y rigidez frente a incidentes de seguridad. Mantener la confianza de millones de usuarios y proteger información sensible ha sido siempre una prioridad estratégica en la política de Nintendo.

Sin respuesta oficial de Nintendo

Hasta el momento, Nintendo no ha emitido ningún comunicado sobre el supuesto ciberataque del grupo Crimson Collective. La verdadera dimensión de la brecha, así como el alcance de la posible exposición de información confidencial, sigue siendo incierta. El proceder de la multinacional japonesa suele caracterizarse por una rápida movilización ante incidentes, por lo que se aguarda con expectativa cualquier anuncio en las próximas horas o días.

Este contexto reafirma el desafío constante que enfrentan las grandes firmas tecnológicas para fortalecer su ciberseguridad ante actores altamente sofisticados. Organizaciones como Nintendo no solo deben resguardar sus activos internos, sino también la integridad y privacidad de sus usuarios frente a amenazas que evolucionan de manera acelerada.

Hasta el momento, Nintendo no
Hasta el momento, Nintendo no ha emitido ningún comunicado sobre el supuesto ciberataque del grupo Crimson Collective. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actuar ante una filtración de datos

Ante una filtración de datos, las organizaciones deben actuar con celeridad y precisión para minimizar el impacto y proteger la información afectada. El primer paso recomendado consiste en identificar y contener la brecha, limitando de inmediato el acceso al sistema comprometido y desactivando las cuentas o credenciales vulneradas. Paralelamente, se debe iniciar una investigación interna para determinar el origen y el alcance de la filtración, documentando cada hallazgo para colaborar posteriormente con expertos en ciberseguridad y, de ser necesario, autoridades regulatorias.

Esta fase de contención debe ir acompañada de una comunicación interna clara, instruyendo a los equipos sobre medidas específicas y evitando la propagación de información no verificada.

Una vez controlado el incidente y realizado un diagnóstico inicial, es fundamental informar a los usuarios afectados y a los organismos pertinentes, cumpliendo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales. La notificación debe ser transparente, precisa y detallar las acciones de remediación adoptadas, así como recomendaciones para que los usuarios refuercen sus propias medidas de seguridad (como el cambio de contraseñas).

Temas Relacionados

NintendoCiberataqueCrimson CollectiveHackersLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI planea un megacentro de datos en un país de Sudamérica junto a Sur Energy

El centro de datos, que contará con capacidades energéticas de 500 megavatios a máxima escala, posicionará a Argentina como generador y exportador de potencia computacional

OpenAI planea un megacentro de

Ciberseguridad, inversión y talento: Dubái reúne al mundo en Expand North Star 2025

Más de 8.000 fundadores han visto crecer sus proyectos gracias a esta plataforma, que en 2025 multiplica su alcance al recibir a 2.000 startups emergentes

Ciberseguridad, inversión y talento: Dubái

La startup que quiere iluminar la noche: satélites reflejarían luz solar a pedido en la Tierra

Reflect Orbital plantea el desarrollo de una constelación de cerca de 4.000 satélites operativos hacia 2030

La startup que quiere iluminar

Glosario de tecnología: qué significa Historia de la tecnología

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Códigos de Free Fire del 13 de octubre de 2025: lista completa y pasos para canjearlos

Las claves promocionales de este juego se actualizan cada día y solo pueden usarse por un tiempo reducido, por lo que conviene utilizarlas rápidamente

Códigos de Free Fire del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe