Cómo encontrar la papelera secreta de WhatsApp

Esta función se encuentra en la sección ‘Almacenamiento y datos’ de la aplicación móvil para iOS y Android

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

La papelera oculta de WhatsApp
La papelera oculta de WhatsApp guarda videos, fotos y audios que el usuario cree haber eliminado, permitiendo recuperarlos o borrarlos definitivamente para liberar espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La papelera secreta de WhatsApp es un espacio donde se almacenan videos, fotos y audios de gran tamaño que el usuario considera eliminados. Esta función resulta útil para recuperar archivos o, si se prefiere, eliminarlos definitivamente para liberar espacio en el teléfono móvil.

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles que más almacenamiento consume, ya que recibe y envía continuamente fotos, videos, audios y documentos, los cuales se guardan automáticamente en el dispositivo.

La acumulación de estos archivos multimedia puede reducir considerablemente el espacio disponible y afectar el rendimiento del teléfono, especialmente cuando las conversaciones y los grupos son muy activos.

En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp

Para encontrar la papelera de WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a Ajustes.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué es útil la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp cumple un papel fundamental en la gestión de archivos dentro de la aplicación.

La acumulación de archivos multimedia
La acumulación de archivos multimedia puede reducir el almacenamiento disponible y ralentizar el teléfono, sobre todo en chats muy activos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Su principal utilidad radica en ofrecer un espacio temporal donde se almacenan fotos, videos, audios y documentos que los usuarios han eliminado de manera voluntaria.

Lejos de eliminar permanentemente los archivos de inmediato, esta herramienta brinda la oportunidad de recuperar información por error o por necesidad, una función especialmente valiosa si se ha borrado contenido de forma accidental o si se reconsidera la importancia de algún archivo.

La existencia de esta papelera también contribuye a una mayor seguridad y flexibilidad en el uso de WhatsApp, pues permite validar antes de realizar un borrado definitivo.

La papelera de WhatsApp es
La papelera de WhatsApp es clave para organizar y administrar archivos dentro de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, los usuarios pueden revisar qué elementos desean conservar y cuáles desean eliminar por completo, evitando pérdidas irreversibles.

Además, gestionar la papelera ayuda a optimizar el almacenamiento del teléfono móvil, ya que los datos que permanecen en ella ocupan espacio y, si no se borra de forma periódica, pueden disminuir la capacidad disponible del dispositivo.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp consume mucho espacio porque guarda automáticamente fotos, videos, audios y archivos que se reciben y envían en chats individuales y grupales. Cuando las conversaciones son muy activas, la acumulación de estos archivos puede crecer rápidamente y ocupar gran parte del almacenamiento del teléfono móvil.

Muchos usuarios no suelen borrar mensajes ni limpiar la galería de WhatsApp con frecuencia, lo que incrementa aún más el espacio utilizado.

Esta función ofrece mayor seguridad
Esta función ofrece mayor seguridad y control al permitir revisar los archivos antes de eliminarlos por completo. (WhatsApp)

Este consumo afecta el rendimiento del dispositivo, por lo que gestionar y eliminar archivos innecesarios es esencial para mantener el almacenamiento optimizado.

Cómo ahorrar espacio al usar WhatsApp

Ahorrar espacio al usar WhatsApp es fundamental para mantener el teléfono móvil en óptimas condiciones.

Una de las formas más efectivas consiste en gestionar los archivos multimedia: fotografías, videos y audios suelen almacenarse automáticamente y ocupar gran cantidad de espacio sin que el usuario advierta su acumulación.

Para evitar esto, es recomendable desactivar la descarga automática de archivos desde la configuración de la aplicación, permitiendo así que solo los elementos seleccionados se guarden en la galería.

En conversaciones frecuentes, los archivos
En conversaciones frecuentes, los archivos pueden acumularse rápidamente y ocupar gran parte del almacenamiento. (WhatsApp)

Revisar periódicamente los chats y, especialmente, los grupos, ayuda a identificar y eliminar conversaciones o archivos innecesarios. Limpiar la galería de WhatsApp y borrar documentos antiguos, memes o archivos reenviados varias veces resulta clave para liberar almacenamiento.

Es útil aprovechar la función de gestión de almacenamiento que ofrece WhatsApp, la cual permite visualizar los archivos más pesados y eliminarlos de manera sencilla.

Otra estrategia consiste en utilizar la copia de seguridad en la nube, así los archivos importantes pueden conservarse sin ocupar espacio físico en el dispositivo.

