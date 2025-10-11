Tecno

Modo avión al cargar la batería del teléfono móvil: para qué sirve

Esta función desactiva herramientas como el WiFi y el Bluetooth, lo que reduce considerablemente el consumo eléctrico

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Cargar la batería del teléfono móvil con el modo avión activado es una práctica muy útil, ya que permite que el dispositivo recupere energía más rápido al desactivar funciones como WiFi, datos móviles y Bluetooth, lo que reduce considerablemente el consumo eléctrico.

De acuerdo con la empresa española Yup Charge, al activar el modo avión durante la carga, el tiempo necesario para alcanzar la batería completa puede disminuir hasta en un 25%, ya que el teléfono deja de gastar energía en mantener conexiones activas.

Este consejo sencillo es especialmente práctico para quienes necesitan que su móvil está listo en menos tiempo y desean aprovechar al máximo cada minuto de carga.

Cómo cargar el celular de forma efectiva

Cargar el celular de forma efectiva implica adoptar ciertos hábitos y precauciones que ayudan a mantener la batería en buen estado y a aprovechar al máximo cada carga.

Uno de los consejos más útiles es utilizar siempre el cargador original o uno certificado compatible con el modelo de tu dispositivo. Esto garantiza que la corriente suministrada sea la adecuada y evita posibles daños en la batería.

Es preferible evitar cargar el celular hasta el 100% constantemente. Lo más recomendable es mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80%, ya que los ciclos de carga completos pueden reducir la vida útil de la batería a largo plazo.

Si tienes prisa, activar el modo avión durante la carga ayuda a que el proceso sea más rápido, ya que el dispositivo consume menos energía al desconectar funciones como WiFi, datos móviles y Bluetooth.

Otro aspecto importante es evitar el uso intensivo del celular mientras se carga, ya que eso eleva la temperatura y puede afectar tanto la velocidad de carga como la salud de la batería.

Evita exponer el teléfono a temperaturas extremas durante la carga, ya que el calor es uno de los principales enemigos de las baterías modernas. Con estas recomendaciones, lograrás cargar tu celular de manera más rápida, segura y eficiente.

Por qué es clave cuidar la batería de un celular

Cuidar la batería de un celular es fundamental para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del dispositivo.

La batería es uno de los componentes más sensibles y su deterioro afecta directamente la experiencia de uso, provocando descargas rápidas, apagados inesperados y la necesidad de cargar el teléfono varias veces al día.

Una batería en buen estado permite disfrutar de todas las funciones del celular sin interrupciones, como navegar por internet, realizar llamadas, tomar fotos o utilizar aplicaciones.

Además, reemplazar la batería puede ser costoso y, en muchos modelos, complicado, ya que los dispositivos actuales suelen tener baterías integradas no extraíbles.

Un mal manejo de la batería puede incluso reducir el rendimiento general del teléfono, ya que muchos sistemas ajustan la velocidad del procesador para ahorrar energía cuando la carga está baja o el deterioro es avanzado.

El cuidado de la batería implica adoptar hábitos como evitar cargas prolongadas, temperaturas extremas y descargas completas frecuentes. Mantener estos cuidados alargará la vida útil de tu celular, disminuirá gastos en reparaciones y permitirá que el teléfono se mantenga operativo durante más tiempo.

De cuánto es la vida útil de una batería de celular

La vida útil de una batería de celular suele rondar entre dos y tres años, equivalente a aproximadamente 300 a 500 ciclos completos de carga. Factores como el uso intensivo, las altas temperaturas y hábitos de carga inadecuados pueden acortar este periodo, pues todo depende del uso que se le dé.

Para prolongar la duración, es aconsejable mantener la batería entre el 20% y el 80% y evitar descargas totales frecuentes.

