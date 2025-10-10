Apple prepara Health+: su nuevo servicio de suscripción enfocado en salud y bienestar con inteligencia artificial

Apple estaría considerando lanzar un servicio de salud y bienestar llamado Health+. REUTERS/Ann Wang

Apple estaría evaluando el lanzamiento de un nuevo servicio enfocado en salud y bienestar llamado Health+.

Según Bloomberg, la compañía que lidera Tim Cook estaría ajustando su estrategia antes de presentar esta novedad.

Una de las acciones más relevantes sería reorganizar completamente los cargos y responsabilidades vinculados al área de salud y fitness, lo que permitiría desarrollar de manera más precisa el servicio Health+.

Esta nueva suscripción se añadiría a otros servicios de Apple, como Apple TV+, Apple Music, Arcade, Fitness+ e iCloud.

La compañía planea reorganizar su división de salud y fitness para desarrollar con mayor precisión el nuevo servicio. (App Store)

El lanzamiento de Health+ estaría previsto para la primavera de 2026, lo que abarca los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio. Con este movimiento, Apple busca consolidar su oferta de servicios digitales y fortalecer su presencia en el sector de la salud.

Qué más se conoce sobre este servicio de Apple

Sobre el posible servicio Health+ de Apple se conocen pocos detalles hasta el momento. Según Bloomberg, se espera que incluya funciones para obtener recomendaciones personalizadas sobre nutrición, ejercicio y sueño a través de un agente de inteligencia artificial especializado.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si Health+ se integrará con Fitness+, lo complementará o funcionará como un servicio independiente. También permanece en reserva el costo que tendría la suscripción.

El lanzamiento de Health+ se prevé para la primavera de 2026, entre marzo y junio. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

En los últimos años, Apple ha destacado por lanzar funciones orientadas al bienestar y la salud. Este año, por ejemplo, presentó alertas de hipertensión compatibles con el Apple Watch Series 9 o modelos posteriores y con el Apple Watch Ultra 2 o versiones más recientes.

Esta opción resulta útil para monitorear posibles episodios de presión arterial alta y estar más atentos a la salud cardiovascular.

Sin embargo, Apple aclara que la función Notificaciones de Hipertensión no está destinada a diagnosticar, tratar o gestionar la hipertensión ni otras afecciones médicas, como coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca congestiva o colesterol elevado.

Este año, Apple presentó alertas de hipertensión compatibles con el Apple Watch Series 9, el Ultra 2 y modelos más nuevos. (Apple)

La herramienta debe considerarse únicamente como una ayuda para la detección temprana, no como sustituto del diagnóstico médico.

“El Apple Watch no puede detectar un infarto de miocardio. Si alguna vez experimentas dolor, presión o sensación de opresión en el pecho, o lo que crees que podría ser un infarto de miocardio, debes llamar de inmediato a los servicios de emergencia”, aclara.

En 2024, Apple estrenó la función Prueba de Audición para algunos modelos de AirPods. Esta herramienta, disponible en los AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3, permite evaluar la capacidad auditiva del usuario e identificar posibles pérdidas de audición.

La prueba analiza cómo se perciben distintos niveles de frecuencia sonora, medidos en decibelios de nivel auditivo (dBHL).

La prueba evalúa cómo el usuario percibe diferentes niveles de sonido medidos en decibelios (dBHL). REUTERS/Manuel Orbegozo

Al finalizar la prueba, el usuario puede ver en su dispositivo los resultados, el nivel general de pérdida auditiva, la clasificación correspondiente y las medidas recomendadas a seguir.

De este modo, la función ayuda a detectar alteraciones en la audición y proporciona sugerencias útiles para el cuidado auditivo.

Apple advierte que, en caso de experimentar pérdida de audición grave o profunda, dificultades para escuchar o cambios repentinos en la capacidad auditiva, es imprescindible consultar a un médico. Esta herramienta debe considerarse un recurso preventivo y de orientación, no un diagnóstico definitivo.

La app Salud de Apple ya permite registrar y consultar datos físicos y médicos del usuario. (Apple)

Qué se puede hacer actualmente con la app de Salud de Apple

Actualmente, la aplicación Salud disponible en los dispositivos Apple permite agregar información relevante sobre el estado físico y de salud del usuario. Se pueden incluir datos como el estado de embarazo, uso de silla de ruedas, ficha médica con información sobre medicamentos, alergias y contactos de emergencia.

Además, la app recopila encuestas sobre salud mental y registra métricas como la cantidad de pasos caminados en un día y las calorías consumidas o quemadas. Esta variedad de registros facilita un seguimiento integral y personalizado del bienestar del usuario.