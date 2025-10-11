Tecno

Gemini en Google Maps: así funciona la IA como asistente en la app de navegación

Esta actualización, aún no disponible para el público general, fue activada a través de la versión beta más reciente

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Entre las principales diferencias detectadas,
Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. (AFP)

La integración de Gemini, la inteligencia artificial avanzada de Google, en la aplicación Google Maps da un paso más hacia la renovación del asistente digital dentro del ecosistema de la compañía.

Probando la versión beta 25.41.03.815390258, Android Authority logró activar esta nueva función que reemplaza al clásico Google Assistant durante la navegación por carretera.

Cuando se utiliza esta función en la app de Google Maps, al presionar el icono del micrófono ubicado en la parte superior derecha de la interfaz de navegación, ahora es Gemini quien responde en lugar de Google Assistant. El aspecto visual del botón mantiene el clásico micrófono con los colores de Google, aunque tras pulsarlo, el icono se transforma en el característico destello de Gemini.

Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. Por ejemplo, es posible solicitarle que modifique la ruta para evitar autopistas o peajes, y la propia IA aplica los cambios sin necesidad de que el usuario navegue manualmente por los menús.

Gemini en Google Maps. (Android
Gemini en Google Maps. (Android Authority)

Asimismo, el asistente responde a consultas no relacionadas con la navegación, como pedir información meteorológica, o cualquier otra pregunta general, ampliando así su utilidad más allá de la guía de rutas.

Una vez habilitado Gemini en la app de Google Maps, aparece una nueva opción para ajustar la configuración específica de este asistente. Si el usuario selecciona dicha opción, es redirigido automáticamente a la aplicación de Gemini para modificar los parámetros correspondientes.

Esta actualización, aún no disponible para el público general, fue activada a través de la versión beta más reciente y, según las pruebas realizadas, podría integrarse de manera oficial en un próximo lanzamiento. Con las mejoras en funcionalidad y la capacidad de modificar rutas mediante comandos de voz, Google Maps se posiciona como una de las principales plataformas para aprovechar las ventajas de Gemini en la experiencia del usuario al volante.

Google Maps. (Reuters)
Google Maps. (Reuters)

Gemini reemplaza al Asistente de Google en diversos ámbitos

Mientras que Gemini comienza a integrarse en la navegación con Google Maps, su alcance se amplía notablemente con la introducción de Gemini for Home, la apuesta de Google por renovar la automatización residencial. Esta nueva fase implica un reemplazo profundo del Asistente de Google tradicional en múltiples dispositivos inteligentes del hogar, acompañada del despliegue internacional de una aplicación Google Home completamente actualizada.

La esencia diferencial de Gemini for Home reside en su capacidad para mantener conversaciones fluidas, comprender el contexto detrás de cada consulta y ofrecer respuestas más naturales y personalizadas. Gracias a la incorporación de diez nuevas voces que simulan la entonación y el ritmo de habla humanos, la experiencia de interacción adquiere matices mucho más reales y accesibles.

Los usuarios pueden dialogar con el asistente sin necesidad de repetir información en solicitudes consecutivas: si, por ejemplo, se realizan varias preguntas sobre el funcionamiento de un electrodoméstico o la preparación de una receta, Gemini conservará el contexto para responder eficazmente sin interrumpir la conversación.

No solo responde a comandos, sino que también anticipa deseos y necesidades de los usuarios. Es capaz de crear listas, establecer recordatorios, gestionar calendarios o añadir automáticamente ingredientes a la lista de la compra según una receta, considerando incluso restricciones dietéticas y ajustando porciones de manera inteligente. En el control de dispositivos inteligentes, Gemini for Home simplifica tareas como apagar todas las luces excepto las de una zona específica, administrar cámaras, altavoces, pantallas o timbres, e interpretar solicitudes complejas con mayor exactitud.

Temas Relacionados

GeminiGoogle MapsInteligencia artificialNavegaciónAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 12 líderes de tecnología que se destacan en Colombia

En distintos sectores surgen líderes que aplican la tecnología con un propósito social

Los 12 líderes de tecnología

Ahora puedes conectar tu cuenta de Spotify a ChatGPT: este es el procedimiento

La configuración permite la selección de canciones y episodios según gustos, situaciones o estados de ánimo de manera sencilla

Ahora puedes conectar tu cuenta

La revista Time nombró al robot Figure 03 como el mejor invento de 2025

El robot humanoide Figure 03, capaz de realizar tareas domésticas, lidera la lista de los mejores inventos del 2025

La revista Time nombró al

Sony amplía su ecosistema gamer con periféricos de nivel competitivo

La marca japonesa amplía su catálogo gamer con audífonos, teclado y mouse diseñados a partir de las pruebas y recomendaciones de un equipo de E-sports

Sony amplía su ecosistema gamer

Modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp: cómo activarlo de forma sencilla

Los usuarios pueden personalizar el tono de las notificaciones con la popular canción ‘Golden‘ o crear chatbots con inteligencia artificial inspirados en los personajes de esta película

Modo ‘Las guerreras K-pop’ en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte exhibió su

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de dos agujeros negros girando en conjunto

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

TELESHOW
Bandana anunció su regreso a

Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”