Tecno

Los únicos tres trabajos que la inteligencia artificial no podrá sustituir, según Bill Gates

El cofundador de Microsoft destaca que, pese al avance de la automatización, áreas que requieren habilidades humanas únicas como el juicio ético, la creatividad y la capacidad de adaptación sobrevivirán

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
La visión del filántropo es
La visión del filántropo es optimista sobre los aportes que ofrecen estas herramientas a solucionar problemas globales. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La expansión de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral ha generado inquietud sobre el futuro de varios empleos, pero, según Bill Gates, existen tres áreas de trabajo en las que la presencia humana seguirá siendo imprescindible: programación, biología y energía.

En su blog GatesNotes, el empresario ha manifestado que, si tuviera que elegir una carrera profesional en la actualidad, optaría sin dudarlo por alguna de estas tres disciplinas.

El cofundador de Microsoft sostiene que, pese a los avances en automatización, estas áreas requieren habilidades que los algoritmos aún no logran replicar en su totalidad.

Por qué la IA no puede replicar todas las habilidades de un programador

Este experto es el encargado
Este experto es el encargado de darle sentido a los algoritmos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para Gates, la programación representa una forma de alfabetización esencial, porque el desarrollo de software constituye el lenguaje fundamental de sectores estratégicos como las comunicaciones, la salud y la seguridad.

Aunque la inteligencia artificial ha progresado en la generación de código, Gates advierte que “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

La labor de los programadores no se limita a crear herramientas digitales; implica supervisar, corregir y orientar algoritmos, así como integrar valores éticos y detectar sesgos, tareas que los sistemas autónomos todavía no pueden asumir.

Cuál es la ciencia que dominará el futuro de la investigación

Este campo de estudio es
Este campo de estudio es clave para encontrar tratamientos a enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la biología, Gates resalta su papel central en la innovación científica contemporánea. El auge de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada ha abierto nuevas posibilidades para la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Frente a desafíos médicos como pandemias o enfermedades crónicas emergentes, la experiencia humana resulta irremplazable. Según Gates, la biología se ha transformado en “la ciencia de nuestro tiempo”.

El análisis de sistemas vivos, la interpretación de datos biomédicos y la toma de decisiones complejas requieren un juicio que los algoritmos, por avanzados que sean, no pueden replicar. Por este motivo, el criterio de los biólogos es esencial tanto en la gestión de crisis sanitarias como en el diseño de soluciones personalizadas en salud.

Qué importancia tiene el sector energético para combatir el cambio climático

La solución de este fenómeno
La solución de este fenómeno está siendo abordado por la agenda de varios países. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sector de la energía ha adquirido una relevancia estratégica ante la transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático. Gates subraya la importancia de los expertos en energía en el desarrollo de tecnologías como la captura de carbono o el hidrógeno verde.

Estas innovaciones exigen profesionales capaces de comprender y rediseñar sistemas complejos, anticipando su impacto medioambiental. Aunque la inteligencia artificial contribuye a optimizar procesos energéticos, no logra sustituir la creatividad y el criterio humano necesarios para afrontar los retos de sostenibilidad.

El empresario sostiene que la innovación en energía no solo responde a una urgencia ambiental, sino que representa una fuente constante de oportunidades laborales y científicas.

El desarrollo, la interpretación y la adaptación de soluciones energéticas complejas requieren habilidades analíticas que la automatización no puede reemplazar por completo.

Cómo ha impactado la inteligencia artificial en el mercado laboral global

Todos los sectores están utilizando
Todos los sectores están utilizando algún sistema inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), titulado Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa.

No obstante, el estudio indica que la transformación de las tareas, más que la sustitución total, será el resultado predominante. El análisis distingue entre empleos con alto riesgo de automatización y aquellos que evolucionarán mediante la adaptación de sus funciones.

Las ocupaciones administrativas figuran entre las más expuestas, mientras que las profesiones altamente cualificadas, como la programación, la biología y la energía, demuestran una mayor resiliencia.

El análisis subraya que la intervención humana seguirá siendo clave en actividades que requieren juicio, creatividad y capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.

Temas Relacionados

TrabajosInteligencia artificialBill GatesMicrosoftHumanosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y qué pasa si eliminas el chat con la inteligencia artificial

Aunque Meta destaca la seguridad y privacidad de su asistente, la opción para deshabilitarlo gana popularidad ante el deseo de mantener la experiencia tradicional sin interferencias automatizadas

Cómo desactivar Meta AI en

Cómo hacer llamadas de WhatsApp desde la computadora: requisitos y paso a paso

La versión de escritorio de WhatsApp incorpora llamadas de voz y video cifradas, brindando a usuarios laborales y personales una alternativa práctica, privada y eficiente, sin depender exclusivamente del teléfono móvil ni sacrificar calidad en la comunicación

Cómo hacer llamadas de WhatsApp

Conoce todos los beneficios de la función NFC del teléfono y cómo activarla

El uso del celular como llave digital y boleto inteligente agiliza el tránsito, facilita la gestión de permisos y lo convierte en un centro de control seguro para espacios y aparatos conectados

Conoce todos los beneficios de

Un MacBook salvó la vida de un ejecutivo: detuvo una bala durante un asalto en Brasil

En un episodio inusual, una computadora portátil de Apple absorbió el impacto de un disparo, protegiendo a un ejecutivo chino durante un robo armado en São Paulo

Un MacBook salvó la vida

Verdad o mito: qué tan cierto es que el celular carga más rápido en modo avión

Desactivar conexiones inalámbricas y emplear accesorios de calidad puede disminuir hasta un 25% el tiempo necesario para completar la batería, y evita riesgos y prolonga la vida útil del teléfono

Verdad o mito: qué tan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei celebró el otorgamiento del

Milei celebró el otorgamiento del Premio Nobel de Economía 2025: “Ganó el crecimiento económico”

Advierten que la Tierra alcanzó el primer “punto de inflexión climático” global por la desaparición de los arrecifes de coral

Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Un adolescente fue detenido por el crimen de una chica de 14 años en una fiesta clandestina en Quilmes

Cómo impacta la maca peruana en la salud si se incorpora en la dieta diaria

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Museo Picasso de París explora la influencia de Picasso en el arte estadounidense

Advierten que la Tierra alcanzó el primer “punto de inflexión climático” global por la desaparición de los arrecifes de coral

Alerta en Brasil por el auge de las armas militares en manos criminales: “Las de gran calibre son las preferidas”

Trump está haciendo estallar barcos en Venezuela. ¿Podrían ser los cárteles mexicanos los siguientes?

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

TELESHOW
Cinthia Fernández celebró su cumpleaños

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños con Roberto Castillo y las hijas de ambos: el sorpresivo regalo de lujo

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”

Los sugestivos mensajes de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró y despertaron rumores de romance

Julieta Ortega contó el motivo de salud por el que Palito tuvo que suspender su show en Paraná

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños por partida doble: show a sala llena y la icónica visita de Mirtha Legrand