Cómo hacer una captura de pantalla en tu smartphone o computador paso a paso

La guía definitiva para hacer capturas de pantalla en Android, iPhone, Windows y MacOS - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida digital de hoy, la función de captura de pantalla se ha vuelto indispensable. Guardar pruebas de una conversación, registrar un error que aparece en la pantalla o simplemente compartir un momento especial que aparece en tu dispositivo puede ser útil tanto en el ámbito personal como profesional.

Aunque muchos dispositivos modernos lo permiten de manera sencilla, no todos conocen exactamente cómo realizar una captura de pantalla ni qué pasos seguir según el equipo que utilicen. Aquí explicamos, de forma clara y para todo público, cómo lograrlo en teléfonos Android, iPhone y computadoras con Windows o MacOS.

Cómo tomar una captura de pantalla: trucos y herramientas en todos tus dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una captura de pantalla es una imagen digital que muestra exactamente lo que ves en la pantalla de tu teléfono, tableta o computadora en un momento específico. Es como tomar una fotografía directa de lo que estás visualizando, pero sin necesidad de otra cámara.

Cómo hacer una captura de pantalla en Android

En la mayoría de los teléfonos Android, solo debes presionar al mismo tiempo el botón de encendido y el botón de bajar volumen. Mantén ambos presionados durante uno o dos segundos hasta que la pantalla parpadee o escuches un sonido similar al de una cámara.

La ubicación de estos botones puede variar según la marca y el modelo, pero esta combinación funciona en casi todos (Samsung, Xiaomi, Motorola, Google Pixel, Oppo, entre otros). Las capturas se guardan automáticamente en la galería de imágenes del dispositivo.

Desde Android existen combinaciones de teclas sencillas para registrar lo que ves; utiliza opciones nativas, recorta y protege tus datos antes de compartir cualquier imagen tomada en pantalla - (Google)

Tomar una captura de pantalla en iPhone

El proceso varía según si tu iPhone tiene o no botón físico de inicio.

iPhone con Face ID (iPhone X en adelante, sin botón de inicio): Presiona simultáneamente el botón lateral derecho y el botón de subir volumen del lado izquierdo. La pantalla parpadeará y oirás un sonido de obturador. Una miniatura aparecerá en la esquina inferior izquierda.

iPhone con Touch ID (modelos como iPhone 8 y anteriores, con botón de inicio): Pulsa al mismo tiempo el botón de inicio y el botón lateral o superior de encendido. La captura se almacenará directamente en la aplicación “Fotos”.

Manera correcta de hacer capturas de pantalla en Windows

Existen varios métodos dependiendo de tus necesidades:

Captura completa: Pulsa la tecla “Impr Pant” (o “PrtScn”) del teclado. Esto guarda una imagen de toda la pantalla en el portapapeles. Después, abre un programa como Paint y pega la imagen con Ctrl + V para guardarla.

Captura parcial: Usa el atajo Windows + Mayús (Shift) + S para activar la herramienta de recorte. Selecciona el área deseada con el ratón, y la imagen quedará lista para pegarla en cualquier aplicación compatible.

Herramienta Recortes: Desde el menú de inicio busca “Recortes”. Pulsa “Nuevo” para seleccionar y guardar la imagen de la zona que te interesa.

Cómo hacer una captura de pantalla en MacOS

iPhone como MacOS ofrecen métodos integrados, accesibles a cualquier usuario, para tomar y gestionar capturas de pantalla en pocos pasos, facilitando la organización y el intercambio de información - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Captura de pantalla completa: Pulsa Cmd (⌘) + Shift + 3 . La imagen se guarda automáticamente en el escritorio.

Captura de una zona específica: Pulsa Cmd (⌘) + Shift + 4 y selecciona el área deseada con el cursor. La captura se guardará también en el escritorio.

Consejos para compartir y proteger tus capturas

Antes de compartir una captura, revisa que muestre solo la información que deseas. Ten cuidado con datos personales, contraseñas, contactos o información sensible. Muchos dispositivos permiten recortar, resaltar o añadir texto a la imagen justo después de tomarla.

Las mejores recomendaciones para hacer, editar y proteger tus capturas de pantalla - (Foto Apple)

No acumules capturas innecesarias, ya que ocupan espacio y, si tienen datos importantes, podrían poner en riesgo tu privacidad si tu dispositivo cae en manos ajenas. Elimina regularmente aquellas que ya no necesitas.

Dominar la captura de pantalla es una habilidad simple pero muy útil, que puede sacar de apuros en el día a día. Aprovecha esta función para documentar información relevante, guardar recuerdos o resolver conflictos, y recuerda emplearla de forma responsable para proteger tu privacidad y la de otros. Así, tendrás el control total de lo que ves y compartes desde la pantalla de tu móvil o computador.