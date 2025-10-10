Tecno

Sony amplía su ecosistema gamer con periféricos de nivel competitivo

La marca japonesa amplía su catálogo gamer con audífonos, teclado y mouse diseñados a partir de las pruebas y recomendaciones de un equipo de E-sports

Sony lanza nueva línea de periféricos. (Sony)

Sony ha presentado una ampliación de su línea INZONE, enfocada en ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas para jugadores exigentes. La compañía anunció un conjunto de nuevos productos que incluyen audífonos, teclados, mouses y mousepads, todos desarrollados con la colaboración del equipo profesional de E-sports Fnatic. Esta alianza permitió optimizar el diseño y el rendimiento de los periféricos a partir de la experiencia directa de los jugadores en torneos competitivos.

La nueva gama incluye los audífonos INZONE H9 II y E9, el teclado gamer INZONE KBD-H75, el mouse inalámbrico INZONE Mouse-A y las alfombrillas INZONE Mat-F y Mat-D. Cada dispositivo fue desarrollado para responder a las necesidades de precisión, confort y velocidad que exige el entorno de los videojuegos de alto nivel.

Uno de los modelos más destacados es el INZONE H9 II, que combina sonido de alta fidelidad, cancelación de ruido y conectividad avanzada, mientras que los E9 fueron aprobados oficialmente para su uso en el campeonato Apex Legends Global Series Year 5, un reconocimiento que refuerza su capacidad para el entorno profesional.

Sony tiene una nueva línea de periféricos enfocados en los gamers. (Sony)

Audífonos INZONE H9 II: claridad total y confort para sesiones prolongadas

Los INZONE H9 II representan el modelo insignia de la línea. Incorporan tecnología de cancelación de ruido y un sistema de audio de espectro completo basado en los controladores de los audífonos WH-1000XM6 de Sony. Este diseño permite captar con nitidez sonidos de diferentes frecuencias, desde pasos lejanos hasta efectos ambientales, optimizando la experiencia inmersiva.

Su micrófono de brazo cardioide ajustable, junto con la tecnología de IA para la reducción de ruido ambiental, garantiza una comunicación clara entre los jugadores. El dispositivo ofrece hasta 30 horas de autonomía, una conexión inalámbrica de baja latencia mediante adaptador USB-C y compatibilidad con Bluetooth LE Audio para uso simultáneo con teléfonos móviles.

Con un peso de 260 gramos, el modelo presenta una estructura ligera y una cinta rediseñada que distribuye la presión uniformemente, lo que mejora la comodidad durante largas sesiones de juego.

Audífonos INZONE H9 II.

INZONE E9: aislamiento acústico y precisión para juegos competitivos

El modelo INZONE E9 se distingue por su diseño compacto y su ajuste ergonómico, pensado para ofrecer comodidad y concentración. Su estructura cerrada y las almohadillas intercambiables —de espuma o silicona— garantizan una reducción pasiva del ruido superior.

Además, los audífonos integran audio espacial 360 y sonido virtual 7.1 canales, configurables desde el software INZONE Hub, lo que permite ajustar la ecualización según las preferencias del usuario. Su aislamiento acústico fue diseñado específicamente para entornos de competencia, reduciendo distracciones y mejorando la precisión en la detección de movimientos o disparos en juegos de tipo FPS.

INZONE E9.

Teclado INZONE KBD-H75: velocidad y diseño compacto

El teclado INZONE KBD-H75 marca el ingreso de Sony al mercado de teclados gamer. Su diseño 75% ofrece un formato reducido sin sacrificar funcionalidad, incorporando una tasa de sondeo de 8000 Hz para una respuesta ultrarrápida. Cada tecla utiliza un sistema de montaje con juntas de goma, que amortigua vibraciones y reduce el ruido durante las sesiones prolongadas.

El dispositivo también incluye un dial personalizable que permite controlar el volumen u otras funciones sin interrumpir el juego, mientras que su estructura de aluminio mecanizado le otorga durabilidad y estabilidad.

Teclado INZONE KBD-H75.

INZONE Mouse-A: precisión milimétrica con peso ultraliviano

El INZONE Mouse-A combina agilidad y resistencia en un diseño de solo 48,5 gramos. Cuenta con un sensor personalizado de hasta 30.000 DPI, una aceleración máxima de 70 G y una velocidad de 750 IPS, lo que proporciona un seguimiento preciso incluso a altas velocidades.

Su interruptor óptico transmite señales mediante luz, eliminando el contacto físico y reduciendo el tiempo de respuesta. Además, ofrece una autonomía de 90 horas y una tasa de sondeo de 8000 Hz, lo que garantiza un rendimiento estable y una latencia casi nula.

INZONE Mouse-A.

INZONE Mat-F y Mat-D: superficies optimizadas para cada tipo de jugador

Sony también amplió su línea con dos nuevas alfombrillas: INZONE Mat-F y INZONE Mat-D. El modelo Mat-F, de 6 mm de espesor, está diseñado para ofrecer un mayor control y precisión, mientras que el Mat-D, de 4 mm, prioriza la velocidad y el deslizamiento rápido, ideales para juegos tipo Battle Royale.

Ambas versiones fueron desarrolladas junto a Fnatic y cuentan con costuras anti desgaste y bordes bajos para garantizar un movimiento fluido y duradero.

INZONE Mat-F y Mat-D.

