Microsoft renueva OneDrive: lanzará una nueva aplicación en Windows y un agente de fotos con IA

Esta nueva versión de OneDrive para Windows implicará un cambio notable respecto al diseño actual

La futura aplicación se presenta como un programa completo, similar en su experiencia a la app móvil.

Las funciones fotográficas de OneDrive experimentarán una transformación con la llegada de un nuevo agente inteligente basado en inteligencia artificial, según anunció Microsoft en las últimas horas. La actualización, que estará disponible el próximo año para Windows, incorporará una renovada aplicación con galería de fotos, una vista específica para identificar personas a partir de sus rostros y herramientas de edición tanto en la nube como localmente en el equipo.

Esta nueva versión de OneDrive para Windows implicará un cambio notable respecto al diseño actual. A diferencia del tradicional panel mínimo que se despliega desde la barra de tareas, la futura aplicación se presenta como un programa completo, similar en su experiencia a la app móvil que ya existe para smartphones.

Entre las novedades más destacadas está la función de galería, que permitirá visualizar todas las imágenes almacenadas en la nube y agruparlas por tipo o evento, además de una sección dedicada a la detección y etiquetado de personas, gracias al reconocimiento facial automático.

A nivel operativo, OneDrive agregará la posibilidad de gestionar fotos almacenadas localmente en el dispositivo, lo que habilitará la edición de imágenes sin necesidad de subirlas primero a la nube. Posteriormente, el usuario decidirá si desea conservar los cambios localmente o transferir la versión modificada al almacenamiento en línea de Microsoft.

Uno de los puntos fuertes del anuncio es la integración ampliada de Copilot, el sistema de inteligencia artificial de la compañía. La nueva función, denominada Photos Agent, funcionará como un asistente dentro de OneDrive exclusivo para suscriptores de Microsoft 365 Copilot y Microsoft 365 Premium.

Photos Agent permitirá interactuar con las imágenes mediante lenguaje natural, respondiendo a solicitudes como encontrar fotos de unas vacaciones, recopilar recuerdos de una fecha específica o armar álbumes personalizados.

En el terreno móvil, Microsoft prepara una suite de edición asistida por IA para iOS y Android. Se sumarán utilidades como la mejora de fotos borrosas, la eliminación de duplicados y la transformación de imágenes comunes en animaciones o estilos avanzados. Además, muchos usuarios ya han comenzado a recibir la nueva pestaña “moments”, que destaca fotos antiguas y revive recuerdos de años anteriores con el formato “en este día”.

Complementariamente, la herramienta de compartición de archivos en OneDrive será más ágil mediante la función “hero link”. Ahora, quienes necesiten compartir un documento simplemente podrán copiar y pegar la dirección URL, similar a la mecánica de Google Docs. A esto se suma una gestión refinada de las solicitudes de acceso, facilitando que los usuarios pidan permiso sobre archivos restringidos sin recibir mensajes abruptos de denegación.

Según Microsoft, estos cambios buscan dotar a OneDrive de una experiencia fotográfica moderna y simplificada, potenciando tanto la organización como la edición creativa, mientras se refuerzan los componentes colaborativos y se ponen a la inteligencia artificial como eje central de innovación.

Servicios de almacenamiento en la nube

Estos son los tres servicios de almacenamiento en la nube más usados:

  • Google Drive

Google Drive es una plataforma de almacenamiento en la nube incluida en Google Workspace. Permite guardar y compartir archivos entre varios usuarios, mantiene un historial de versiones y es compatible con Google Docs y Google Classroom. Su plan gratuito ofrece 15 GB de almacenamiento; los planes de pago varían desde 2 dólares mensuales por 100 GB hasta 10 dólares mensuales por 2 TB. Destaca por su integración con otras herramientas y facilidad de uso, aunque ofrece menos funciones avanzadas que otros servicios y puede no gestionar todos los tipos de archivos.

  • Dropbox

Dropbox funciona en distintos sistemas operativos y destaca por su facilidad de uso. Ofrece copia de seguridad en tiempo real, sincronización inteligente para ahorrar espacio local, bóveda protegida por contraseña, borrado remoto y verificación en dos pasos. El plan gratuito provee 2 GB de almacenamiento, mientras que los pagos van desde 11,99 dólares mensuales por 2 TB. Es útil para compartir archivos familiares y almacenar fotos y vídeos, aunque el cifrado solo está disponible en los planes de pago.

  • Microsoft OneDrive

OneDrive es el sistema de almacenamiento de Microsoft y se vincula con las aplicaciones de Office. Permite controles de usuario, fechas de caducidad, bloqueo de descargas y contraseñas personalizadas, junto a historial de versiones. El plan individual cuesta desde 5 dólares mensuales por usuario con 1 TB de almacenamiento. Es eficaz para la colaboración y usuarios familiarizados con Microsoft, aunque ofrece menos funciones de seguridad que otras opciones y un límite en la capacidad máxima de almacenamiento.

