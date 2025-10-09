Nintendo revive tres joyas retro en Switch Online: descubre cuáles videojuegos son

Los usuarios podrán disfrutar de títulos retro que antes solo estaban disponibles en consolas anteriores. (YouTube: Nintendo of America)

Nintendo reintrodujo tres videojuegos clásicos para los suscriptores de Switch Online.

Entre ellos destaca Mario & Wario, un título de rompecabezas que, hasta ahora, solo se encontraba disponible en Japón y requiere utilizar un mouse para su funcionamiento.

Estos lanzamientos pertenecen al catálogo de Super Nintendo Entertainment System (Super NES), una de las consolas más emblemáticas de la compañía. Con esta iniciativa, Nintendo amplía el acceso a títulos icónicos que marcaron una época y que ahora llegan a nuevas generaciones de jugadores.

Es la primera vez que este videojuego está disponible por fuera de Japón. (Nintendo)

Cuáles son los juegos reestrena Nintendo

Mario & Wario.

Es un original título de puzles lanzado únicamente en Japón para la consola Super Famicom en 1993. En esta entrega, Mario queda atrapado con un cubo en la cabeza por culpa de Wario, lo que le impide ver el camino.

El jugador asume el rol del hada Wanda, utilizando una varita mágica para crear plataformas, cambiar la dirección de Mario y eliminar enemigos.

El objetivo es guiar a Mario de forma segura hasta Luigi a través de cien desafiantes niveles, todos controlados mediante el mouse especial de la consola. Esta mecánica innovadora y su carácter inédito fuera de Japón convierten a Mario & Wario en una experiencia única dentro del catálogo de Super Nintendo.

El videojuego es un considerado un clásico de Nintendo. (Nintendo)

Bubsy en: Garras Encuentros del Peludo Tipo

El lince Bubsy protagoniza una aventura cargada de acción donde debe recuperar su hilo robado por los alienígenas Woolies, seres obsesionados con este material.

Lanzado originalmente en 1993 para Super Nintendo Entertainment System, este juego ofrece dieciséis etapas extensas repletas de enemigos originales y retos exóticos.

El jugador debe recorrer cada rincón, recolectar bolas de hilo y sortear plataformas, enfrentándose a niveles con mecánicas extravagantes y escenarios llenos de detalles.

Fatal Fury Special.

Emblemático juego de lucha lanzado para Super NES en 1995. Incluye a quince luchadores, entre ellos los ocho originales de FATAL FURY 2, tres incorporaciones nuevas (Billy Kane, Axel Hawk y Laurence Blood), y un jefe inédito: Wolfgang Krauser.

Este videojuego de la década de los noventa es de lucha y propone a los usuarios más de 10 personajes. (Nintendo)

El título también trae de vuelta a personajes clásicos como Tung Fu Rue, Duck King y Geese Howard.

Sus combates a dos líneas, la variedad de movimientos especiales y la posibilidad de luchar contra Ryo Sakazaki —protagonista invitado de la saga ART OF FIGHTING bajo ciertas condiciones— hacen de este juego una referencia dentro del género de peleas en Super Nintendo.

Qué es la suscripción Switch Online de Nintendo

La suscripción a Nintendo Switch Online es un servicio de pago que amplía las funciones de la consola, ofreciendo juego en línea, acceso a bibliotecas de títulos clásicos (NES, SNES y Game Boy), guardado en la nube y promociones exclusivas.

Además de la modalidad estándar, existe el Paquete de expansión, que suma juegos de Nintendo 64, Game Boy Advance y SEGA Genesis, junto con contenido extra para títulos como Animal Crossing y Mario Kart 8 Deluxe.

Switch Online es una suscripción que permite a los usuarios acceder a diferentes videojuegos exclusivos. (Nintendo)

Qué es la consola Super NES

La Super Nintendo Entertainment System (Super NES o SNES) es una consola de videojuegos de 16 bits lanzada por Nintendo en 1990 en Japón y un año después en otras regiones.

Fue la sucesora de la NES y rápidamente se convirtió en un referente de la industria gracias a su potencia gráfica, su sonido innovador y un catálogo de juegos que marcaron a toda una generación.

Con la Super NES, los jugadores disfrutaron de títulos icónicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country y Super Metroid.

Estos juegos no solo aprovecharon las capacidades técnicas de la consola, también establecieron franquicias que siguen vigentes en la actualidad.

La SNES se destacó por su modo de gráficos avanzados, como el famoso “Mode 7”, que permitía simular efectos 3D. Hasta hoy, es considerada una de las consolas más influyentes y queridas de la historia.