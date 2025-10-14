Tecno

‘Chatfishing’, el nuevo engaño que invade Tinder: usuarios usan la inteligencia artificial para parecer la pareja perfecta

Una nueva forma de engaño se expande en las apps de citas: usuarios reales que usan inteligencia artificial para escribir mensajes y simular interés emocional

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Tinder implementa verificación de identidad
Tinder implementa verificación de identidad con escaneo facial biométrico. (Foto: Tinder)

Las aplicaciones de citas de como Tinder enfrentan un nuevo desafío: el chatfishing. Se trata de una práctica en la que usuarios reales utilizan herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para escribir mensajes, mantener conversaciones o incluso seducir a otras personas. A diferencia del catfish, donde el engaño se basa en identidades falsas, este fenómeno introduce una manipulación más sutil, hacer creer a alguien que está conectando emocionalmente con una persona auténtica, cuando en realidad las palabras provienen de un algoritmo.

El auge del chatfishing coincide con un aumento en el uso cotidiano de la IA para tareas personales. Desde redactar correos hasta buscar trabajo o escribir mensajes románticos, la frontera entre lo humano y lo automatizado se ha vuelto difusa. En el terreno sentimental, esa línea borrosa plantea dilemas éticos y emocionales sobre la autenticidad de las relaciones digitales.

Aunque muchas personas ven la IA como una ayuda para comunicarse mejor o vencer la timidez, su uso en el ámbito amoroso ya ha generado casos de decepción. Historias compartidas en medios internacionales muestran cómo algunos usuarios descubren, tras semanas de conexión emocional, que la persona del otro lado nunca fue quien parecía ser.

Usuarios de Tinder usan IA
Usuarios de Tinder usan IA para interactuar. (radiomedios.mx)

Cuando el algoritmo se convierte en “cupido”

El chatfishing se diferencia del engaño tradicional porque no implica necesariamente la creación de perfiles falsos. Quienes lo practican suelen ser personas reales que recurren a la IA para elaborar respuestas más atractivas o ingeniosas. Con solo introducir la conversación en un generador de texto, obtienen mensajes personalizados capaces de mantener el interés de sus interlocutores.

En redes como Reddit, abundan testimonios de usuarios que admiten haber utilizado chatbots para “mejorar su rendimiento” en Tinder o Bumble. Algunos aseguran que solo buscan inspiración para iniciar una charla, mientras que otros confiesan haber automatizado completamente la conversación para ahorrar tiempo o evitar el rechazo.

Para las víctimas, la sensación es distinta: el descubrimiento de que sus emociones fueron dirigidas por un algoritmo genera frustración, pérdida de confianza y una nueva capa de desconfianza hacia las aplicaciones de citas.

Usuarios de Tinder empiezan a
Usuarios de Tinder empiezan a usar la IA para tener un mejor resultado al entablar una conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cansancio que abre la puerta a la automatización

El chatfishing se enmarca en un contexto donde muchos usuarios experimentan fatiga digital. Según una encuesta de Forbes, cerca del 80% de quienes usan apps de citas dicen sentirse agotados por la rutina de hacer match, mantener conversaciones y no llegar a nada concreto.

Esa “fatiga del dating” lleva a algunos a delegar parte del proceso en la inteligencia artificial. Automatizar los mensajes o dejar que un asistente escriba por ellos parece una solución cómoda para destacar entre miles de perfiles sin invertir tanto esfuerzo emocional.

Sin embargo, esta práctica también vacía de autenticidad la experiencia. Las relaciones digitales, ya de por sí filtradas por algoritmos de compatibilidad, corren el riesgo de transformarse en simulaciones donde los sentimientos se generan, editan y corrigen mediante IA.

Tinder. (Shutterstock)
Tinder. (Shutterstock)

Las aplicaciones también apuestan por la inteligencia artificial

Las propias plataformas de citas han comenzado a integrar funciones basadas en IA para mejorar la experiencia de los usuarios. Tinder, por ejemplo, prueba sistemas que sugieren posibles conexiones en función de los intereses detectados en las fotos del usuario. Bumble ha ido más allá: en su versión para encontrar amistades, ofrece un asistente que ayuda a romper el hielo con mensajes predefinidos generados por IA.

Aunque estas herramientas buscan facilitar la interacción, los expertos advierten que también pueden normalizar el uso de la inteligencia artificial en las conversaciones personales. En la práctica, eso podría hacer más difícil distinguir cuándo una respuesta proviene de una persona o de un programa.

Temas Relacionados

TinderInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo escanear y enviar un documento PDF directamente desde WhatsApp

La herramienta facilita transformar páginas físicas en archivos digitales listos para compartir, con opciones de recorte, filtros y comentarios

Cómo escanear y enviar un

Cómo eliminar anuncios no deseados y ventanas emergentes en Google

La integración de configuraciones inteligentes, bloqueo de extensiones y soluciones automáticas refuerza la protección contra ventanas emergentes y anuncios no deseados, poniendo a la tecnología al servicio de la navegación segura

Cómo eliminar anuncios no deseados

La espera por GTA 6 llega al límite: un jugador fue hasta las oficinas de Rockstar a pedir explicaciones

Un gamer viajó hasta Escocia para plantarse frente a las oficinas de Rockstar y exigir respuestas sobre el esperado videojuego

La espera por GTA 6

Diez carreras en declive, según Harvard: informática ya no es tan rentable como antes

Los programas que unan tecnología, enfoque humano y actualización constante superarán a los títulos profesionales que se consideran tradicionales

Diez carreras en declive, según

Cómo escribir instrucciones eficaces para los asistentes de IA como Gemini, ChatGPT o Grok

Saber qué pedir y cómo formularlo permite que la IA genere soluciones precisas, demostrando que el conocimiento sobre indicaciones optimiza tanto tareas personales como procesos empresariales

Cómo escribir instrucciones eficaces para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Grupo Bimbo lanza una

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico en lo que va del año

Córdoba: desmantelaron un búnker donde falsificaban patentes para vender

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

Mercados: suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent acusó a China

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Es una científica de renombre, fue diagnosticada con Parkinson y se convirtió en su propio experimento

TELESHOW
Evangelina Anderson contó el alimento

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”