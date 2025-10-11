Cómo quitarle el hongo a la lengua de suegra, según la IA

La lengua de suegra es una planta muy popular en los hogares por su resistencia y sencillo cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas más comunes en los hogares gracias a su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, puede verse afectada por hongos, especialmente si se riega en exceso o se mantiene en ambientes con poca ventilación.

En estos casos, lo más recomendable es retirar las hojas dañadas, reducir el riego y aplicar una solución fungicida natural, como una mezcla de bicarbonato de sodio y agua, o bien utilizar un producto especializado para eliminar los hongos sin dañar la planta.

La inteligencia artificial sugiere además mejorar la circulación de aire, mantener la maceta en un lugar con luz indirecta y verificar el drenaje del sustrato, ya que el exceso de humedad es la principal causa de la aparición de hongos.

Estas medidas no solo ayudan a recuperar la planta, sino que también previenen futuras infecciones.

La inteligencia artificial recomienda mejorar la ventilación, ubicar la planta en luz indirecta y asegurar un buen drenaje para evitar la humedad excesiva que provoca hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué le aparecen hongos a estas plantas

Los hongos en la lengua de suegra (también conocida como Sansevieria) suelen aparecer por exceso de humedad y mal drenaje en la maceta.

Esta planta es de origen desértico y necesita poca agua, por lo que el riego frecuente o dejar agua acumulada en el plato crea un ambiente ideal para su desarrollo.

Otras causas comunes incluyen la falta de ventilación, que favorece la proliferación de esporas; la escasa luz natural, ya que los hongos prosperan en lugares oscuros y húmedos; y el uso de sustrato compacto o en mal estado, que impide un buen drenaje y mantiene la raíz húmeda por más tiempo.

Pueden aparecer si hay restos orgánicos en descomposición, como hojas muertas o tierra sucia.

De origen desértico, esta planta requiere poca agua; el riego frecuente o el agua acumulada favorecen la aparición de hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar esta planta

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una planta muy apreciada por su resistencia y facilidad de cuidado, ideal para interiores y exteriores.

Originaria de regiones áridas de África, requiere poca atención y se adapta bien a diferentes condiciones ambientales, aunque existen algunos cuidados básicos que ayudan a mantenerla saludable.

El riego debe ser moderado. Es recomendable hacerlo solo cuando la tierra esté completamente seca, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces y favorecer la aparición de hongos. Durante el invierno, basta con regarla una vez cada dos o tres semanas.

El sustrato debe ser ligero y contar con un buen drenaje; una mezcla de tierra para cactus o suculentas es ideal.

Procedente de zonas áridas de África, necesita pocos cuidados y se adapta con facilidad a distintas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la luz, prefiere los espacios bien iluminados, pero puede adaptarse a lugares con sombra parcial. Sin embargo, la exposición prolongada al sol directo puede quemar las hojas.

Es importante mantenerla en ambientes ventilados y limpiar las hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo y facilitar la respiración de la planta.

Dónde ubicar la lengua de suegra en casa

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una planta muy versátil que puede ubicarse en distintos espacios del hogar, tanto interiores como exteriores.

Sin embargo, su ubicación influye directamente en su crecimiento y apariencia. Esta especie prefiere ambientes bien iluminados, donde reciba luz natural indirecta durante varias horas al día.

Colocarla cerca de una ventana orientada al este o al norte suele ser ideal, ya que la luz es suficiente sin llegar a ser excesiva.

Se aconseja mantenerla en espacios ventilados y limpiar sus hojas con un paño húmedo para retirar el polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tolera zonas con poca iluminación, su crecimiento será más lento y las hojas tenderán a perder el color intenso característico.

En cambio, si se expone al sol directo por mucho tiempo, especialmente en climas cálidos, pueden aparecer manchas o bordes quemados.

Es importante ubicarla en un lugar ventilado, pero lejos de corrientes de aire frío o de aparatos que emitan calor, como calefactores.

En interiores, puede colocarse en salas, pasillos, dormitorios o baños con buena ventilación. Además de su resistencia, esta planta es conocida por sus propiedades purificadoras del aire, ya que elimina toxinas como el formaldehído y el benceno.

Por su estética y facilidad de mantenimiento, la lengua de suegra es una opción para decorar el hogar, aportando frescura y un toque natural a cualquier espacio.