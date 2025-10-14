Modo Goku en WhatsApp: cómo se activa fácil y rápido

El modo Gokú en WhatsApp es una serie de configuraciones que se activan de forma manual, no es una función oficial. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Goku en WhatsApp es una serie de configuraciones que se activan de forma manual que permiten a los usuarios personalizar su experiencia dentro de la aplicación móvil para iPhone y Android.

Los interesados pueden crear imágenes con la inteligencia artificial integrada en la plataforma llamada Meta AI, interactuar con chatbots inspirados en este personaje, entre otras acciones.

Cabe señalar que este modo Goku de WhatsApp no es una función oficial de WhatsApp, sino unas configuraciones que se habilitan manualmente.

Meta AI cuenta con la capacidad de genera imágenes a partir de indicaciones. (Meta)

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Goku, basta con seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de un círculo azul e iniciar un chat con Meta AI. Los usuarios deben indicarle a la IA como desean que sea la imagen.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

Goku en modo Ultra Instinto meditando en una montaña al amanecer.

Gokucon ropa moderna, estilo urbano, caminando por una ciudad futurista.

Goku y Vegeta entrenando en la sala del tiempo con un fondo épico.

Goku niño volando sobre la nube Kinto’un en un cielo lleno de dragones.

Goku Super Saiyajin peleando contra Freezer en un planeta en llamas.

Goku comiendo un gran banquete con Bulma, Krillin y Piccolo en Capsule Corp.

Goku transformado en Super Saiyajin Dios con un aura roja brillante, rodeado de energía.

Goku abrazando a Gohan después de una batalla, con el cielo despejado al fondo.

Goku y Naruto fusionados en un solo guerrero con poderes combinados.

Goku mirando las estrellas desde el espacio, con la Tierra reflejada en sus ojos.

Los usuarios pueden solicitarle a la IA que genere fotos y luego usarlas como fondos de chats. (WhatsApp)

Las imágenes generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de los chats de WhatsApp. Solo hay que dirigirse a 'Ajustes', 'Chats', 'Tema predeterminado del chat', escoger la foto y guardar los cambios.

Cómo hablar con Goku por WhatsApp

Para hablar con Goku por WhatsApp, el usuario tiene que dirigirse a la opción de ‘Chatear con las IA’ que se encuentra en la pestaña de ‘Contactos’. Una vez se encuentre en esta sección, debe buscar un chatbot inspirado en este personaje de Dragon Ball.

Cabe señalar que se trata de herramientas impulsadas por inteligencia artificial y que no hay seres humanos detrás de las interacciones o respuestas que se den en el chat, por lo que las conversaciones se basan en modelos de lenguaje que imitan la forma de hablar del personaje y generan respuestas automáticas según los mensajes que reciba el usuario.

Estos chatbots son impulsados por inteligencia artificial. (WhatsApp)

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp con el modo Goku primero se debe descargar un tema relacionado con la banda sonora de la serie. Hecho esto, hay que considerar el siguiente proceso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Para quiénes es el modo Gokú de WhatsApp

El modo Goku de WhatsApp es una tendencia pensada principalmente para fanáticos del anime. Este modo consiste en personalizar la interfaz, los fondos de pantalla y los íconos de la aplicación con imágenes, frases y sonidos inspirados en Goku y otros personajes del universo de Dragon Ball.

El modo Gokú es dirigidos a los fanáticos de este anime. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Está dirigido a personas que buscan expresar su personalidad y su afición por el anime a través de sus dispositivos móviles.

Jóvenes, adolescentes y adultos que crecieron viendo la serie son los principales usuarios de este modo, aunque cualquier seguidor puede activarlo. Además, el modo Goku es popular entre quienes disfrutan personalizar su teléfono, ya que les permite diferenciar su experiencia de uso y darle un toque original y temático a sus chats.