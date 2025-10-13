Tecno

Un MacBook salvó la vida de un ejecutivo: detuvo una bala durante un asalto en Brasil

En un episodio inusual, una computadora portátil de Apple absorbió el impacto de un disparo, protegiendo a un ejecutivo chino durante un robo armado en São Paulo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El inesperado rol de una
El inesperado rol de una MacBook en un asalto armado en São Paulo - crédito Fotomontaje Infobae (REUTERS/Peter DaSilva)

Una computadora portátil de Apple evitó que un empresario chino sufriera una herida de bala durante un asalto a mano armada en São Paulo, Brasil. El incidente ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando el ejecutivo identificado como Liu se encontraba en la mayor ciudad de Brasil por motivos laborales y se vio sorprendido por un ataque violento al salir brevemente de su hotel.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por distintos medios asiáticos, Liu había finalizado una serie de reuniones y decidió caminar desde el lobby de su hotel, donde esperaba un taxi para regresar al aeropuerto, hasta una gasolinera ubicada a unos cien metros; sin sospechar que esa decisión pondría en riesgo su seguridad.

Cómo fue el asalto asalto que sufrió el ejecutivo

A pocos pasos de la estación de servicio, Liu respondió una llamada telefónica de un cliente, cuando un coche negro se detuvo de manera repentina. Un individuo encapuchado descendió del vehículo y se aproximó a él con un arma de fuego.

La computadora portátil de Apple
La computadora portátil de Apple evitó lo que pudo ser una tragedia, al detener una bala disparada a corta distancia contra un empresario que regresaba al aeropuerto tras una jornada laboral en Brasil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la amenaza, la reacción del ejecutivo consistió en cargar su bolsa de viaje que contenía pasaporte, billetera, computadora portátil y documentos, y tratar de huir hacia un lugar seguro.

Mientras corría, Liu escuchó dos detonaciones por detrás, pero no sintió dolor ni percibió impacto sobre su cuerpo en ese momento. El asaltante optó por llevarse la maleta y se dio a la fuga. Personas presentes, entre ellas empleados de la gasolinera, se acercaron a preguntar si había resultado herido, antes de alertar a la policía.

Un MacBook le salvó la vida al recibir un impacto de bala

El ingeniero solo reparó en la gravedad de lo sucedido horas más tarde, ya en el aeropuerto, cuando notó un agujero reciente en la bolsa de transporte. Al inspeccionar detenidamente, descubrió una bala alojada en la carcasa de su MacBook, junto a un soporte metálico para teléfono. El disparo, dirigido a la zona donde portaba el bolso, había sido absorbido por ambos objetos.

La policía de São Paulo entrevistó al ejecutivo y le explicó que los robos a mano armada ocurren con frecuencia en la urbe. Advirtieron que las posibilidades de recuperar pertenencias sustraídas en esos delitos suelen ser escasas. La víctima del traumático suceso regresó a China con parte de su equipaje perdido, incluyendo un iPad, varios discos duros y regalos preparados para su hija.

Un ejecutivo chino sobrevivió a
Un ejecutivo chino sobrevivió a un asalto a mano armada gracias a la resistencia de su MacBook, que detuvo una bala

Liu compartió su experiencia el 5 de octubre en redes sociales, donde mostró la bala deformada que extrajo de su dispositivo portátil. El hecho abrió un debate en foros de usuarios y en plataformas tecnológicas, con comentarios que iban desde la incredulidad ante la resistencia de los equipos, hasta observaciones sobre la seguridad en destinos turísticos de América Latina.

La fortuna acompañó al ejecutivo durante el asalto, ya que los materiales resistentes y la estructura duradera de su computadora portátil de Apple absorbieron el impacto de la bala y evitaron que sufriera lesiones graves.

Este episodio destaca el papel inesperado que pueden tener ciertos objetos en situaciones de riesgo y la relevancia de la calidad de fabricación en dispositivos de uso cotidiano. La experiencia también sirve de advertencia para cualquier persona que viaje a ciudades con altos índices de criminalidad.

Un producto Apple terminó sirviendo
Un producto Apple terminó sirviendo de escudo antibalas para un empresario en Brasil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En caso de enfrentarse a un asalto, las autoridades y especialistas en seguridad coinciden en priorizar siempre la integridad física sobre la defensa de objetos materiales, evitar movimientos bruscos, no resistirse y entregar los bienes si la situación lo exige. Se recomienda además no exhibir dispositivos costosos, limitar los desplazamientos fuera de zonas seguras y estar alerta a comportamientos inusuales en el entorno.

La vivencia de Liu, documentada por diversos medios y debatida en plataformas tecnológicas, subraya tanto la vulnerabilidad en determinadas regiones como la importancia de actuar con prudencia y conocimiento de los riesgos al viajar o residir temporalmente en destinos donde los delitos violentos forman parte de la realidad diaria.

Temas Relacionados

MacBookBalaAsalto ChinoBrasilLo último en tecnología

