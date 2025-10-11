Gemini en Google Maps: así funciona la IA como asistente en la app de navegación

Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. (AFP)

La integración de Gemini, la inteligencia artificial avanzada de Google, en la aplicación Google Maps da un paso más hacia la renovación del asistente digital dentro del ecosistema de la compañía.

Probando la versión beta 25.41.03.815390258, Android Authority logró activar esta nueva función que reemplaza al clásico Google Assistant durante la navegación por carretera.

Cuando se utiliza esta función en la app de Google Maps, al presionar el icono del micrófono ubicado en la parte superior derecha de la interfaz de navegación, ahora es Gemini quien responde en lugar de Google Assistant. El aspecto visual del botón mantiene el clásico micrófono con los colores de Google, aunque tras pulsarlo, el icono se transforma en el característico destello de Gemini.

Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. Por ejemplo, es posible solicitarle que modifique la ruta para evitar autopistas o peajes, y la propia IA aplica los cambios sin necesidad de que el usuario navegue manualmente por los menús.

Asimismo, el asistente responde a consultas no relacionadas con la navegación, como pedir información meteorológica, o cualquier otra pregunta general, ampliando así su utilidad más allá de la guía de rutas.

Una vez habilitado Gemini en la app de Google Maps, aparece una nueva opción para ajustar la configuración específica de este asistente. Si el usuario selecciona dicha opción, es redirigido automáticamente a la aplicación de Gemini para modificar los parámetros correspondientes.

Esta actualización, aún no disponible para el público general, fue activada a través de la versión beta más reciente y, según las pruebas realizadas, podría integrarse de manera oficial en un próximo lanzamiento. Con las mejoras en funcionalidad y la capacidad de modificar rutas mediante comandos de voz, Google Maps se posiciona como una de las principales plataformas para aprovechar las ventajas de Gemini en la experiencia del usuario al volante.

Gemini reemplaza al Asistente de Google en diversos ámbitos

Mientras que Gemini comienza a integrarse en la navegación con Google Maps, su alcance se amplía notablemente con la introducción de Gemini for Home, la apuesta de Google por renovar la automatización residencial. Esta nueva fase implica un reemplazo profundo del Asistente de Google tradicional en múltiples dispositivos inteligentes del hogar, acompañada del despliegue internacional de una aplicación Google Home completamente actualizada.

La esencia diferencial de Gemini for Home reside en su capacidad para mantener conversaciones fluidas, comprender el contexto detrás de cada consulta y ofrecer respuestas más naturales y personalizadas. Gracias a la incorporación de diez nuevas voces que simulan la entonación y el ritmo de habla humanos, la experiencia de interacción adquiere matices mucho más reales y accesibles.

Los usuarios pueden dialogar con el asistente sin necesidad de repetir información en solicitudes consecutivas: si, por ejemplo, se realizan varias preguntas sobre el funcionamiento de un electrodoméstico o la preparación de una receta, Gemini conservará el contexto para responder eficazmente sin interrumpir la conversación.

No solo responde a comandos, sino que también anticipa deseos y necesidades de los usuarios. Es capaz de crear listas, establecer recordatorios, gestionar calendarios o añadir automáticamente ingredientes a la lista de la compra según una receta, considerando incluso restricciones dietéticas y ajustando porciones de manera inteligente. En el control de dispositivos inteligentes, Gemini for Home simplifica tareas como apagar todas las luces excepto las de una zona específica, administrar cámaras, altavoces, pantallas o timbres, e interpretar solicitudes complejas con mayor exactitud.